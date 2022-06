Monday, 27 June 2022, 17:14 HKT/SGT Share: 玄武雲招股中:国内最大智慧CRM服務供應商 核心客戶净收入留存率超100%

香港, 2022年6月27日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,大數據時代,數字化浪潮席卷而来,智慧CRM集雲和全触点通信、人工智能和數據智能等功能為一體,提供PaaS和SaaS服務,使客戶能夠以更高效和有效的方式管理其整個業務週期。随着企业数字化转型需求成为行业趋势,管理企业关键运营的智慧CRM服務正快速取代傳統CRM服務,成為企業的新選擇。



成立於2010年的玄武雲科技控股有限公司(「玄武雲」,股份代號:2392.HK)是智慧CRM服務行業的領導者,專注於為用戶提供綜合智慧CRM服務,覆蓋用戶全渠道及全生命週期,為企業效率增長以及收入提升注入新動力。6月24日,玄武雲開啟港股招股,最高发售價为每股6.91港元,距香港上市僅一步之遙。



智慧CRM服務行業龍頭 服務涵蓋客户全生命週期



玄武雲向客戶提供CRM PaaS及CRM SaaS服務,憑藉雲和全觸點通信、人工智能及數據智能能力,為客戶提供綜合智慧CRM服務,覆蓋客戶全渠道及全生命週期,助力其業務獲得成功。和大部分CRM公司專注於某個領域或某個服務,通過生態融入行業雲不同,玄武雲研發的aPaaS平台,可針對不同行業場景提供个性化开发服務,为客户提供覆蓋全渠道、全生命週期的產品及服務。按2021年的國內智慧CRM服務供應商收益計,玄武雲是中國国内最大的智慧CRM服務供應商。



長期以來,玄武雲积累了多个高增长行业的頭部客戶群。於2021年,玄武雲智慧CRM服務覆蓋食品及飲料分部百強企業中的28家及24家、日用品及白酒分部百強企業中的20家及10家、銀行分部百強企業中的37家、138家受監管證券公司中的30家、互聯網及軟件分部百強企業中的21家及15家。根據弗若斯特沙利文報告,在金融、TMT及政企行業,按中國智慧CRM服務行業2020年的收益計,玄武雲分別排名第一、第一及第三。



在為客戶提供智慧CRM服務的過程中,玄武雲積累了豐富的行業經驗以及專業知識,同時覆蓋全生命週期的服務模式使其能夠很好地適應市場動態變化,滿足客戶不斷增長的CRM需求,形成較好的客戶粘性。2019-2021三個年度,該公司核心客戶的年度淨收入留存率从2019年的99.9% 升至2021年的102.2%。無論是從市場份額、客戶合作還是產品復購數據來看,玄武雲綜合競爭力均處於行業領先地位。



行業極具增長潛力 有望迎來加速釋放



從行業發展來看,隨著智慧CRM服務的數字化轉型及越來越高的市場接受程度,更多的企業將採用智慧CRM服務。根據弗若斯特沙利文報告,中國智慧CRM服務市場的TAM預計將由2021年的人民幣718億元增長至2026年的人民幣2,800億元,複合年增長率約為31.3%。智慧CRM服務市場的總收益預計將由2021年的人民幣72億元增長至2026年的人民幣368億元,複合年增長率高達38.6%。



玄武雲在多個行業領域深耕多年,高度可擴展的業務模式可以支持公司以較低的邊際成本擴展各個行業內的中小型企業,從而實現更高的經濟效應。同時,多元化的服務組合也為公司製造出交叉銷售機會,貢獻更多收益。在強大雲基礎架構支持下,公司的綜合智慧CRM服務能夠滿足客戶業務拓展過程中逐步增加的CRM需求,並將受益於中國智慧CRM服務行業需求的強勁增長。



業績方面,玄武雲於過去幾年實現了顯著增長。2018年至2021年,收益分別約人民幣5.19億元、6.00億元、7.97億元、9.92億元,複合年增長率為24.1%。展望未來,智慧CRM服務行業增長潛力十足,本次IPO後,玄武雲的品牌實力和資本實力將進一步增強,業務成長有望加速釋放。





