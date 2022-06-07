綠地香港悉數兌付到期美元債 提振市場和投資者信心

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|Tuesday, 7 June 2022, 14:13 HKT/SGT
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香港, 2022年6月7日 - (亞太商訊) - 據悉，綠地香港（0337.HK）已如期完成境外1.5億美元債的兌付。至此，綠地香港境外美元債券已經悉數實現兌付。
自去年下半年以來，樓市政策調控升級、融資環境持續收緊、購房者預期持續下降。在此背景下，綠地香港如期兌付美元債，無疑向市場展示了公司持續穩健發展、財務狀況良好、各項經營活動有序開展的良好局面，也進一步提振了資本市場對綠地香港的信心。
實際上，綠地香港在償還本次1.5億美元債券前，憑藉良好的現金流和穩健的財務狀況，持續主動調整境內外負債結構。近2年多次使用自有資金歸還境外債券合計達到7億美元，保持著境內外市場“零違約、無展期”的記錄，其深層原因也是綠地香港一直以來行穩致遠的戰略方針。
綠地香港董事局主席兼行政總裁陳軍表示，公司始終堅持低杠杆、穩經營的發展邏輯，在行業大調整的背景下，通過精細化管理降本增效；通過審慎的財務管理強化風險管控，實現了高品質可持續發展。同時，綠地香港將進一步聚焦核心城市、核心區域，積極探索新消費趨勢下的居住需求，回歸產品本質，通過推行“透明工程”，打造產品核心競爭力，提升消費者信心和粘性；通過深化與供方資源戰略合作，共克時艱、互利共贏，確保項目正常推進，2022年全年預計交付面積將達500萬方，以實際行動兌現對業主的承諾，為廣大業主打造更加美好的生活方式！
話題 Press release summary
部門 Real Estate & REIT, 业务, Construction
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