亞洲先鋒娛樂首次在The Sandbox推出虛擬澳門旅遊元宇宙項目

香港, 2022年5月31日 - (亞太商訊) - 澳門領先的電子遊戲設備供應商亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「亞洲先鋒娛樂」或「本公司」,及其子公司統稱「本集團」;股份代號:8400.HK)附屬公司「先鋒元創有限公司(APE Digital Creations Ltd) 」(以下簡稱「APE」)欣然宣佈推出元宇宙體驗項目「迷你澳門(Mini Macau)」。項目讓人們化身成為數碼旅客,在這個虛擬世界內盡情探索令人歎為觀止的非凡澳門旅遊景點。

通過議事亭前地進入The Sandbox的「迷你澳門」。

「迷你澳門」是APE以 The Sandbox 遊戲平臺為基礎的新發展項目,專門為新冠疫情限制而無法前往主要旅遊度假勝地的旅客而設。「迷你澳門」由虛擬的澳門著名頂級旅遊景點組成,例如澳門旅遊塔、議事亭前地、大三巴牌坊和媽閣廟。景點現正率先在The Sandbox的Game Maker圖庫中推出,供遊客虛擬到訪。



玩家可以下載The Sandbox Game Maker,並在圖庫中找到「迷你澳門」,

網址為: https://www.sandbox.game/en/create/game-maker/。



亞洲先鋒娛樂首席財務官兼執行董事陳子倫先生表示:「 The Sandbox 上推出「迷你澳門」讓APE首次進軍元宇宙。我們非常榮幸地在「迷你澳門」加入三個現實生活中的本地品牌商店 - 咀香園餅家、盛豐珠寶及九魚舫餐廳。建立虛擬迷你商店是為了展示我們與澳門現實生活中的零售品牌在元宇宙上的合作。為了與玩家/數碼旅客互動,我們設計了兩款技能基礎的遊戲:「幸運餅乾(Fortune Cookie)」尋寶遊戲和「避開遊客(Avoid the Tourists)」遊戲。完成這些挑戰的玩家可以贏得在澳門兌換的現實生活中的獎品。我們希望「迷你澳門」的虛擬世界版圖能擴充到其他本地澳門品牌,並為他們帶來宣傳效果,以及擴展線上虛擬商店與線下實體的商品預訂及電商服務,為品牌帶來無限商機。」



陳先生亦表示:「『迷你澳門』將會為我們即將到來的旅遊和酒店元宇宙平台(稱為「Resortverse」)作為「原型」藍圖。在Resortverse中,我們計劃將現實生活中的度假村和旅遊景點帶入元宇宙,並提供一個遊戲化和獎勵的平臺。在我們的旅遊和酒店元宇宙平臺內,酒店和商家能夠通過線上遊戲與數碼旅客互動,並提供現實生活中的線下獎賞和優惠券,使他們的業務受益。隨著虛擬旅遊的興起,相信屆時定必能吸引新的客流量到現實生活中的酒店和旅遊景點。我們計劃在2022年底前推出旅遊和酒店元宇宙平臺Resortverse。」



關於亞洲先鋒娛樂

亞洲先鋒娛樂控股有限公司(亞洲先鋒娛樂)是一家在香港聯交所GEM上市的公司,股票代碼為 8400.HK。 2022年,亞洲先鋒娛樂成立「先鋒元創有限公司(APE Digital Creations Ltd)」開拓數位業務,把握元宇宙相關的機遇。如欲了解更多有關亞洲先鋒娛樂控股有限公司和「先鋒元創有限公司(APE Digital Creations Ltd)」的更多資訊,請瀏覽 http://www.apemacau.com。



關於「迷你澳門」

「迷你澳門」(Mini Macau) 是集團第一個以 The Sandbox 遊戲為基礎的元宇宙項目。虛擬世界體驗包括澳門頂級旅遊景點的虛擬展示,例如大三巴牌坊、澳門旅遊塔、議事亭前地和媽閣廟。數碼遊客可以在「迷你澳門」進行互動遊戲,贏取可在澳門實體商店兌換之旅遊獎賞。如欲了解更多,請瀏覽官方網站 http://www.mini-macau.com及社交媒體專頁 https://linktr.ee/asia_tigers_club。



關於The Sandbox

Animoca Brands 的子公司 The Sandbox 是一個去中心化的虛擬世界,它一直在推動虛擬房地產近期的需求增長,並與主要 IP 和品牌合作,包括阿迪達斯、史努比狗狗、行屍走肉、Deadmau5、雅達利、過山車大亨、關懷熊、藍精靈等。 The Sandbox元宇宙以現有的沙盒 IP 為基礎,在移動設備上擁有超過 4000 萬的全球安裝量,為玩家和創作者提供了一個分散且直觀的平台,以創建身臨其境的 3D 世界和遊戲體驗,並安全地存儲、交易和貨幣化他們的創作。如欲了解更多,請瀏覽官方網站 http://www.sandbox.game,並關注他們的Twitter,Medium和Discord上的定期更新。



