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來源 Dah Sing Bank 大新銀行與香港地球之友攜手呈獻建築及房地產業ESG專題的中小企論壇 提供「ESG醫生」支援 助中小企提升競爭力

香港, 2022年6月27日 - (亞太商訊) - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）與香港地球之友（「地球之友」）聯合舉辦的「中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃」首個專題論壇（「論壇」）今日圓滿結束。論壇主題為「地產發展供應鏈中的 ESG 實踐—中小企的機遇與挑戰」，針對本港建築及房地產業，透過上市公司高管和行業領袖的分享，為中小企提供所處行業相關的環境、社會及管治 (ESG) 前景趨勢和商業操作。

大新銀行與香港地球之友攜手呈獻：「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」

「地產發展供應鏈中的ESG實踐—中小企的機遇與挑戰」專題論壇 嘉賓名單

香港地球之友主席吳方笑薇女士BBS致詞

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐致詞

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐（右）香港地球之友主席吳方笑薇女士BBS （左）

論壇主題一

論壇主題二

香港地球之友主席吳方笑薇女士 BBS 致詞時表示：「 SME 關乎我們的衣食住行，與我們息息相關。他們為社會、為經濟、為民生貢獻很多，亦同時對生態環境、社會發展、生產生活影響很大。因此香港地球之友認為助力本地中小企轉型、升級、自強、提升其競爭力以及其環境社會管治責任，非常重要，也非常迫切。ESG 能幫助中小企洞悉生機、危機、轉機、契機和商機，賺錢無污染全球，營商無後顧之懮，贏口碑、贏顧客、嬴投資、贏未來。」



實踐 ESG 可成為中小企在逆市中的出路之一。在面對外圍經濟壓力和疫情陰霾的雙重打擊下，不少中小企都面臨前所未有的挑戰。隨著綠色經濟的興起，企業對於合作夥伴和供應鏈的管治和要求會變得更高。對於上市公司而言，實踐 ESG 不僅是符合監管要求的舉措，更有助提升其供應鏈的可持續性。因此中小企審視固有的作業模式是否符合環球的可持續發展策略，將 ESG 思維融合至業務運作及決策，能讓其產品、服務和品牌形象突圍而出，提升其競爭力及生存力。



是次論壇分為兩個部分，目的為鼓勵中小企透過領袖分享，了解最新的 ESG 趨勢和實踐 ESG 為業務帶來的機遇，並訂立可持續發展策略。首部分由中國海外發展有限公司金融業務部及企業傳訊部總經理兼香港地球之友董事及榮譽司庫吳溢穎女士主持，與演講嘉賓一同探討地產發展的供應鏈和 ESG 的關聯性及如何在 ESG 實踐上與中小企合作以取得共贏。論壇的第二部分涵蓋 ESG 實踐方向與方法，由中小企業可持續發展學會創會會長兼香港地球之友董事連舜香女士主持，由演講嘉賓們一同向中小企提供推行 ESG 的起步點，從而提升自身業務的競爭力。



本次計劃的專業團隊可以形容為企業發展的「ESG 醫生」，而在市場上的顧問公司亦非常流行，一般有關顧問服務的收費高達10萬港元以上。通過參加是次計劃，中小企可免費獲得類似性質的支援，有助它們盡早認清業務上有待改善的範疇，未雨綢繆。



大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐表示：「中小企一般對 ESG 的認知及資源相對較少。大新銀行贊助香港地球之友推出這個計劃，讓更多中小企明白自身行業最迫切的 ESG 議題，並透過獲得免費評估及指引作出改善。香港政府去年提出2050年前達致碳中和。建築物為本地主要碳排放來源，因此以建築及房地產作為計劃下的首個行業論壇主題最爲適當，既可令這個行業的中小企意識到作出低碳轉型的迫切性，亦可帶來新思維和新機遇，以便啟發和推動它們踏出可持續商業實踐的第一步。」



由大新銀行和地球之友攜手呈獻的「中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃」（「計劃」）為首個針對特定行業中小企的 ESG 嘉許計劃，目的鼓勵中小企業採用 ESG 最佳實踐，促進業内的可持續發展。計劃以聯合國可持續發展目標為框架，評估中小企的可持續發展策略、政策及其管理和推動可持續發展績效的能力，若中小企在指定期限內達到一定改善水平將獲得嘉許。是次計劃由大新銀行贊助費用全免，大新銀行更會向所有參與計劃及 / 或獲嘉許的中小企提供以收費折扣及現金回贈方式的獎勵，並向獲嘉許中小企獨家送出1,000港元的現金獎賞。計劃由今日（6月27日）開始開放予建築及房地產業中小企報名，截止日期為2022年8月31日。有關報名資格及計劃詳細内容可參閱附件單張。



大新銀行今年慶祝成立75周年，由六月開始已陸續推出覆蓋社區、中小企、客戶與環保生活等領域的活動，向市民及客戶表達謝意和分享喜悅，倡導可持續生活主張，為香港社區和經濟增添活力。有關詳情可瀏覽官方網頁 www.dahsing.com/75Anniv。



有關大新銀行

大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港75 年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的企業理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。



除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約 13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有約 70個業務網點。



有關香港地球之友

香港地球之友是一個領先的環保團體，致力推動政府、企業和社會，共建可持續發展並公平合理的環保政策、營商方式和生活形態，全力保護香港及鄰近地區的環境。本會近年致力推動綠色金融和培養ESG人才，使香港和亞太地區過渡到碳中和經濟。香港地球之友與香港多個中小企業協會（覆蓋超過3000家公司）以及國際組織（如世界基準聯盟）緊密合作，通過我們的ESG分析師（CESGA）網路，與香港的ESG和綠色金融人才建立了密切的聯繫。



自2019年香港地球之友推出亞太地區首個綠色金融路線圖，一直致力提升業界人士對可持續投資的專業能力，以及提高公眾對綠色金融的認識。通過籌辦不同的綠色金融課程，以及推出「綠色及可持續金融研討會」一系列論壇、圓桌會議等活動，與各界攜手各界人士共同構建可持續的社會及環境。



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