興業銀行：助企紓困出實招 穩住經濟基本盤

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|June 15, 2022, 10:55 HKT/SGT
|市場首批科創票據花落興業銀行
|June 15, 2022, 10:48 HKT/SGT
|力保市場主體 興業銀行零售普惠小微貸款餘額超2200億元
|June 8, 2022, 09:42 HKT/SGT
|助力華峰集團跨境並購 興業銀行跑出金融加速度
|June 8, 2022, 09:35 HKT/SGT
|興業銀行落地市場首批中小企業外匯美式期權業務
|May 12, 2022, 21:01 HKT/SGT
|興業銀行完成境外《可持續金融共同分類目錄》綠色債券定價
|Apr 8, 2022, 12:06 HKT/SGT
|興業銀行境外債券承銷業務一季度領跑市場
|Feb 25, 2022, 21:27 HKT/SGT
|「興」暖香江 同「興」抗疫 興業銀行香港分行向葵青、荃灣社區捐贈抗疫物資
|Nov 16, 2021, 19:48 HKT/SGT
|興業銀行成功發行首期境外綠色存款證
|Oct 22, 2021, 19:45 HKT/SGT
|首批！興業銀行獲得跨境理財通試點資格
|Sept 24, 2021, 16:26 HKT/SGT
|「南向通」開通首日 興業銀行達成首批交易
|Aug 31, 2021, 15:59 HKT/SGT
|興業銀行落地首筆跨境SOFR貸款并配套利率掉期服務
|Aug 27, 2021, 15:28 HKT/SGT
|興業銀行發布2021年半年報：總資產破8萬億 淨利潤同比增長23%
|Aug 6, 2021, 10:20 HKT/SGT
|興業銀行榮獲2021年「亞洲地區最佳數字化財富規劃私人銀行獎」
|June 17, 2021, 17:38 HKT/SGT
|植綠不輟 久久為功 興業銀行再獲《亞洲貨幣》兩項大獎
|June 4, 2021, 11:21 HKT/SGT
|興業銀行發行境外「碳中和」主題綠色債券
|May 18, 2021, 15:21 HKT/SGT
|福布斯2021全球上市公司2000強發布 興業銀行躋身50強
|May 13, 2021, 12:50 HKT/SGT
|興業銀行榮獲2020年度十佳社會責任機構獎
|Apr 29, 2021, 17:41 HKT/SGT
|興業銀行首季「開門紅」營收淨利潤雙雙兩位數增長
|Apr 26, 2021, 10:48 HKT/SGT
|首家采納聯合國「立即實施氣候中性」倡議 興業銀行開啟碳中和特色探索之路
|Apr 16, 2021, 18:38 HKT/SGT
|興業銀行發布2020年年度可持續發展報告