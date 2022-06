Wednesday, 8 June 2022, 09:35 HKT/SGT Share: 興業銀行落地市場首批中小企業外匯美式期權業務

香港, 2022年6月8日 - (亞太商訊) - 6月7日,興業銀行首筆中小企業外匯美式期權業務在廣州落地,該筆業務是興業銀行通過外匯市場服務實體經濟的又一創新舉措。



“多虧興業銀行提供的基於美式期權的外匯套保產品,切實説明我們有效規避了匯率風險。”廣州一家中小企業負責人表示。



據瞭解,該企業主要從事金、銀等貴金屬加工、銷售等業務,受疫情影響,物流不暢,疊加今年以來匯率波動較大,面臨原料進口不穩定和匯率風險管理難度大等問題,外匯避險需求強烈。興業銀行當地分行結合企業自身出口敞口居多的特點和靈活交割時間的訴求,為企業量身定做基於美式期權的匯率避險管理方案,企業可自主選擇交割時間,解決了企業外來回款時間不穩定的問題。



5月20日,國家外匯局發佈《關於進一步促進外匯市場服務實體經濟有關措施的通知》(以下簡稱《通知》),鼓勵金融機構通過新增普通美式期權、亞式期權等金融創新產品,加大服務實體經濟力度。普通美式期權、亞式期權的開放,是國家外匯管理局基於市場主體對深化外匯市場發展需求,主動推進的外匯市場產品創新,旨在通過外匯市場工具的開放,為外匯市場注入活力的同時,為市場主體提供了多樣化的外匯衍生產品工具,滿足企業更全面、更靈活的外匯套保需求。





