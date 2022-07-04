助小微穩外貿 興業銀行“跨境E貸”產品上線

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|Monday, 4 July 2022, 14:38 HKT/SGT
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香港, 2022年7月4日 - (亞太商訊) - 7月1日，興業銀行“跨境E貸”產品正式上線，上線首日，即為福建省內一家外貿型小微企業提供授信118萬元，幫助企業快速解決融資難題。
融資難、融資貴，一直是困擾小微企業發展的難題，疫情衝擊之下，這一問題更加突出。興業銀行深入貫徹落實黨中央國務院進一步穩外貿決策部署，發揮金融科技優勢，依託興業銀行線上數位風控模型，以海關“單一視窗”和國家外匯管理局“跨境金融服務平臺”為場景切入點，創新推出“跨境E貸”出口線上融資產品。
據介紹，興業銀行“跨境E貸”基於資料分析模型，打破了政、銀、企之間的資訊壁壘，由系統為企業自動核定授信額度，通過全流程線上授信審批向小微企業提供貿易融資、匯率避險等服務。對企業來說，通過興業銀行打造的“線上申請、風險判定、自助提款”的全流程線上化服務模式，企業只需線上提交出口報關單、發票、合同等貿易背景材料，經興業銀行審核後當日即可線上提款，實現資金即時到賬。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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