維梧蘇州基金及晟德大藥廠認購東曜藥業股份

香港, 2022年6月1日 - (亞太商訊) - 東曜藥業(股票代碼:1875.HK)宣佈公司與維梧蘇州基金及晟德大藥廠訂立股份認購協議。根據協議,維梧蘇州基金與晟德大藥廠將分別認購東曜藥業配售股份116,250,000股及33,750,000股,認購價每股 3.15港元(依據過往5個交易日溢價發行),合共150,000,000股,占本公告日期公司已發行股本約24.38%。本次認購協議完成後,假設公司首次公開發售前購股權計劃下未獲行使購股權於完成前均不會獲行使,維梧蘇州基金與晟德大藥廠持股占比將分別達約28.68%及28.66%。



近年以來東曜藥業加速戰略調整,強化公司在抗體偶聯藥物(ADC)領域的競爭優勢, 並加快建設行業領先的ADC一站式產業化平台;全力拓展一站式創新藥CDMO業務,目前已經取得突破性成果,業務規模大幅增長,成為公司發展新引擎。



本次股份認購募集資金總額達4.7億港元(約合人民幣4億元),該款項將改善公司的流動資金,擴大公司資本基礎,優化公司資本架構,為公司的長期發展提供支持。資金擬重點用於:進一步拓展CDMO業務,加強與國內外制藥公司的專案合作;推動全球研發中心持續建設,提升ADC商業化生產能力,從而提升成本效益;完成TAA013的III期臨床試驗,以及TAE020、TAC020等在研藥物的臨床前及臨床試驗;開展樸欣汀®、替至安®及美適亞®的商業化生產和市場行銷等。



東曜藥業董事長、維梧資本管理合夥人、全球聯席CEO及亞洲區CEO付山先生表示:“本次交易是東曜藥業發展道路上的又一重大里程碑,其清晰的戰略規劃和良好的業績表現獲得了股東的高度認可。近年來,東曜藥業管理團隊不斷聚焦核心競爭優勢、優化資源配置,堅定差異化發展之路,打造了國內領先、具有國際競爭力的ADC全產業鏈平台,積極拓展CDMO業務,搭建了極具競爭優勢和產業價值的商業化生產平台,展現出強勁、持續的發展潛力,公司股東及董事會對公司未來發展充滿信心!”



東曜藥業首席執行官劉軍博士表示:“非常榮幸能夠在公司提升商業化發展及以ADC為核心進行戰略調整的關鍵時期獲得兩大股東維梧資本和晟德大藥廠的鼎力支持和認可!東曜藥業向ADC CDMO的戰略轉型升級已取得顯著成果,通過本次增資,將進一步充實公司的資本實力,為公司持續發展提供資金支持。未來,東曜藥業將繼續優化資本結構,建立多元及可持續發展模式;不斷提升工藝開發綜合實力,加速ADC商業化產能升級,打造CDMO業務成長新引擎,從而強化公司自身造血能力,以期為廣大股東和投資人創造豐厚回報。”



關於維梧蘇州基金及Vivo Capital LLC管理的其他基金

維梧蘇州基金為一間於中國成立由一間於中國證券投資基金業協會註冊的私募基金管理人維梧股權投資管理(上海)有限公司(由Vivo Capital LLC直接全資擁有及控制)管理的有限合夥企業。



Vivo VIII Funds亦為 Vivo Capital LLC管理的基金,自2015年12月以來為本公司的股東。



Vivo Capital LLC的前身於1996年於美國成立。Vivo Capital LLC於2005年於美國加利福利亞州註冊成立,為於美國證券交易委員會註冊的投資顧問。其為一家全球醫療保健投資公司,涉獵廣泛,涉及私募股權、上市股權及風險投資,專注於發現及增值美國及大中華的醫療保健公司。其透過自身或其聯屬公司(包括維梧蘇州基金及Vivo VIII Funds)管理的基金投資上市及私人醫療保健公司。就資產管理規模(AUM)而言,截至2021年12月31日,Vivo Capital LLC獲全權委託管理的客戶資產逾64億美元。



關於晟德大藥廠

晟德大藥廠於1959年於台灣註冊成立,其股份於2003年在證券櫃檯買賣中心上市(股份代號:4123)。晟德大藥廠為台灣最大口服液劑製造商,市占率約70%,產品以內服液劑為主,包含糖漿劑、懸浮劑、乳劑等劑型,並透過轉投資從事新藥研發、原料藥、微創醫療器材等其他業務。近年來,晟德大藥廠因其孵化或投資於聯交所或證券櫃檯買賣中心已上市或將上市的多個生物技術及相關公司(包括本公司)以及促進其增長及發展的往績記錄而成為台灣知名的「生技工業銀行」。截至2021年12月31日,晟德大藥廠資產總值為新台幣304億元(相當於約11億美元)。



晟德大藥廠(連同其前聯繫人BioEngine Venture Capital Inc.及/或現時聯繫人玉晟管顧)自2011年1月以來一直為本公司股東。



前瞻性聲明

本新聞稿中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用“預期”、“相信”、“預測”、“期望”、“打算”及其他類似詞語進行表述時,凡與本公司有關的,均屬於前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。



這些前瞻性表述是基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證,會受到風險、不確性及其他因素的影響,有些是超出本公司的控制範圍,難以預計。因此,受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響,實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。



本公司、本公司董事及雇員代理概不承擔 (a) 更正或更新本網站所載前瞻性表述的任何義務;及 (b) 若因任何前瞻性表述不能實現或變成不正確而引致的任何責任。





