Tuesday, 7 June 2022, 00:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech助力Endpoints ASCO 2022年專家組，加速中國腫瘤臨床試驗

澳大利亞悉尼, 2022年6月7日 - (亞太商訊) - Novotech是亞太地區領先的生物技術臨床研究機構，近期入駐美國，助力Endpoints ASCO 2022年專家組，加速中國和美國臨床試驗進程。



點擊此處註冊 https://asco22.endpts.com/

6月7日星期二

上午11點至11點45分（東部時間）（本地時間1點至1點45分）

ASCO Novotech展位號：14115



本次虛擬會議將介紹中國臨床試驗及基礎設施建設的最新情況，而Novotech的分散式臨床試驗合作夥伴Obvio Health也將參會介紹以患者為中心的腫瘤學研究設計與執行策略。



據Endpoints ASCO會議所述：“中國和美國是世界上最大的腫瘤學研究目的地，兩國之間的臨床研究交流貫穿早期至晚期試驗階段，加速了臨床試驗的進程，保證了多區域臨床試驗數據包的未來監管應用。Novetech將通過經驗豐富的臨川專家團隊分享生物技術成功戰略，承擔全球臨床試驗計劃。”



專家組包括如下人員：

- 上海東方醫院腫瘤科教授Jin Li

- 天演藥業創始人、首席執行官兼董事會主席Peter Luo

- Novotech中國臨床數據中心總監兼首席營銷官Vivian Gu

- Novotech美國營業總監Nancy Snowden

- ObvioHealth SPRIM首席執行官兼董事會主席Susan Dallabrida



審核：Arsalan Arif， Endpoints News出版人兼創始人



中國為加速臨床試驗提供了一個令人信服的解決方案，尤其是在腫瘤學領域，擁有龐大的患者群體和世界級的 KOL。



根據全球數據白皮書: 與美國和歐盟相比，亞太地區臨床試驗的演變5* 過去 5 年，中國腫瘤學試驗的增長（複合年增長率為 25%）超過了其他國家。這一增長與癌症發病率的顯著增加、國內公司開發創新產品、專注於免疫腫瘤學以及在細胞治療方面的領導地位有關. 中國也記錄了最多的新試驗，其次是美國。在中國，2017-2021 年期間，新試驗的數量翻了一番。值得注意的是，中國的監管改革通過減少整體審查和流程加快了藥品審批。此外，在過去五年中，在亞太地區、美國和歐盟5 註冊了超過 70,000 項新的臨床試驗。亞太地區是最大的貢獻者，超過 50% 的試驗其次是美國（29%）和歐盟五國（17%）。



亞太地區已成為開展臨床試驗的首選目的地，因為其患者人數眾多、易於遵守法規、開展研究的成本低、高質量標準和頂級臨床站點的存在。本月早些時候，Novotech 宣布收購美國 CRO、NCGS，作為其全球客戶群的美國服務擴展計劃的一部分。 Novotech 在亞太地區以提供全方位服務、高質量的快速臨床試驗而享有盛譽，現在可以在美國為其生物技術客戶提供臨床服務，以支持後期的全球研究。



NCGS 於 1984 年在南卡羅來納州成立，擁有生物製藥客戶群。 NCGS 在美國擁有約 300 名專業人員。



Novotech首席執行官 John Moller 博士表示：“這是一項戰略舉措，為希望在亞太地區和美國進行試驗的美國客戶以及希望在美國實施臨床項目的亞太地區客戶提供美國的專業技能和基礎設施。通過系統的統一方法以及製定完善的標準操作規程，客戶將獲得無縫服務。” Moller表示。 Novotech 最近被評為全球領先 CRO 中的前 10 名 CRO，並在過去 3 年中籤署了 45 份領先的網站合作協議。



憑藉 2,000 多名經驗豐富的專業人士，客戶受益於強大的網站和關鍵意見領袖關係、深厚的監管專業知識以及加速亞太地區特別是中國臨床試驗的能力。 Novotech 最近宣布與科技公司 Prospection 建立合作夥伴關係並進行投資，以支持使用真實數據進行醫療保健數據分析的加速臨床試驗。 Novotech 還與虛擬研究組織 ObvioHealth 合作，以加快利用遠程技術的試驗。這種以患者為中心的方法提高了受試者的保留率，並允許贊助商接觸主要城市以外的人群以參與臨床試驗。



* https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



關於Novotech健康控股

Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區領先的生物技術專家 CRO，由兩個運營品牌 Novotech 和 PPC 組成。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 3,700 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及全球進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



媒體聯繫人

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澳大利亞: +61 2 8218 2144

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