抗疫助穩 興業銀行為外貿企業紓困解難

香港, 2022年6月21日 - (亞太商訊) - 近日,記者從興業銀行瞭解到,該行認真落實黨中央、國務院關於外貿保穩提質的工作部署,加大跨境融資信貸投放力度,加強跨境人民幣業務支持,大力發展外貿新業態金融服務,全力支援外貿企業復工複產和全球展業。今年1-5月,興業銀行跨境人民幣收支5123億元,同比增長158%;跨境融資餘額1813億元,較年初增長24%。



“多虧了興業線上跨境人民幣結算綠色通道,原先辦理一筆跨境收款的資金解付至少需要半天至一天時間,現在半個小時內搞定,有效緩解了我們經營資金周轉難題。”北京一家電子行業頭部企業財務負責人感慨道。目前興業銀行北京分行已為該企業辦理跨境人民幣結算逾100億元,跨境人民幣線上綠色通道,正為國內眾多外貿類企業的進出口業務保駕護航。資料顯示,1-5月,興業銀行實現本外幣跨境結算量1253億美元,同比增長19%。



疫情之下,興業銀行持續完善跨境線上融資體系,近期該行將推出“跨境E貸”線上融資產品,基於資料模型,可實現線上為小微出口企業核定信貸額度和放款,將大幅提升小微企業的融資效率,為出口企業提供便捷、高效、低成本融資服務,助力企業拓展海外市場。



外貿新業態新模式是推動我國外貿轉型升級和高品質發展的新動能,興業銀行持續推進外貿新業態項下跨境業務發展,服務好跨境電商、海外倉、市場採購貿易、外貿綜合服務、新型離岸貿易等領域,打通外貿新業態資金流轉鏈路,為外貿企業保穩提質注入金融活水。以跨境電商為例,興業銀行搭建跨境電商綜合服務平臺,服務跨境電商進出口企業200多戶,前5個月帶動跨境結算量7.31億美元。



“興業銀行將加快推進跨境電商綜合服務平臺升級,加強與跨境電商平臺、支付公司等外部平臺和機構的合作,構建跨境貿易生態圈,為貿易新業態企業提供全方位金融支援。”興業銀行國際業務部負責人表示。





