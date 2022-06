HYPEBEAST旗艦大樓即將登陸美國

Wednesday, 15 June 2022, 09:27 HKT/SGT Share:

香港, 2022年6月15日 - (亞太商訊) - 結合現代文化與生活時尚、以及編輯自主之商業及新聞的首選平台Hypebeast(股份代號:0150.HK),首棟位於美國的旗艦大樓將於本周正式登陸曼哈頓唐人區Division Street 41號。樓高7層、約25,000 平方呎的空間將展現Hypebeast 整個潮流生態系統,當中包括HBX紐約旗艦店、Hypebeans 咖啡店、活動創意空間及集團辦公室總部。

全球最大的HBX旗艦店將於6月17日正式開幕,把獨特的潮流文化生活由網上帶到紐約社群的現實生活中。兩層空間由HBX的動態視角出發,將不定期轉換主題。在一樓,整個空間可以從一個「庭院」無縫地搖身一變成活動場地、展覽或品牌期間限定店,並設有美國首間Hypebeans 咖啡店,以高品質的咖啡和本地採購的小食連繫社區,創造共同的最潮休閒地。在二樓則可探索超過40個最炙手可熱的全球知名及新銳潮流男女服飾與高質素的生活品牌。



三樓更設有一個創意空間,讓各式各樣的文化活動和品牌期間限定店都可以進駐Hypebeast的基地。而其餘空間將會作為Hypebeast在北美的辦公室總部,足以容納逾百名員工。



關於 Hypebeast (股份代號:0150.HK)

Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流資訊平台,以編輯為主導的角度提供不同內容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立於2005年,並於2016年正式成為上市公司。至今Hypebeast 在各大平台的總使用者人數已達4470萬,並在北美、亞太地區以及歐洲等地擁有龐大的讀者群。近年Hypebeast 積極發展更多元化的業務,當中包括Hypebeast以及多個資訊平台、網上商店HBX.com, 及創意製作公司 Hypemaker。更多資訊請參閱 www.hypebeast.ltd。



關於HBX

HBX自 2012 年創立,是一個擁有超過 250 個精選品牌的全球電子商貿零售平台,集合知名及新興的男裝、女裝和生活方式品牌。HBX專注於為客戶提供最新、且引領潮流的時裝、配飾、鞋履、家居和生活用品,策劃最新的全球性和令人興奮的品類。HBX 電子商務平台向全球 70 多個市場發貨,並在香港和紐約設有零售店。更多資訊請參閱 www.hbx.com。



關於Hypebeans

Hypebeans 是Hypebeast 第一個飲食相關的品牌,提供優質咖啡和公共空間。Hypebeans的使命是於傳統咖啡店以外提供一種優質的生活模式,透過不同創意的結合和合作帶來全新的文化體驗。Hypebeans 在香港、首爾和紐約均設有分店,更多資訊請瀏覽:https://hypebeans.com/。





