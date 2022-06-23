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來源 Smoore Holdings 思摩爾國際榮獲《機構投資者》最受尊崇公司等五項大獎

香港, 2022年6月23日 - (亞太商訊) - 全球最大電子霧化設備製造商 - 思摩爾國際控股有限公司（「思摩爾」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：6969.HK）宣佈，在全球最具影響力的金融雜誌之一《機構投資者》雜誌公佈的「2022年亞洲（日本除外）管理團隊」榜單中，思摩爾在138間獲得提名的亞洲日用消費品企業中脫穎而出，被評選為日用消費品企業第三名，並獲得重量級獎項「最受尊崇公司」。同時，公司榮獲「最佳社會及企業管治（ESG）」第二名、「最佳首席財務官」第三名、「最佳投資者關係方案」第二名及「最佳投資者關係專業人員」第二名等多個單項大獎。



《機構投資者》雜誌由Gilbert E. Kaplan先生在1967年在紐約創立，為全球領先的企業管治及投資者關係研究公司，其母公司歐洲貨幣機構投資者集團，是倫敦證券交易市場的上市公司，同時是富時250指數的成員之一。《機構投資者》的獎項評選活動開展已超過50年。作為全球範圍內最為頂尖及受業界關注的金融刊物，該雜誌每年都會邀請全球頂尖金融機構的買方分析師、基金經理和賣方研究人員作為評委，評選出在企業管治及投資者關係管理方面表現卓越的上市公司。 該獎項每年評選標準非常嚴格，每次評選皆會引起資本市場討論熱潮，贏得業界的高度尊重和認可，對市場具有風向標作用，在2022年的排名中，共有5,524名買方分析師及賣方分析師從財務訊息披露、企業管治及投資者關係等核心維度，從18個行業共1,612家獲得提名的上市公司中進行評選，並最終評選出46家最受尊崇公司。



自2020年上市以來，思摩爾一直重視投資者關係管理及維護工作。公司致力通過專業、及時、全面的市場交流及信息披露，實現與資本市場的高效順暢溝通。疫情期間，公司通過業績發佈會、券商策略會、反向路演、定期投資者調研及產品發佈會等多渠道與資本市場保持雙向溝通，得到了資本市場的一致認可。



此外，思摩爾持續深化ESG戰略並將可持續發展作為公司日常運營和業務決策的重要一環。2021年1月，公司獲得全球最大指數公司MSCI（明晟）ESG的A級評價並在最新一期的評級中維持A級評價。此次《機構投資者》ESG獎項的頒發，是對公司在可持續性發展、社會責任及企業管治方面的重要認可。在2021年，思摩爾實現溫室氣體排放密度同比下降約16%，用水消耗密度同比減少約9.4%的優異成果。同時，年內公司定下四大行動方向及目標：2050年前實現運營排放碳中和、2030年前實現30%能耗來自可再生能源、妥善處置廢棄物、鼓勵回收、充分利用水資源及減少水消耗，致力在企業運營的全方位實現「零碳企業」這一目標。此外，在過去數年，公司亦不遺餘力地參與不同類型的社區貢獻活動，貢獻範疇包括青年學習及發展、抗洪救災、社區參與、扶貧濟困和抗疫等，其中在2021年集團公益活動投入資金超過1,130萬元人民幣，員工義務工作時數超過500小時，總培訓時數超過346萬小時。



思摩爾董事會主席兼行政總裁陳志平表示：「本次公司在《機構投資者》榮獲諸多重要獎項，是國際資本市場對思摩爾過去業務表現、企業管治、ESG領域、投資者關係維護等工作的高度認可。 未來，思摩爾將再接再厲，積極主動做好投資者關係管理工作，爭取再創佳績。同時將繼續堅持長期主義和技術製造領先的戰略，專注打造全球領先的霧化科技平台，為客戶、合作夥伴、員工、股東乃至全社會創造長期價值。」



關於思摩爾國際控股有限公司

思摩爾業務始於2006年，是全球領先的霧化科技解決方案供應商。自成立以來，思摩爾始終堅守「霧化讓生活更美好」的使命，持續探索霧化技術創新與應用邊界，突破想像，超越期待。



憑藉強大的研發實力和領先的製造能力，思摩爾已成為全球最大的電子霧化設備製造商，在全球擁有10所基礎技術研究院，產品遠銷50多個國家和地區。2020年7月10日，思摩爾正式在香港聯合交易所上市（股份代號：6969.HK）。2021年，思摩爾以22.8%的霧化器市場份額，位列全球第一。





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