Thursday, 23 June 2022, 09:50 HKT/SGT Share: 服務新市民有新招 興業銀行被點贊

香港, 2022年6月23日 - (亞太商訊) - 近日，中國銀保監會辦公廳發佈了《關於銀行業保險業加強新市民金融服務有關情況的通報》，多家銀行保險機構因地制宜積極探索加強新市民金融服務，助力穩定宏觀經濟大盤，取得良好成效。其中興業銀行因優化住房金融服務、提升開戶服務效能等基礎金融服務，支援新市民職業技能培訓等方面的創新舉措，被點名表揚。



租購並舉 打出安居服務“組合拳”



“住有所居”是老百姓心中最樸素的願望，也是新市民最為關心的問題之一。興業銀行通過優化房貸授信政策，進一步開放對符合條件的異地戶籍客戶個人住房貸款業務辦理通道，讓更多新市民可以享受到與當地居民同等的房貸政策，在新城市安家落戶。



考慮疫情期間不少新市民面對生活與就業雙重壓力，興業銀行專門開發了“隨薪供”房貸還款方式，給予房貸客戶最長3年期限的，只還利息，暫緩歸還本金服務，客戶可通過手機銀行線上申請辦理，操作簡單，即時生效，讓客戶盡享便利。



大力發展住房租賃市場是今年政府工作報告提到的一項重點工作。興業銀行子公司興業消金錨定新市民進入職場初期的租房需求，推出“立業計畫”，為應屆畢業生等提供前6個月免還本安居租房貸款，力爭實現新市民的‘職住平衡’。同時興業銀行還上線了對接政府住建系統的租賃資金監管平臺，有力保障租客的資金安全，解決新市民租房的後顧之憂。



據介紹，從去年10月起，興業銀行在全國範圍打造“興e家”智慧社區服務平臺，為新市民提供包括物業管理、租房資訊、金融服務、房屋租賃等一攬子服務，構建住房租賃生態圈。”



量身定制 讓新市民融入新生活



我國目前有近3億農民工，是推進我國新型工業化、城鎮化建設的重要力量。興業銀行針對這一龐大的新市民群體，在股份制銀行中首家推出以“關愛農民工”為主題的普惠金融綜合服務方案，並為其量身定制專屬銀行卡——“民薪卡”，提供免收工本費、年費、小額帳戶管理費、短信服務等優惠，以及專屬增值權益、專屬金融產品等服務，有效保障農民工這一新市民群體的合法權益，目前民薪卡在全國範圍內發行量已逾20萬張。



為促銷費穩增長，更好滿足新市民衣食住行消費需求，興業銀行緊跟市場步伐，推出線上消費貸款產品—-“興閃貸”，通過引入公積金、社保等繳交資訊補充征信，可發放最高不超過20萬元的信用免擔保消費貸款。



“辦理興閃貸整個過程不過幾分鐘，其中自動化審批環節僅需1分鐘就能夠出結果，貸款審核通過後我們會用短信告知客戶貸款額度和提款有效期，對客戶而言非常便利。”興業銀行零售信貸部負責人表示。



子女教育，是很多新市民急難愁盼的問題。興業銀行子公司興業消金推出“興才計畫”，為新市民子女在接受高等教育期間的學費、生活費、教育培訓等方面的開支提供貸款支持，最長貸款期限20年，並實行優惠貸款利率和在校期間只需還利息的靈活還款方式，推行貸後“90天無條件退貸”政策，減輕客戶還款壓力，目前已累計為3.9萬名客戶提供貸款14.3億元。



此外，興業消金還在22所高校掛牌成立勵志成長基地，幫扶家庭經濟困難的學生開展勤工助學、技能培訓和就業競爭力提升的公益性服務，説明更多新市民子女完成大學深造、踏上工作崗位。





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