綠地香港悉數兌付到期美元債 提振市場和投資者信心

香港, 2022年6月7日 - (亞太商訊) - 據悉,綠地香港(0337.HK)已如期完成境外1.5億美元債的兌付。至此,綠地香港境外美元債券已經悉數實現兌付。



自去年下半年以來,樓市政策調控升級、融資環境持續收緊、購房者預期持續下降。在此背景下,綠地香港如期兌付美元債,無疑向市場展示了公司持續穩健發展、財務狀況良好、各項經營活動有序開展的良好局面,也進一步提振了資本市場對綠地香港的信心。



實際上,綠地香港在償還本次1.5億美元債券前,憑藉良好的現金流和穩健的財務狀況,持續主動調整境內外負債結構。近2年多次使用自有資金歸還境外債券合計達到7億美元,保持著境內外市場“零違約、無展期”的記錄,其深層原因也是綠地香港一直以來行穩致遠的戰略方針。



綠地香港董事局主席兼行政總裁陳軍表示,公司始終堅持低杠杆、穩經營的發展邏輯,在行業大調整的背景下,通過精細化管理降本增效;通過審慎的財務管理強化風險管控,實現了高品質可持續發展。同時,綠地香港將進一步聚焦核心城市、核心區域,積極探索新消費趨勢下的居住需求,回歸產品本質,通過推行“透明工程”,打造產品核心競爭力,提升消費者信心和粘性;通過深化與供方資源戰略合作,共克時艱、互利共贏,確保項目正常推進,2022年全年預計交付面積將達500萬方,以實際行動兌現對業主的承諾,為廣大業主打造更加美好的生活方式!





