Thursday, 23 June 2022, 09:19 HKT/SGT Share:

來源 Smoore Holdings 思摩爾國際榮獲《機構投資者》最受尊崇公司等五項大獎

香港, 2022年6月23日 - (亞太商訊) - 全球最大電子霧化設備製造商 - 思摩爾國際控股有限公司(「思摩爾」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:6969.HK)宣佈,在全球最具影響力的金融雜誌之一《機構投資者》雜誌公佈的「2022年亞洲(日本除外)管理團隊」榜單中,思摩爾在138間獲得提名的亞洲日用消費品企業中脫穎而出,被評選為日用消費品企業第三名,並獲得重量級獎項「最受尊崇公司」。同時,公司榮獲「最佳社會及企業管治(ESG)」第二名、「最佳首席財務官」第三名、「最佳投資者關係方案」第二名及「最佳投資者關係專業人員」第二名等多個單項大獎。



《機構投資者》雜誌由Gilbert E. Kaplan先生在1967年在紐約創立,為全球領先的企業管治及投資者關係研究公司,其母公司歐洲貨幣機構投資者集團,是倫敦證券交易市場的上市公司,同時是富時250指數的成員之一。《機構投資者》的獎項評選活動開展已超過50年。作為全球範圍內最為頂尖及受業界關注的金融刊物,該雜誌每年都會邀請全球頂尖金融機構的買方分析師、基金經理和賣方研究人員作為評委,評選出在企業管治及投資者關係管理方面表現卓越的上市公司。 該獎項每年評選標準非常嚴格,每次評選皆會引起資本市場討論熱潮,贏得業界的高度尊重和認可,對市場具有風向標作用,在2022年的排名中,共有5,524名買方分析師及賣方分析師從財務訊息披露、企業管治及投資者關係等核心維度,從18個行業共1,612家獲得提名的上市公司中進行評選,並最終評選出46家最受尊崇公司。



自2020年上市以來,思摩爾一直重視投資者關係管理及維護工作。公司致力通過專業、及時、全面的市場交流及信息披露,實現與資本市場的高效順暢溝通。疫情期間,公司通過業績發佈會、券商策略會、反向路演、定期投資者調研及產品發佈會等多渠道與資本市場保持雙向溝通,得到了資本市場的一致認可。



此外,思摩爾持續深化ESG戰略並將可持續發展作為公司日常運營和業務決策的重要一環。2021年1月,公司獲得全球最大指數公司MSCI(明晟)ESG的A級評價並在最新一期的評級中維持A級評價。此次《機構投資者》ESG獎項的頒發,是對公司在可持續性發展、社會責任及企業管治方面的重要認可。在2021年,思摩爾實現溫室氣體排放密度同比下降約16%,用水消耗密度同比減少約9.4%的優異成果。同時,年內公司定下四大行動方向及目標:2050年前實現運營排放碳中和、2030年前實現30%能耗來自可再生能源、妥善處置廢棄物、鼓勵回收、充分利用水資源及減少水消耗,致力在企業運營的全方位實現「零碳企業」這一目標。此外,在過去數年,公司亦不遺餘力地參與不同類型的社區貢獻活動,貢獻範疇包括青年學習及發展、抗洪救災、社區參與、扶貧濟困和抗疫等,其中在2021年集團公益活動投入資金超過1,130萬元人民幣,員工義務工作時數超過500小時,總培訓時數超過346萬小時。



思摩爾董事會主席兼行政總裁陳志平表示:「本次公司在《機構投資者》榮獲諸多重要獎項,是國際資本市場對思摩爾過去業務表現、企業管治、ESG領域、投資者關係維護等工作的高度認可。 未來,思摩爾將再接再厲,積極主動做好投資者關係管理工作,爭取再創佳績。同時將繼續堅持長期主義和技術製造領先的戰略,專注打造全球領先的霧化科技平台,為客戶、合作夥伴、員工、股東乃至全社會創造長期價值。」



關於思摩爾國際控股有限公司

思摩爾業務始於2006年,是全球領先的霧化科技解決方案供應商。自成立以來,思摩爾始終堅守「霧化讓生活更美好」的使命,持續探索霧化技術創新與應用邊界,突破想像,超越期待。



憑藉強大的研發實力和領先的製造能力,思摩爾已成為全球最大的電子霧化設備製造商,在全球擁有10所基礎技術研究院,產品遠銷50多個國家和地區。2020年7月10日,思摩爾正式在香港聯合交易所上市(股份代號:6969.HK)。2021年,思摩爾以22.8%的霧化器市場份額,位列全球第一。





