抗疫助穩 興業銀行為外貿企業紓困解難

|
|
|Tuesday, 21 June 2022, 17:53 HKT/SGT
|
香港, 2022年6月21日 - (亞太商訊) - 近日，記者從興業銀行瞭解到，該行認真落實黨中央、國務院關於外貿保穩提質的工作部署，加大跨境融資信貸投放力度，加強跨境人民幣業務支持，大力發展外貿新業態金融服務，全力支援外貿企業復工複產和全球展業。今年1-5月，興業銀行跨境人民幣收支5123億元，同比增長158%；跨境融資餘額1813億元，較年初增長24%。
“多虧了興業線上跨境人民幣結算綠色通道，原先辦理一筆跨境收款的資金解付至少需要半天至一天時間，現在半個小時內搞定，有效緩解了我們經營資金周轉難題。”北京一家電子行業頭部企業財務負責人感慨道。目前興業銀行北京分行已為該企業辦理跨境人民幣結算逾100億元，跨境人民幣線上綠色通道，正為國內眾多外貿類企業的進出口業務保駕護航。資料顯示，1-5月，興業銀行實現本外幣跨境結算量1253億美元，同比增長19%。
疫情之下，興業銀行持續完善跨境線上融資體系，近期該行將推出“跨境E貸”線上融資產品，基於資料模型，可實現線上為小微出口企業核定信貸額度和放款，將大幅提升小微企業的融資效率，為出口企業提供便捷、高效、低成本融資服務，助力企業拓展海外市場。
外貿新業態新模式是推動我國外貿轉型升級和高品質發展的新動能，興業銀行持續推進外貿新業態項下跨境業務發展，服務好跨境電商、海外倉、市場採購貿易、外貿綜合服務、新型離岸貿易等領域，打通外貿新業態資金流轉鏈路，為外貿企業保穩提質注入金融活水。以跨境電商為例，興業銀行搭建跨境電商綜合服務平臺，服務跨境電商進出口企業200多戶，前5個月帶動跨境結算量7.31億美元。
“興業銀行將加快推進跨境電商綜合服務平臺升級，加強與跨境電商平臺、支付公司等外部平臺和機構的合作，構建跨境貿易生態圈，為貿易新業態企業提供全方位金融支援。”興業銀行國際業務部負責人表示。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|June 15, 2022, 11:11 HKT/SGT
|興業銀行：助企紓困出實招 穩住經濟基本盤
|June 15, 2022, 10:55 HKT/SGT
|市場首批科創票據花落興業銀行
|June 15, 2022, 10:48 HKT/SGT
|力保市場主體 興業銀行零售普惠小微貸款餘額超2200億元
|June 8, 2022, 09:42 HKT/SGT
|助力華峰集團跨境並購 興業銀行跑出金融加速度
|June 8, 2022, 09:35 HKT/SGT
|興業銀行落地市場首批中小企業外匯美式期權業務
|May 12, 2022, 21:01 HKT/SGT
|興業銀行完成境外《可持續金融共同分類目錄》綠色債券定價
|Apr 8, 2022, 12:06 HKT/SGT
|興業銀行境外債券承銷業務一季度領跑市場
|Feb 25, 2022, 21:27 HKT/SGT
|「興」暖香江 同「興」抗疫 興業銀行香港分行向葵青、荃灣社區捐贈抗疫物資
|Nov 16, 2021, 19:48 HKT/SGT
|興業銀行成功發行首期境外綠色存款證
|Oct 22, 2021, 19:45 HKT/SGT
|首批！興業銀行獲得跨境理財通試點資格
|Sept 24, 2021, 16:26 HKT/SGT
|「南向通」開通首日 興業銀行達成首批交易
|Aug 31, 2021, 15:59 HKT/SGT
|興業銀行落地首筆跨境SOFR貸款并配套利率掉期服務
|Aug 27, 2021, 15:28 HKT/SGT
|興業銀行發布2021年半年報：總資產破8萬億 淨利潤同比增長23%
|Aug 6, 2021, 10:20 HKT/SGT
|興業銀行榮獲2021年「亞洲地區最佳數字化財富規劃私人銀行獎」
|June 17, 2021, 17:38 HKT/SGT
|植綠不輟 久久為功 興業銀行再獲《亞洲貨幣》兩項大獎
|June 4, 2021, 11:21 HKT/SGT
|興業銀行發行境外「碳中和」主題綠色債券
|May 18, 2021, 15:21 HKT/SGT
|福布斯2021全球上市公司2000強發布 興業銀行躋身50強
|May 13, 2021, 12:50 HKT/SGT
|興業銀行榮獲2020年度十佳社會責任機構獎
|Apr 29, 2021, 17:41 HKT/SGT
|興業銀行首季「開門紅」營收淨利潤雙雙兩位數增長
|Apr 26, 2021, 10:48 HKT/SGT
|首家采納聯合國「立即實施氣候中性」倡議 興業銀行開啟碳中和特色探索之路