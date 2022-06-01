天韵國際（6836.HK）獲頒發「質量安全管理卓越企業」及2022年度市級「專精特新」稱號



香港, 2022年6月1日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號 : 6836.HK) 欣然宣佈，集團旗下全資附屬山東天同食品有限公司（「山東天同食品」）分別榮獲由山東出入境檢驗檢疫協會等機構聯合授予的「質量安全管理卓越企業」稱號，而作為企業的技術研發帶頭人，集團副總經理呂春霞女士則獲聘擔任「山東出入境檢驗檢疫協會食品專家技術委員會委員」、「山東出入境檢驗檢疫協會標準化專業委員會委員」職務。同時，集團亦榮幸再獲連任由臨沂市工業和信息化局公佈的2022年度市級「專精特新」中小企業。

集團旗下全資附屬山東天同食品有限公司（「山東天同食品」）榮獲「質量安全管理卓越企業」稱號。

集團副總經理呂春霞女士獲聘擔任「山東出入境檢驗檢疫協會食品專家技術委員會委員」職務。

集團副總經理呂春霞女士獲聘擔任「山東出入境檢驗檢疫協會標準化專業委員會委員」職務。

由山東出入境檢驗檢疫協會、山東國際旅行衛生保健協會召開的第五屆理事會第五次會議暨水產食品分會成立大會日前在青島舉行。經協會專家組審核，集團憑藉優秀的技術實力、優質的產品品質、良好的售後服務贏得了眾多國家和消費者的讚譽，彰顯集團完善的品質安全管理體系及行業影響力。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們很榮幸獲得上述殊榮，這是對集團產品品質的高度肯定。隨著集團綜合實力不斷增強，我們將持續追求卓越、優化公司的品質安全管理體系，為食品生產品質安全提供技術服務保障，進一步深化食品生產品質安全管理，並促進行業間、區域間協同發展。展望將來，集團將持續以生產健康安全食品，創造美好幸福生活為導向，不斷追求卓越的產品品質，並致力發揮行業模範的帶頭作用，踐行高質量發展。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





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