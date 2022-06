萬隆、雅各臣及健倍苗苗成立合資公司 拓展大中華區及亞洲專科藥及品牌醫療保健市場

香港, 2022年6月15日 - (亞太商訊) - 萬隆控股集團有限公司(「萬隆」,連同其附屬公司「萬隆集團」; 股份代號:0030.HK),其控股股東為雲南白藥集團股份有限公司(證券代號000538.SHE)、雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」,連同其附屬公司(不包括健倍苗苗集團)統稱「雅各臣集團」;股份代號:2633.HK)及健倍苗苗(保健)有限公司(「健倍苗苗」,連同其附屬公司統稱「健倍苗苗集團」;股份代號:2161.HK)今天聯合宣布成立萬隆雅健藥業有限公司(「合資公司」),以把握大中華區及亞太地區專科藥及品牌醫療保健市場的增長機遇。

後排:由左至右:萬隆行政總裁湯明先生及雅各臣執行董事及健倍苗苗非執行董事嚴振亮先生見證簽約儀式;前排:由左至右:萬隆執行董事及副行政總裁劉周陽先生及雅各臣首席財務官余振球先生簽署合資公司協議

合資公司由萬隆、雅各臣及健倍苗苗分別擁有60%、20%及20%權益,將主要從事獲取專科藥(包括罕見病用藥)、非處方藥、品牌醫療保健品(包括草藥產品)及醫療器械的授權,以及於大中華區及亞洲地區之經選定市場銷售及分銷該等產品,並發掘戰略性合適的併購機會。



憑藉三家公司各自的市場知識、能力及網絡,合資公司旨在於上述地區的高增長專科藥物、品牌醫療保健品及醫療器械市場建立穩固的據點並實現實質商機。



萬隆行政總裁湯明先生表示:「大中華區及亞太地區的醫藥、醫療保健及醫療器械市場的前景秀麗,加上後疫情時代下個人醫療保健意識日漸提高,為合資公司提供了巨大的市場潛力。從數據上來看,內地醫藥和醫療保健市場未來數年的年均增長率超過9%,增長十分強勁。我們很高興與雅各臣和健倍苗苗建立戰略合作夥伴關係,以擴大我們的醫療保健貿易產品組合,並利用我們的協同優勢抓住及實現市場機遇。」



雅各臣執行董事嚴振亮先生表示:「我們很榮幸與萬隆強強聯手,並期望通過合資公司加強我們在大中華區及亞洲市場的據點。這次合作與我們市場擴展之策略不謀而合,合資公司將促進及加強我們於該等地區之專科藥、品牌醫療保健品和醫療器械市場的准入,並透過合資平台為合作夥伴締造交叉銷售協同效應。」



關於萬隆控股集團有限公司(股份代號:0030)

萬隆控股集團有限公司為一間國際化的醫療保健產品貿易公司,業務遍及大中華地區及主要亞洲市場(包括日本、韓國及東盟國家),作為美國、瑞士及其他歐盟企業的品牌產品認可總代理,萬隆的產品組合擁有廣泛的精選醫療保健產品。有關萬隆的更多詳情,請瀏覽集團網站:http://0030.com.hk



關於雅各臣科研製藥有限公司(股份代號:2633)

雅各臣是本地領先的醫藥公司,擁有垂直整合的業務,包括基礎藥物及專科藥物的研發、生產、分銷、銷售及物流。作為本地主要的非專利藥供應商,集團在香港私營及公營領域,具有最廣泛的銷售及分銷的市場覆蓋,並積極向策略性選擇的亞洲市場伸延擴展。集團於香港設有10間PIC/S GMP認證的非專利藥生產設施,並在各種治療藥物類別中擁有廣泛的產品組合與享有優越市場地位。



同時,集團一直致力透過增加各種高增值產品,策略性地擴大其非專利藥的產品組合。扎根香港,集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司,建立區域性商業平台,以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日,集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站:http://www.jacobsonpharma.com/



有關健倍苗苗(保健)有限公司 (股份代號:2161)

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司,產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景,秉承產品功效和品質至上的優良傳統,在行業內定位獨特,致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商,集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品,包括品牌藥、品牌中藥及健康護理產品,其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「德國寶寶手指水」、「美德瑪寶兒除疤膏」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」及「十靈丹」等家喻戶曉的傳統品牌。有關集團詳情,請流覽: www.jbmhealthcare.com.hk





