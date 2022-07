Monday, 4 July 2022, 14:38 HKT/SGT Share: 助小微穩外貿 興業銀行“跨境E貸”產品上線

香港, 2022年7月4日 - (亞太商訊) - 7月1日,興業銀行“跨境E貸”產品正式上線,上線首日,即為福建省內一家外貿型小微企業提供授信118萬元,幫助企業快速解決融資難題。



融資難、融資貴,一直是困擾小微企業發展的難題,疫情衝擊之下,這一問題更加突出。興業銀行深入貫徹落實黨中央國務院進一步穩外貿決策部署,發揮金融科技優勢,依託興業銀行線上數位風控模型,以海關“單一視窗”和國家外匯管理局“跨境金融服務平臺”為場景切入點,創新推出“跨境E貸”出口線上融資產品。



據介紹,興業銀行“跨境E貸”基於資料分析模型,打破了政、銀、企之間的資訊壁壘,由系統為企業自動核定授信額度,通過全流程線上授信審批向小微企業提供貿易融資、匯率避險等服務。對企業來說,通過興業銀行打造的“線上申請、風險判定、自助提款”的全流程線上化服務模式,企業只需線上提交出口報關單、發票、合同等貿易背景材料,經興業銀行審核後當日即可線上提款,實現資金即時到賬。





