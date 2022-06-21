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Monday, 20 June 2022, 18:18 HKT/SGT
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來源 Ev Dynamics (Holdings) Limited
科軒動力獲委託建造香港首輛無障礙電動巴士
在本地市場推動具潛力的擴張計劃

香港, 2022年6月20日 - (亞太商訊)  - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「科軒動力」或「集團」）再次接獲香港生產力促進局採購訂單，交付一輛純電動巴士供一個香港非政府機構（「非政府機構」）使用。香港生產力促進局較早前已為香港機場管理局及香港防癌會向集團採購電動巴士。

科軒動力的純電動巴士採用可持續的高能量密度電池，能靈活穿梭於複雜的城市道路系統。

超低地台設計方便長者和殘疾人士上落，並提供足夠空間容納多達33個標準座位和兩台輪椅。

該輛電動巴士根據集團與香港生產力促進局的新採購協議而開發，採用輕身的鋁合金車身結構和高效的牽引動力系統，配以全承重式電動巴士專用底盤、高能量密度電池確保功率輸出長期穩定、以及其他創新科技特點。此外，該車輛將成為香港首款社會共融電動巴士，其超低地台等特別設計方便長者和殘疾人士上落，並提供足夠空間容納多達33個標準座位和兩台輪椅。該車輛的其他獨有優勢還包括較輕巧和低能耗，讓其成為具成本效益和可持續的運輸解決方案。

待運輸署發出類型審核、檢驗及登記後，集團預計將於明年年底前連同位於大埔非政府機構服務中心旁的電動車充電站安裝項目完成交付。集團將繼續為該終端用戶非政府機構提供優質的售後保養和維修服務。

科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop表示：「我們對產品面世深感自豪，也非常雀躍。在過去一年，我們一直在擴大國際電動汽車市場的覆蓋，尤其是歐洲、拉丁美洲和亞洲等高增長地區，但我們對收到香港本地市場訂單感到特別榮幸。該純電動巴士展示了集團最新技術和產品優勢，其零排放、運作可靠和可持續設計系統有助實現與減少路邊空氣和噪音污染相關的綠色目標。該巴士的設計方便社會各界人士使用，包括乘坐公共交通工具時有困難的長者及行動不便人士。電動汽車就是交通的未來，我們預計該車輛將會成為節能公共交通的標準，並幫助科軒動力在香港本地市場進一步擴張。」

關於科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）
科軒動力（控股）有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商，在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶設有生產基地，擁有廣泛的海內外銷售網路，及重點開拓東南亞、歐洲和拉丁美洲的高增長市場。

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