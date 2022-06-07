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來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體公佈股東之禁售承諾 第三代半導體業務發展穩健 贏得股東的長期信任及支持

香港, 2022年6月7日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6908.HK）欣然宣佈集團之兩位股東，包括主要股東GSR Capital Special Opportunity Fund L.P.（「GSR」）以及策略性股東Great Ocean Prime Holding Limited（「Great Ocean」），自願決定於2024年5月前將不會出售所持集團的股份。此外，Great Ocean自願決定於2022年及2023年每年將目前所持有的24,000,000股份之其中8,000,000股撥作獎勵及激勵集團核心管理人員。此等舉措均足證股東對集團之長遠價值及業務發展充滿信心。



集團主要股東之一的GSR為獲豁免有限合夥企業，持有集團56,000,000股股份；而GSR的注資總額分別由Golden Sand Capital Ltd（由伍伸俊先生全資擁有的公司，並為GSR的普通合夥人）及伍伸俊先生（為GSR的有限合夥人，同時亦為集團全球戰略諮詢委員會主席兼核心管理人員）各持有50%。



鑑於第三代半導體氮化鎵（「GaN」）的發展潛力及其應用場面龐大，宏光半導體憑藉其在發光二極管（「LED」）燈珠業務之豐富經驗，近年致力把握機遇並加快擴展業務至GaN相關產品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。集團積極與多家企業達成戰略合作，且投資多家世界龍頭企業以加快突破GaN核心關鍵技術，同時亦成功聘請多位半導體專家加入其團隊，從而加強及推進GaN業務發展。集團早前與中國泰坦能源擬就中國及香港之快速充電樁技術推廣及產品銷售進行合作，開發新能源生態圈之快速充電領域。



集團管理層衷心感謝GSR以及Great Ocean對其的大力信任。兩家公司的決定展現了彼等對集團的穩健業務策略及發展投下信心的一票。憑藉半導體行業龐大的機遇和市場需求，加上國家政策的支持，集團銳意發展成為集研發、製造、封測及銷售為一體的GaN全產業鏈企業。宏光半導體將持續推行既定的業務策略以把握市場機遇，提升持份者價值的同時實現長期可持續增長，並予以股東最佳的回報。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體産品，包括發光二極管（「LED」）燈珠、新一代半導體氮化鎵（「GaN」）芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識，集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用，矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業，並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解决方案。



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