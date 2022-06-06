香港非同質化代幣協會正式成立並宣布與 TADS 大獎建立戰略合作夥伴關係



香港, 2022年6月6日 - (亞太商訊) - 香港首家專門從事非同質化代幣（NFT）領域的註冊非牟利機構香港非同質化代幣協會 (NFTAHK) 於2022 年 6 月3日宣布正式成立。NFTAHK是一個由來自世界各地的個人和企業成員組成的包容性協會。協會立足香港並且放眼世界，匯聚了一眾亞洲以致國際級的NFT藝術家、創作人、收藏家和愛好者。 NFTAHK致力於提供、推廣及分享有關NFT收藏品和Web3.0之創作技巧、教育內容、及市場資訊。

香港非同質化代幣協會(NFTAHK)-- 香港首家專門從事非同質化代幣(NFT)領域的註冊非牟利機構正式成立







為了發展及推廣 NFT 市場，NFTAHK很榮幸地宣布與TADS大獎建立戰略合作夥伴關係。TADS大獎在2020年起源於香港，是全球首個針對資產通證和數字證券（TADS）的行業年度國際獎項。NFTAHK將與 TADS大獎合作在 2022 年的TADS大獎，即是第三屆TADS 大獎中推出全新 NFT 類別的獎項。歡迎來自世界各地的 NFT 藝術家、創作人、收藏家和和項目方參與有關提名。如欲了解更多2022 年TADS 大獎的提名流程資訊，請瀏覽網頁 – https://tadsawards.org/。



每一個 NFT 都有獨一無二的智能合約號碼，就像特有的數位指紋讓數字收藏品具有獨特性與可追溯性等特質，可用於證明不同數字收藏品的擁有權，更能讓一項交易順暢的執行然而增添了數字收藏品的價值。根據 DappRadar 的報告，2021 年 NFT 銷售額達到 249 億美元，而 2020 年僅為 9490 萬美元。



香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官陳思源先生表示：「區塊鏈技術以其去中心化、透明、防篡改和可追溯的特點，一直在推動從金融、醫療保健到藝術等行業的多種創新解決方案。 近期NFT已成為藝術界最熱門的話題，但它也可以應用於許多其他領域。作為香港區塊鏈技術和 ArtTech 的主要推動者，數碼港很高興看到一群充滿激情的專業人士成立香港非同質化代幣協會，進一步推動香港的NFT市場。」



NFTAHK創辦人兼主席陳子倫先生表示：「香港精心設計的監管框架讓加密貨幣市場更加清晰，並將香港定位為設立 NFTAHK 的理想地點。中國名人和藝術家對在香港推出 的NFT 項目中的優質 NFT 項目非常感興趣，相信香港非同質化代幣協會可以成為一個很好的橋樑，為中國及大灣區的 NFT 社區帶來巨大的價值。」



NFTAHK聯合創始人兼聯席主席、iSHANG創始人兼首席執行官、及TADS大獎聯合主辦人李尚信先生評論說：「我們很高興正式成立香港非同質化代幣協會，有效地整合及運用行業資源，以更好地服務香港以及相鄰國家的NFT社區。作為國際頂級金融中心之一，香港在完善契約、私人財產權益以及版權方面均上有很大的認受性。因此，香港有很大潛力成為亞洲和全球領先的 NFT 中心。」



NFTAHK將於 2022 年 6 月 3 日至 12 日在中環海濱戶外活動空間舉行的 ARTAVERSE展覽中展出，並在兩個展覽貨櫃（#A04 和 #B04）中展示了 40 多位 NFT 藝術家/項目，其中一個貨櫃專門用於 ESG 和具影響力的 NFT 項目。藝術家/NFT項目包括（按字母順序）Ali Ghorbani、Ape to the Moon、Asia Tigers Club、Camille Merré、ImpactNFT Alliance、ish-bytes、Jacoba Niepoort、Jacqueline Yeung、Julian Gaertner、Kowloon King、Kiyoko Tsukabayashi、Laurence Lai, Marc Gaillet, Melinda Manunta, MetaMALT, Micha Klein, OliveX, Oona, Prof. Kinsan Chung, Qi, Ruvan Wijesooriya， Sophia x Sophia。



關於香港非同質化代幣協會（「NFTAHK」）

「香港非同質化代幣協會」（NFTAHK）成立於 2022 年，是在香港註冊的非牟利機構。 NFTAHK 提供、推廣及分享有關NFT收藏品和Web3.0之創作技巧、教育內容、及市場資訊。。我們的使命是幫助建立一個社區，讓我們的成員能夠以僅受其想像力限制的方式學習、協作、建立網絡並釋放他們的創造力。協會以香港作為基地，是一個由全球個人和企業成員組成的包容性協會。如欲知更多詳情，請瀏覽 – www.nfta.hk



關於 TADS 獎項

創於2020年，「TADS大獎」是全球首個針對資產通證和數字證券的行業年度國際獎項。TADS大獎 匯集了來自世界各地的個人和企業，分享資產通證化給金融市場帶來的能量，並通過認可和表彰世界各地得獎者的重大貢獻和傑出成就，來祝賀這些行業參與者。TADS 大獎 的使命是與其他國際市場行業領導者共同建立「最佳實踐」並為高質量的代幣化資產和數字化證券制定「衡量標準」，從而促進這些特定行業的發展。欲了解更多詳情，請瀏覽 - https://tadsawards.org



傳媒查詢:

香港非同質化代幣協會公關部

電郵: pr@nfta.hk

網頁: https://www.nfta.hk



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