興業銀行舉辦第一期鄉村振興大課堂

香港, 2022年6月28日 - (亞太商訊) - 6月23日至25日,興業銀行第一期鄉村振興大課堂在中共興業銀行黨校舉行,來自尤溪縣40多名縣直機關和鄉鎮主要負責人參加了培訓。



此次培訓課程包括專題講座、現場教學、交流研討等環節。本次鄉村振興大課堂專門邀請了廈門大學朱冬亮教授前來授課,他從事鄉村發展與鄉村振興等專題研究多年。課堂上,他圍繞鄉村振興戰略實施的時代背景和政策設計、當前鄉村振興戰略實施的主要目標和建設路徑等內容深入講解,讓學員們耳目一新,更加深入瞭解鄉村振興的重大歷史意義與發展機遇。興業銀行普惠金融部(鄉村振興部)工作人員圍繞該行打造特色鄉村振興模式,推動福建省鄉村產業發展等情況進行了系統介紹,讓學員們進一步瞭解到該行各項服務鄉村振興的金融政策。



培訓期間,學員們還一同前往福建省鄉村振興示範村廈門市同安區大同街道田洋村參觀,深入瞭解田洋村依託“文旅經濟”打造美麗鄉村,以文化旅遊促進鄉村振興的生動實踐。



尤溪縣是興業銀行鄉村振興掛鉤幫扶縣,鄉村振興大課堂是該行加快打造尤溪鄉村振興樣板工作的又一舉措。通過本次培訓,提升了基層鄉鎮幹部的鄉村振興理論水準,加深了對金融服務鄉村振興的理解。興業銀行將結合尤溪縣委縣政府提出的“3+2+2”產業發展新格局及“1366”特色現代農業提升工程,從產業幫扶、科技幫扶、管道幫扶、公益幫扶等方面多方發力,助力尤溪縣產業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足。







