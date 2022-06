中國萬天(1854.HK) 於中山市策略性開設兩間餐廳

香港, 2022年6月10日 - (亞太商訊) - 中國萬天控股有限公司(「中國萬天」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1854.HK)近日在廣東省中山市策略性開設兩間主打生鮮食材的餐廳—「香港海鮮打邊爐」和「小海燒」,銳意逐步擴大集團的粵港澳大灣區(「大灣區」)餐廳網絡,打造品牌「萬天餐飲」。



集團密切留意內地餐飲業的潮流趨勢,並看好中山市餐飲業的發展前景。兩間餐廳坐落於中山市人流暢旺的中心地帶,以年輕消費者為主要客戶群,配合海鮮、肉類和蔬菜等生鮮食材為愛「打卡」、食得健康的食客而設。「香港海鮮打邊爐」提供多款鮮活美味的魚生刺身菜色和粵式小炒,主廚堅持用新鮮的真材實料打造順德特色美食;而「小海燒」用最原始的炭烤烹製方式,保留食材鮮甜本味,呈現食材純粹原香,滿足熱愛海鮮燒烤的年輕食客。



今年5月,集團在深圳設立大灣區總部,標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場。集團將進一步拓展現有業務至具龐大消費群的大灣區市場及相關的下游業務,並會加大力度發展零售及餐飲、上游現代農業及相關綠色環保推廣三大重點業務。今次於中山市策略性地開設兩間餐廳僅是零售及餐飲業務發展的第一步,未來集團銳意在大灣區其他城市進一步擴大餐廳網絡,拓展大灣區餐飲業務版圖,憑藉集團的上中下游全産業鏈優勢開設更多主打生鮮食材的餐廳,逐步打造餐飲品牌「萬天餐飲」。與此同時,集團亦積極提升品牌在大灣區的知名度,務求擴闊客戶基礎及市場佔有率。



集團管理層表示,疫情下,國內餐飲行業汰弱留强,市場的競爭對手减少,加上現時疫情逐漸好轉,市民消費意欲提漲,是進軍餐飲業務的好時機。後疫情時代,集團將積極利用技術提升管理水平,不斷優化菜品式樣,提高數字化營銷水平等,並善用零售及餐飲、上游現代農業及相關綠色環保推廣三大業務之間的協同效應,以應對挑戰,奠定强大基礎。中國萬天銳意擴展業務以提升業務發展策略的多元性,而大灣區業務將是集團最大的盈利增長點,長遠可望為集團帶來穩定持續的收入。



另外,於中國萬天本週舉行的股東特別大會上,股東通過兩項普通決議案,根據購股權計劃,按行使價每股股份0.320港元,向中國萬天控股有限公司主席兼執行董事許國偉先生和中國萬天控股執行董事兼行政總裁鍾學勇先生分別授出45,000,000份購股權和23,000,000份購股權,體現管理層對中國萬天未來發展的堅定信心,亦有效增強投資者信心,有利集團的長遠發展。



關於中國萬天控股有限公司

中國萬天控股有限公司(1854.HK)主要從事採購、加工及供應食材,專為香港餐飲服務經營商提供蔬菜及水果等業務。集團提供逾1,300種食材給逾480家客戶。2022年5月,中國萬天在深圳設立大灣區總部,標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場,將發展零售及餐飲、上游現代農業及相關綠色環保推廣三大重點業務,積極打造大灣區綠色龍頭品牌,為客戶提供新鮮健康食品,讓天下人吃上放心菜。





