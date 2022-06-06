Monday, 6 June 2022, 10:36 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康攜手凱龍瑞及亞洲聯合基建成立合資公司 開創醫療業務租戶與業主雙邊賦能合作 於香港興建醫療級別專用大廈

香港, 2022年6月6日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構*──醫思健康（「公司」，連同附屬公司，統稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團與房地產投資管理公司凱龍瑞集團（「凱龍瑞」）及亞洲聯合基建控股有限公司（「亞洲聯合基建」；香港聯交所股份編號：0711）成立合資公司（「合資公司」），聯合於香港興建優質的醫療級別專用大廈（「醫療大廈」）。大廈落成後集團將成為主要承租人。



集團已有條件同意向合資公司作出不多於275百萬港元的初步出資，佔合資公司已擴大發行股本總額的30%。集團亦將就醫療大廈訂立租約，初步租約為期5年，並可選擇續租5年。醫療大廈預期將於2024年第四季度落成。



醫療大廈位於金馬倫道尖沙咀核心商業區，預計可出租樓面面積約103,000平方呎。基於達成的租戶與業主雙邊賦能合作關係，集團將參與興建這一獨特的醫療級別專用大廈，以推動集團的業務增長及未來策略發展。集團亦將取得大廈冠名權，將有助於集團提升品牌知名度。於該醫療大廈中，集團將進行定制化醫療用途佈局使其得以容納專業的醫療器械，提供優越一站式的醫療及醫美服務。集團計劃將其他分散在香港九龍不同大廈的診所整合至此，並預期該專用大廈可提升醫療健康服務水平以及營運效率。



醫思健康執行董事兼首席策略總監及首席投資總監王家琦女士表示：「醫療大廈將成為集團於香港開展優質醫療健康服務的核心場景。是次戰略落地展示了集團對打造以優質服務為核心的閉環醫療生態系統之承諾，鞏固了集團作為一站式綜合醫療健康服務提供商的領先地位。醫療大廈落成後將成為集團策略的關鍵支柱，可為客户提供一站式無縫銜接的醫療健康服務體驗。



我們對能夠達成此次開創性的醫療租戶與業主雙邊賦能合作倍感榮幸，憑藉集團於醫療健康服務領域的市場領先經驗，以及合作夥伴凱龍瑞及亞洲聯合基建的豐富房地產及建築經驗，集團期待將香港及其他地區的優質醫療健康服務水平提升至新的高度。」



凱龍瑞集團香港首席執行官何震東先生表示：「我們很高興能夠與知名的醫療機構醫思健康及亞洲聯合基建開展合作，於尖沙咀中心地段興建一幢醫療專用大廈，從而把握香港對醫療房地產日益增長的需求。」



亞洲聯合基建主席彭一庭先生表示：「亞洲聯合基建很高興能夠與醫思健康及凱龍瑞合作興建此意義非凡的項目。亞洲聯合基建一直致力於改善香港市民的生活。隨著社會大眾對健康及健康的意識不斷提高，我們相信該興建項目不僅能夠令合資公司夥伴受益，同時亦有利於社會大眾。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。此舉以集團高端品牌及優質客戶服務為支撐，旨在為客戶提供安全且有效的專業醫療健康服務。



集團目前直營的診所/服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面 極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案 DRREBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全 科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫 療中心、全方位牙科服務中心 UMH DENTALCARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、 心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心 及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫 院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



關於凱龍瑞集團

凱龍瑞集團是一家專門從事投資管理及資產管理的專業機構，為國內外機構及個人投資者尋找、評估、收購具有良好發展前景和投資價值的專案，同時提供全面的投資管理及資產管理。凱龍瑞集團成立於2004年，在上海、香港、北京、成都、大連和廣州設有辦公室。



關於亞洲聯合基建控股有限公司

亞洲聯合基建控股有限公司，於香港交易所主板上市，股份代號為00711。集團旗下業務包括建築工程及管理、物業發展及資產租賃、保安及設施管理服務、隧道管理、非專營巴士服務、以及醫療科技與健康。旗下子公司「俊和」為香港著名建築承建商及物業發展商，憑藉其卓越雄厚的建築經驗及專業實力，使集團緊握合適發展機遇，以提升集團整體盈利水平及創造更高投資價值。



若有進一步垂詢，請聯絡：

iPR奧美公關

劉麗恩 / 陸詠詩 / 葉子欣

電話：(852) 2136 6952 / 2169 0467 / 3920 7649

傳真：(852) 3170 6606

電郵：ech@iprogilvy.com





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

