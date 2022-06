Monday, 6 June 2022, 11:12 HKT/SGT Share:

來源 Ching Lee Holdings Limited 正利控股(3728.HK)注資2400萬發展土瓜灣物業項目

香港, 2022年6月6日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司(「正利控股」或「本集團」,股份代號3728.HK)於上月與五名合作夥伴(1)設立項目公司(2)和訂立最終合營協議(3),按比例出資2400萬港元,以佔20%股權的方式共同投資約1.12億元收購土瓜灣地皮,計劃將其發展商住物業。



正利控股繼2018年參與AVA228住宅項目後,成功由建築商晉身成為全產業鏈的房地產開發商。今次收購的項目位於土瓜灣北帝街105及105A號,佔地面積約2132方呎,計劃發展成1幢19層的精品式商住綜合大廈,地下及一樓為商業面積,其餘樓層為住宅面積 ,其面積將符合今年初政府推出有關住宅樓宇「限尺」的新政策(4)。項目為合併地盤,位處土瓜灣核心地帶,附近環境發展成熟,設施完善加上生活配套一應俱全,與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應,極具發展潛力。近年土瓜灣「大變天」,在政府推出市建局「四合一」重建計劃(5)的帶動下,吸引各大地產發展商紛紛於區內擴展,收購舊樓重建,令土瓜灣區煥然一新,更成為年輕人新聚居之地,再加上九廣東鐵沙中線開通,可諦造土瓜灣為美化舒適和生活便利的居住環境,預計將受年青大眾歡迎。



正利控股主席吳彩華認為:「我們在建築行業有多年豐富經驗和全面技能,對發掘出新物業發展項目感到雀躍萬分,為本集團由建築商踏足為地產發展商又跨進一大步。本集團對香港物業市場前景保持樂觀,並將積極尋找可行的物業開發機會。」



本集團經營建造、顧問工程及項目管理服務超過23年,憑藉多年躋身建築業的豐富經驗,現為房地產提供由地基工程、建築工程及銷售工作一體化服務,資源整合可提高協同效應,減低中間商成本,提升項目利潤率。成功例子包括位於深水埗大埔道的「AVA228」的住宅項目,該項目為深水埗區最早的區內重建項目之一。「AVA228」項目已於上年底落成及所有住宅單位經已全數出售,為本集團的物業發展里程奠定基礎。



編輯垂注:

1. 五名合作夥伴

正利控股有限公司(「正利控股」)落實與新華匯富金融 (Primo Holdings Limited)、尊旺 (Zun Wang)、RJHK、Gainful Asset Management 及 Berrystead Investment (合夥人) 成立項目公司,分別擁有20%、20%、25%、20%、5%及10% 權益。



正利控股有限公司:為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司,是香港的一名總承建商,在公營和私營部門有超過23年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務,上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構 (RMAA) 的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市,股份代號為3728.hk。公司官網:http://www.chingleeholdings.com



Primo Holdings Limited:為根據香港法例註冊成立的有限公司並為新華匯富金融的直接全資附屬公司。其主要從事投資控股。主要業務為提供金融服務,包括證券、商品期貨及期貨經紀、企業融資、資產管理、借貸、物業投資及自營投資。



尊旺Zun Wang Holdings:尊旺為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司。該公司主要從事投資控股。尊旺由陳嘉輝先生最終全資擁有。



RJHK:為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司。其主要從事投資控股。RJHK由簡偉文先生最終全資擁有。



Gainful Asset Management:為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司。其主要從事投資控股。Gainful Asset Management由陳偉松先生最終全資擁有。



Berrystead Investment:為一間根據香港法例註冊成立的有限公司。其主要從事投資控股。Berrystead Investment由李偉生先生及梁慕珊女士最終全資擁有。



訂立合作框架協定

正利控股與合作夥伴於2021年12月9日就建議成立合營企業公司「項目公司」及項目公司收購一間「目標公司」的全部权益而訂立合作框架協定。根據合作框架協定,正利與合作夥伴同意 (其中包括) 就成立專案公司進行磋商及訂立最終協議。



2. 項目公司:Empire Elite Group Limited於2021年11月12日為英屬處女群島法律注册成立的有限公司,主要從事合法及實益擁有香港物業的目標公司的投資控股。



目標公司:Front Builder Investment Limited於1988年9月28日為中國香港註冊成立的有限公司,主要業務為於香港出租物業以赚取租金收入。



3. 最終合營協議

於2022年4月7日,正利控股將與合作夥伴及額外投資者Berrystead Investment就專案公司訂立最終合營協議。正利控股知悉合作夥伴擁有相關經驗及資源,為目標公司持有的物業相關專案提供融資,用於向中資發展商武夷集團收購土瓜灣地盤項目,並重建成一幢19層高的商住綜合大廈。收購位於九龍土瓜灣北帝街 105 及 105A 號的空置土地。項目公司最高資本承擔共 1.5 億元。該項目公司(作為買方)與華傑發展有限公司(作為賣方)訂立買賣協議,內容有關購買目標公司全部已發行股本,連同華傑發展有限公司向目標公司墊付的股東貸款,總代價為1 億1千150萬港元。該買賣協議預期於買賣協議日期起計30日或之前完成。



4. 住宅樓宇「限尺」的新政策(最低單位面積要求)

有關最低單位面積要求,發展局局長黃偉綸於2月24日公布,私人房屋的最低單位面積要求推展至所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目,以及私人發展商的換地和修訂地契的申請,訂定每個單位的實用面積至少要達26平方米(約280平方呎),以改善市民的居住空間,回應社會『住大啲』的訴求。

https://www.info.gov.hk/gia/general/202202/24/P2022022400624.htm



5. 市建局「四合一」重建計劃

四個重建項目包括啟明街項目、鴻福街 / 啟明街項目、啟明街 / 榮光街項目,以及榮光街項目。https://www.ura.org.hk/tc/news-centre/press-releases/20211122





