Monday, 20 June 2022, 17:34 HKT/SGT Share: 玄武雲科技擬赴港上市：聚焦智慧CRM服務 搶佔AI、SaaS風口

香港, 2022年6月20日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道，近年來，數字化浪潮席捲各行各業，在大數據、AI、SaaS等技術服務加速滲透的背景下，智慧CRM服務市場快速增長。根據弗若斯特沙利文資料，2017年至2021年，中國的智慧CRM服務市場TAM由人民幣251億元增至人民幣718億元，複合年增長率為30.1%，預計於2026年將增至人民幣2,800億元，自2021年起的複合年增長率為31.3%，市場想象空間十分巨大。



為抓住行業發展契機，通過資本市場的力量不斷壯大規模和實力，國內最大的智慧CRM服務供應商——玄武雲科技控股有限公司（以下簡稱「玄武雲科技」）於近日通過聆訊，擬在港交所主板上市，招銀國際為獨家保薦人。



據了解，玄武雲科技是智慧CRM服務行業的領先企業，通過雲和全觸點通信、人工智能及數據智能等方式，為企業提供綜合智慧CRM服務，覆蓋其客戶全渠道及全生命週期。根據弗若斯特沙利文報告，按收益計，玄武雲科技是中國國內最大的智慧CRM服務供應商。



全面且多樣化的服務矩陣 在競爭對手中脫穎而出



自成立以來，經過多年的積累，玄武雲科技已具備完善的產品體系，積累了豐富的行業經驗。該公司的綜合智慧CRM服務基於雲和全觸點通信、人工智能及數據智能能力，分為CRM PaaS服務及CRM SaaS服務兩類。



CRM SaaS服務由營銷雲、銷售雲及客服雲組成，將傳統CRM功能與雲、經升級及封裝的通信能力以及人工智能及數據智能能力整合，為客戶提供從前端營銷到售後服務的全生命週期的一站式智慧CRM服務。玄武雲科技的CRM PaaS及CRM SaaS服務，可幫助其客戶以更為高效的方式管理，包括產品展示、訂單履行、全渠道營銷、會員計劃管理以及業務分析及報告。這些服務能夠滿足廣大客戶在公有雲、私有雲及混合雲方面的不同需求，並通過開發新服務及增強現有服務，向客戶提供完善的服務體系，滿足不同客戶需求，持續鞏固自身領先地位。



全面且多樣化的服務矩陣，令玄武雲科技不斷擴張業務類型及服務區域，營收實現穩步提升。財報數據顯示，2019-2021年，營收分別約為人民幣（下同）6.00億元、7.97億元、9.92億元，複合年增長率為28.6%。同期，毛利分別約為1.97億元、1.94億元和2.32億元，盈利水平穩中有升。



據招股書披露，未來，公司將透過持續在主要行業深耕及垂直領域擴張來發展及擴大公司的客戶群，同時，進一步加大研發投入，提升技術創新能力，加強及擴展公司的CRM SaaS服務，並持續調整客戶結構，以提升毛利率，不斷增強核心競爭力，推動公司長期高質量發展。



高度可擴展的業務模式 客戶數目及貢獻穩步上升



除了全面的產品，玄武雲科技還擁有高度可擴展的業務模式。基於強大雲基礎架構的綜合智慧CRM服務，該業務模式能夠捕捉在客戶業務發展中出現的各類需求，從而獲得更多交叉銷售機會。



根據招股書數據，2018年，玄武雲科技的客戶中有306名購買一種以上服務（即cPaaS、營銷雲、銷售雲或客服雲），占同年客戶總數的11.8%，而在2021年，這一數據為345名，占同年客戶的13.1%，客戶群穩定增長。



此外，玄武雲科技還能在同一行業的新客戶中快速擴展其業務，經過在各個行業長達十年的深耕，其優質客戶群涵蓋了包括快消品、金融、TMT及政企等高增長行業的領先企業，具有絕對的先發優勢。



就快消品行業而言，於2021年，分別覆蓋食品及飲料分部百強企業中的28家及24家，以及日用品及白酒分部百強企業中的20 家及10家。就金融行業而言，於2021年，分別覆蓋了銀行分部百強企業中的37 家和138 家受監管證券公司中的30 家。就TMT行業而言，於2021 年，分別覆蓋了互聯網及軟件分部百強企業中的21 家及15 家。



強大產品開發及技術能力 實現長期業務擴張



研發是科技企業之魂，也是企業的核心競爭力。近年來，玄武雲科技根據客戶的獨特行業需求，開發及推出適合客戶需求的解決方案，打造差異化的服務。自主開發的aPaaS平台（一種低代碼開發平台），支持該公司可根據客戶的個性化需求，對解決方案進行定制化的應用開發，同時又可通過aPaaS平台，節省開發成本，並在開發過程中獲得更可靠的質量。



此外，公司開發了基於機器學習、深度學習、圖像分割及光學字符識別（「OCR」）的計算機視覺相關人工智能識別引擎，以及基於數據智能的智能決策演算法（即自動售貨機內安裝的人工智能攝像頭所使用者），使公司能夠每天處理逾1,000個人工智能識別及數據智能決策項目。通過先進技術的應用，公司能為客戶提供穩定可靠的智慧CRM服務，使客戶能夠節省大量的人力成本，提高溝通效率，提升用戶體驗及管理及運營效率。



截至目前，玄武雲科技已擁有199項與人工智能、數據智能和其他智慧CRM服務相關的註冊發明專利及計算機軟件版權，該公司的綜合聯屬實體之一——玄武科技已獲頒「國家高新技術企業證書」。強大的研發創新能力令其在眾多競爭者中脫穎而出，並獲得客戶、行業及政府的相關肯定及認可。



作為國內領先的智慧CRM服務提供商，玄武雲科技除了能夠為客戶提供全觸點、全渠道、全生命週期的智慧CRM服務外，還基於強大的產品開發能力及交叉銷售能力，捕捉客戶在業務發展中出現新的需求從而完成更多的產品銷售並提高客單價。此外，通過為客戶提供差異化產品，不斷提高下游客戶的用戶粘性以及付費意願。高度可擴展的業務模式，將有利於該公司通過行業客戶的標杆經驗和業務模型，複製擴展到中腰部企業，進而實現長期業務擴張。



長期來看，智慧CRM服務供應商有效解決了傳統CRM服務的痛點，正在顛覆傳統CRM市場，整個行業有著廣闊的發展空間。根據弗若斯特沙利文資料，智慧CRM服務市場的總收益由2018年的人民幣16億元增至2021年的人民幣72億元。未來，預期智慧CRM服務市場的總收益將於2026年增至約人民幣368億元，自2021年起的複合年增長率約為38.6%。由於下游行業對提高服務品質及綜合智慧CRM服務的強烈需求，在政策支持下，玄武雲科技將受益於中國智慧CRM服務行業的強勁增長。



總體而言，智慧CRM服務行業前景廣闊，香港IPO將是玄武雲科技發展史上的又一里程碑，未來，在資本市場的加持之下，其構築的服務及技術壁壘將得到鞏固，核心競爭力進一步提升，市場份額也有望擴大，成長空間值得期待。





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