佳明集團控股有限公司公佈截至2022年3月31日止之全年業績



香港, 2022年6月24日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」，股份代號：1271.HK）今天公佈截至2022年3月31日止年度（「2021/22年度」）全年業績。



摘要



-- 收益錄得8.179億港元，較上一個財政年度減少45.2%

-- 全年溢利約1,750萬港元，倒退88.2%

-- 建議派發末期股息每股4.0港仙

-- 透過未來擴展兩座新數據中心，對持有及營運數據中心業務維持正面樂觀態度

-- 積極尋求增加香港土地儲備作物業發展

-- 執行中國廣西省南寧市的房地產開發計劃，目標市場為高檔銀齡住宅市場



2021/22年度集團綜合收益由截至2021年3月31日止年度（「2020/21年度」）的11.337億港元減少45.2%至8.179億港元。收益減少乃因九龍啟德之建築項目在2021/22年度處於完工階段，因而確認較低收益所致。



集團在2021/22年度的淨溢利為1,750萬港元，與2020/21年度1.49億港元相比下跌88.2%。 每股盈利為1.2港仙（2021年：10.5港仙）。 2021/22年度業績下滑是由於(i)處於完工階段的啟德建築項目確認的收益和溢利減少；(ii)售出「明寓」標準單位獲得較低利潤；以及(iii)一個已竣工建築項目之更改工程訂單出現虧損。撇除投資物業的公平值變動後，集團錄得基礎虧損約7,520萬港元（2020/21年度：基礎溢利1.48億港元）。



集團相信，長遠的高股息政策是與股東分享利潤最佳的回饋。因此，董事會宣布擬派發2021/22年度末期股息每股4.0港仙。連同已派付的中期股息每股4.0港仙和特別中期股息每股20.0港仙，2021/22年度的股息總額為每股28.0港仙。



來自建築業務的收益由2020/21年度約11.337億港元減少65.1%至2021/22年度約3.955億港元。收益減少乃九龍啟德之建築項目在2021/22年度處於完工階段因而確認較低收益所致。



集團的數據中心租賃業務於回顧年內維持穩健增長，此證明了租賃組合的素質與多年來策略的正確。iTech Tower 1和iTech Tower 2的收益由2020/21年度約1.647億港元增加18.4%至2021/22年度約1.95億港元，主要由iTech Tower 2已簽約之客戶增加使用數據中心空間帶動。



集團的數據中心業務未來將以堅實的基礎轉為以增長為重點，繼續執行保持穩健及持續增長的現金流策略，進一步多元化擴展高端數據中心的版圖。位於新界粉嶺安居街3號及安全街8號的兩幅地塊將發展為兩座全新高端數據中心作租賃用途，估計總樓面面積約185,000平方呎。兩幅地塊正在申請以換地方式改變土地用途。安居街3號和安全街8號項目預計分別于2025年中和2026年中完成。



集團位於九龍太子道西279號的高檔住宅項「明寓」銷售良好。於2021/22年度完成六個單位之銷售，確認之收益約2.217億港元。



青衣「明翹滙」項目銷售表現十分理想，累計已售出逾92%之單位。項目於2022年3月獲發滿意紙後，售出單位於2022年4月中開始交付予買家，相關47.5億港元之銷售收益將於22/23財政年度上半年確認入賬。



在中國內地的地產發展方面，集團於2021年7月透過政府公開拍賣獲得其在中國內地的第一塊地塊。該地塊位於廣西省南寧市武鳴區內廣西-東盟經濟技術開發區。地盤面積約574,000平方呎，擬發展為以休閒和健康生活為主題的高檔住宅項目。初步發展擬包括高層住宅、別墅、零售商店及康養中心。目標客戶將為銀齡和退休人士以及其家屬。預計總樓面面積約為 1,100,000 平方呎。地盤平整已完成。規劃和設計工作正在進行中。



佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結：「我們第一個房地產發展項目「明翹滙」的成就證實了我們已經成功轉型為房地產發展商，我們有信心來年取得令人滿意的業績。我們將持續推售「明翹滙」和「明寓」餘下的單位，為集團進一步貢獻現金流。」



「展望未來，2022年仍然是充滿挑戰的一年，前景仍具重大的不確定性，包括可能出現新一波新型冠狀病毒傳染、美國聯儲局加快加息步伐引發本地息率趨升、以及全球地緣政治的不確定性。另一方面，本地用家剛性需求、有限土地供應和按揭息率處於低水平的環境仍繼續支持本地住宅市場。我們對住宅物業市場維持謹慎樂觀態度。面對重重挑戰及不確定性，我們堅持以審慎策略管理本集團的業務和制定策劃，並持續物適香港和中國國內南寧市合適的物業發展項目，以鞏固本集團的長遠發展。商業運營和個人相互溝通在疫情期間加速數碼轉型推動了高端數據中心的需求。我們目前致力發展粉嶺兩座新的數據中心，並繼續尋找新的發展機會。」



有關佳明集團控股有限公司 （股份代號：1271.HK）

佳明集團控股主要從事樓宇建築、物業租賃及物業發展業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商，集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一，客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現正營運兩座高端數據中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮，擬發展成兩座新高端數據中心。此外，集團正銷售青衣細山路的住宅項目「明翹滙」，以及九龍太子道西的高檔住宅項目「明寓」。同時，集團擁有新界粉嶺聯發街1號之土塊和九龍土瓜灣炮仗街41、43及45號之地盤，合計樓面面積約67,000平方呎，擬發展住宅及商業的綜合項目。在中國內地，擁有位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區，地盤面積約574,000平方呎，擬發展為總建築面積約1,100,000平方尺的住宅項目。



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