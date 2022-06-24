Monday, 27 June 2022, 13:07 HKT/SGT Share: Aretis Creces Protocol正式發佈 - DeFi 3.0集成DAO

科羅拉多州丹佛, 2022年6月27日 - (亞太商訊) - Aretis Creces Protocol正式發佈。其DeFi 3.0是一個新的金融協定，使投資更容易，並為$ARIS代幣持有人提供加密貨幣中的非常可觀的年利率作為固定回報。



極為動盪的市場背景



目前的市場正經歷著急劇的下跌；像BTC、ETH或BNB這樣的流行加密貨幣在上個月確實很掙扎。此外，大量的負面資訊也給社區帶來了混亂。本著將分裂的社區團結起來的使命，Aretis Creces開發團隊非常努力地建設和創造一個真正安全可靠的貨幣化協議 - Aretis Creces Protocol。那麼，Aretis Creces協議的突出優勢是什麼？



一個特殊的、安全的和透明的協議



交易活動具有潛在的風險；當市場下跌時，即使是領先的基金也面臨著破產的風險。Aretis Creces協議簡化了所有投資者的操作，並將所有可能的風險降至最低；使用者所需要做的很簡單，就是購買代幣並將其保存在錢包中，也就是“購買-持有-獲得收益”。



Aretis Creces的自動盯盤是如何進行的？



當你購買$ARIS時，你的代幣會立即被盯上，並開始每10分鐘向你的錢包直接轉入rebase獎勵，每天144次。通過使用正向回溯公式，Aretis Creces允許代幣分配與紀元回溯獎勵成正比，每10分鐘，價值0.015012%的全部$ARIS代幣存儲在你的錢包裡。重建獎勵在每個重建期結束時分配給所有$ARIS持有人。



有了連續和完全自動化的運行機制，這將是Aretis Creces協議的優勢之一，可以方便地針對所有投資者，甚至是那些不精通使用系統操作或沒有太多時間經常留意市場的人。



DAO-Referral Rewards



Aretis Creces協議的開發者建立了一個DAO-Referral Reward機制，它允許任何人參與協議的開發。成員可以建立小型的、分散的 "自治組織"，為一個共同的目標而努力。



交易費的10%被分配給推薦獎勵基金，該基金將用於獎勵為ACP做出貢獻的用戶。連接綁定由$ARIS01代幣確認，該代幣通過推薦獎勵計畫獲得。要獲得推薦獎勵，你必須滿足以下條件。



-- 至少持有1,000美元ARIS代幣

-- 將至少1個$ARIS01代幣轉移到一個沒有任何$ARIS01代幣的錢包位址上



推薦獎金將按以下方式計算和分配。當你推薦的朋友購買$ARIS代幣時，10%的交易量由最後10個推薦人分享，分配比例是4%、2%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%。



顯然，DAO-推薦人獎勵機制不僅促進了社區發展，也幫助用戶在固定APY的同時，有機會賺取更多的$ARIS。而廣泛傳播的項目將吸引許多新用戶，形成一個強大的社區，並因此獲得更多的利潤。投資者本身將成為專案的 "小規模開發者"，當然，他們也將得到很好的回報。



開發者還想出了一套解決方案，通過建立DAO-合作夥伴計畫，在項目的IDO階段就連接市場。在押注300 USDT後，用戶將能夠申請ACP-DAO合作夥伴，他們可以與其他合作夥伴合作，並享受以下好處：



-- 申領500美元ARIS01後，使用者需要在$ARIS上市前建立他們的ACP-DAO團隊結構（ACP-DAO綁定關係將在用戶發送至少1個$ARIS01到一個從未收到過$ARIS01的位址後被驗證）。

-- 一旦邀請了至少10個IDO參與者，用戶的投入300美元將被退還，而且將有資格獲得額外的$ARIS IDO分配200美元，以及一個ACP NFT（可轉讓給其他人），用它來獲得ACP紅利。

-- 如果在IDO回合結束時沒有完成任務，300 USDT將不會被退還。

-- 紅利：所有賣出費用的6%將成為紅利分配給所有持有NFT的錢包地址。



樹立信心，克服下跌趨勢



很難預測市場在不久的將來會變得更好；許多專家認為，我們仍然要經歷來自加密貨幣市場的新 "衝擊"。區塊鏈技術的巨大發展和它帶來的好處是顯而易見的。然而，一個協議或專案要想生存和發展，需要一個真正值得信賴的智慧合約，一個打破文化障礙的多國社區，擴大人們對技術的接觸。



Aretis Creces協議符合人們對加密貨幣市場日益增長的興趣。由於操作簡單、方便，機制智慧、透明，預計該項目將在未來幾年內大幅增長。Aretis Creces協議將真正成為一個帶來財富的新金融協議。



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SOURCE: Aretis Creces





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