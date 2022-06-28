Monday, 27 June 2022, 09:30 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass (SoPa) (社會通行有限公司)推出 Society Pass (Beta 版)/Society Points 針對“數字優先”東南亞地區 隨著越來越多的消費者需要創新激勵措施，Society Pass 為該地區

精通數字和金融的客戶提供無縫體驗

新加坡, 2022年6月27日 - (亞太商訊) - 東南亞領先的數據驅動忠誠度和電子商務生態系統 Society Pass Incorporated (SoPa) (社會通行有限公司)(納斯達克代碼：SOPA)今天宣布推出其通用、開環忠誠度應用程序 Society Pass 的測試版，用於賺取和兌換 忠誠度積分，即社會積分(Society Points)，致力於建立永久的客戶忠誠度並取代現金折扣，同時為商家創造額外收入。



潛在消費者和商家現在可以通過以下方式下載社會通行證的測試版：



- 蘋果商店 ( https://apps.apple.com/us/app/society-pass/id1629605732 ) 或

- 谷歌播放 ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sopa.loyalty )。



數字忠誠度計劃是在競爭激烈的垂直行業中留住客戶的關鍵，現在比以往任何時候都更需要互聯體驗。電子商務購物者需要多個接觸點來購買商品和服務、賺取兌換忠誠度積分並輕鬆地推薦朋友。 Society Pass 的多品牌生態系統允許消費者在多種類型的零售商處賺取和兌換積分，同時促進統一的客戶獎勵和商家激勵方法。



SoPa 管理層預計將在 2022 年第二季度與越南、印度尼西亞、菲律賓、泰國和新加坡的選定消費者和商家群體對其忠誠度平台的測試版進行微調和整合。鑑於在 2022 年第四季度推出忠誠度平台，在屆時，用戶可以在店內、應用內或在線支付商品和服務費用。 Society Pass 的數字錢包允許用戶通過掃描二維碼並通過信用卡、借記卡或 Society Points 進行支付來支付商品和服務。 SoPa 旨在提供簡單便捷的在線電子商務購物體驗，其單一的 UI/UX 可與其生態系統內的所有業務集成。



SoPa 創始人、董事長兼首席執行官 Dennis Nguyen 對 Society Pass 測試版的推出發表評論說：“東南亞零售業正處於由數據驅動的元經濟推動的大規模轉型的風口浪尖。我們設計了一個華麗的用戶界面，以復雜的後端基礎設施為後盾，以啟動一個創收和建立忠誠度的良性循環，其中社會通行證和社會積分通過保留現有客戶、吸引新客戶、減少客戶流失率和同步客戶為商家創造更多收入通過實時、個性化的營銷活動獲取數據。 SoPa 匯總了各個接觸點的數據，從而構建了消費者行為的真實視圖”。



“正如我們在 2021 年 11 月的首次公開募股中所說，我們將在 2022 年第二季度推出 Society Pass，旨在通過設計獨特、個性化的消費者體驗來為商家建立永久的客戶忠誠度，並使我們品牌家族的購物更有價值。我們的商業策略鼓勵跨垂直購物，最終在 SoPa 的生態系統中保持越來越多的錢包份額。我們相信，我們的客戶會將他們的支出重定向到他們獲得最大價值的地方：我們的忠誠度計劃，”他補充道。



關於Society Pass



SoPa 作為忠誠度和數據營銷生態系統，專注於在東南亞的 VIP + TS(越南、印度尼西亞、菲律賓、泰國和新加坡)市場拓展業務，SoPa 是一家專注於收購的電子商務控股公司，在納斯達克(Nasdaq)上市: SOPA) 運營 8 個相互關聯的垂直領域(忠誠度、商家軟件、生活方式、餐飲配送、電信、數字媒體、旅遊和餐飲訂購)，連接東南亞的數百萬消費者和數以千計的商家。



其商業模式側重於通過普遍忠誠點的預期流通來收集用戶數據。該系統跨多種產品服務類別無縫對接消費者和商家，培養有機忠誠度。自上線至今，SoPa已累計註冊用戶超160萬，註冊商家和品牌超5,500家。自此，SoPa投入了2年多的時間來構建專有IT架構，使用尖端組件來有效地擴展並支持其平台消費者、商家和收購業務。



Society Pass為商戶提供了#HOTTAB Biz以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案 #HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。



此外，SoPa 還運營著越南領先的生活方式電子商務平台 Leflair.com、菲律賓受歡迎的雜貨配送公司 Pushkart.ph、位於越南河內的領先在線餐廳配送服務 Handycart.vn和 Gorilla Networks，位於新加坡的支持區塊鏈/web3 的移動虛擬網絡運營商。請登陸 http://thesocietypass.com/ 了解詳情。



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