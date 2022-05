Monday, 30 May 2022, 13:06 HKT/SGT Share: 順豐同城ESG報告:以人為本推動數智化社會可持續發展

香港, 2022年5月30日 - (亞太商訊) - 早前順豐同城(9699.HK)發佈的ESG報告,在2021年可持續發展的舉措和階段性成果進行系統披露,展示了公司在經營管治、ESG風險管理、產品創新、服務品質、數據安全與隱私保護、騎手關懷、同心戰疫、綠色運輸等方面的成果。該份報告全面體現順豐同城以人為本的精神,「專業讓配送更有温度」為企業使命和社會責任的核心戰略,依託數智化社會供應鏈,持續為經濟發展、環境友好、社會和諧發展創造價值,在提升社會效率、帶動高品質消費、助力實體經濟數位化轉型、推動供給側結構性改革等方面積極履行社會責任,構建更高效和可持續的美好未來。

順豐同城騎手身影不斷出現在救災前線,為疫區送上温暖

於一年一度的騎士節中,順豐同城向對社會有貢獻的騎士頒獎予以鼓勵和嘉許

推動技術創新 提供高效服務



2021年,順豐同城研發投入達人民幣1.93億元,持續投資並發展智能技術,進一步推動技術創新,優化整個行業的成本和效率,貫徹實踐可持續發展理念。公司通過應用大數據及AI技術,打造CLS即時物流智能解決方案。CLS系統通過物流訂單智能分發、供需實時智能調控、AI全局運籌調度,實現有效的業務預測及規劃、訂單融合推薦及綜合調度、以及即時營運監控。在本地餐飲、同城零售、近場電商、近場服務等眾多服務場景下,CLS系統幫助公司實現高效的實時訂單調度,並通過支持複雜的配送網絡,覆蓋不同地域層次的三重配送網絡,包括門店級別、商業區級別及城市級別,滿足商家及用戶對於同城配送服務迅捷可靠的需求。



順豐同城持續引入創新解決方案,與商家共享公司的科技能力及數據洞見,打造更為人性化和差異化的服務矩陣,提升營運效率。公司對商戶歷史營運數據進行大數據分析,為商家提供門店配送範圍建議,提供信息技術支持及店舖營運解決方案,以幫助商家實現數字化轉型。公司亦計劃向商家提供更為定制化服務及技術支援,例如向商家客戶提供SaaS雲端解決方案,配合如小程序及應用程序等訂單綜合管理及調度,加強提供同城即時配送綜合供應鏈物流解決方案的能力。



以人為本回饋社會 彰顯企業擔當



面對突如其來的疫情,順豐同城積極承擔社會責任,穩定生活物資供應,確保即時配送服務的暢通為首任,使民生保障用品更快到達居民手中。作為國內最大的第三方即時配送平台,在支援地方防疫,公司迅速組織運力,快速解決民生需求,為石家莊人民保駕護航;在煙台市政府下達「48小時內完成主城區全員第一輪核酸檢測」指令,3,000多名醫護人員立即奔赴新冠病毒核酸篩查採樣第一線之時,公司全力支持煙台市總工會對醫護人員的慰問工作,緊急調度全區域騎士資源,組建起一支專業配送隊伍,無償提供慰問品配送服務;在西安市疫情發生之時,公司西安區準備了慰問品,無償送給社區和黨政機關的抗疫服務人員,送去更多關懷,驅散疫情帶來的陰霾。



順豐同城積極響應國家及社會號召,設立應急救援計劃,加入中華志願者協會應急救援委員會,成立順豐同城服務隊,開展應急救援活動。用戶在緊急情況時,可以通過順豐同城急送小程序或APP平台進行一鍵呼叫,獲得幫助。同時,騎手身影不斷出現在救災前線,多不勝數的溫暖善舉詮釋順豐同城的溫度所在。自疫情爆發以來,公司各地公司員工和騎手踴躍報名成為防疫志願者,活動於各地抗疫一線,彰顯「好人好報」騎士精神,回饋社會各界。



順豐同城始終堅守一線,和全社會一起同心抗疫,從運力保障、物資運輸、商家合作、騎手管理等各方面,充分發揮平台優勢,聯動政府和商家配置資源、發動騎手參與抗疫,構建起民生保障的基礎設施,助力城市運轉,彰顯了社會責任擔當。



構建低碳綠色服務鏈 倡導循環經濟



回應中國氣候目標,順豐同城努力構建更低碳和綠色的供應鏈,秉持綠色發展理念,不斷完善環境管理體系,持續提高資源利用效率,積極管控公司營運對周邊生態環境的影響,主動應對氣候變化帶來的機遇與挑戰,包括構建綠色低碳商業模式,通過提供綠色服務,將影響力輻射至合作夥伴,致力於實現商業與環境共同可持續發展。



在為全國億萬商家和個人提供優質、高效、全場景的配送服務過程中,順豐同城特別關注運輸過程是否綠色低碳,通過構建更加環保的即時配送體系,為更多消費者提供「綠色服務」,為國家碳中和目標奉獻自身力量。通過大數據分析與算法升級,順豐同城建立運力分層模型,實現空間維度的運力精準耦合,並基於訂單的相似性和實效性,採用分組併單和動態併單兩種方式,縮短總運輸路程,提升運輸效率,在節約能耗的同時,降低大氣污染物及溫室氣體排放。2021年,公司約96%的活躍騎手通過電動二輪車或公共交通工具履行訂單,綠色運力可以覆蓋90%以上的服務場景。



未來,順豐同城將繼續秉持「專業讓配送更有温度」的使命,不斷挖掘和釋放數智化社會供應鏈的商業和社會價值,攜手消費者和合作夥伴,共創高效和可持續發展的世界。





