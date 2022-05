Monday, 30 May 2022, 09:01 HKT/SGT Share:

來源 MuskMelon 效用代幣MuskMelon將主導投資者的心態 NFT將於2022年5月30日推出

達喀爾, 塞內加爾, 2022年5月30日 - (亞太商訊) - MuskMelon 加密貨幣, NFT (非同質化代幣) 和遊戲愛好者以 10 倍的倍數購買的最新熱潮正在為收藏家創造新的高度。令人嘆為觀止的MuskMelon最近在紐約時代廣場的出場吸引了投資者。憑藉為投資者帶來超過 6000% 回報的指數級收益,MuskMelon代幣 (MELON) 現在將通過為投資者提供在 2022 年 5 月 30 日的增長曲線上兌現的機會來推出 3D NFT。



MELON代幣將在全球領先的 AI 主導的數字資產交易平台 Bibox 和一站式加密投資平台 Digifinex 上交易(兩家交易所的總部都在新加坡)。 MuskMelon 也在 BitMart, XT.com 和其他網站上直播。



MUSKMELON 以通過其創造性的方法來超越已建立的貨幣為目的,如 SHIBA INU (SHIB) 和 DOGE。該代幣在當前產品中是獨一無二的,它在 DeFi 領域具有獨特的賺取收益和 NFT 化身。



有時,MuskMelon的項目顧問 Neal Mathews 說:“MuskMelon 最近出現在紐約時代廣場,將我們的NFT放大了多倍。雖然3D NFT預計很快推出,但“RunMelonRun” 依然是我們眾多投資者中的最愛。該遊戲將託管 Melon NFT以及合併Melon代幣的實用性,使用戶能夠獲得雙重利益。該遊戲發布後將在 iOS 和 Android 商店上架。”



MuskMelon允許迷因創作者傳播他們的信息來建立一個強大的社區以及賺取收入。 MuskMelon的整個過程是分散化的,並哦呢幫助有抱負的迷因創作者向世界展示他們的才華。該平台對於成為社區驅動的計劃為榮, 它重新點燃了將區塊鏈加密貨幣行業帶入生活的火花。



MuskMelon 似乎成為了一種生態系統,它希望通過NFT和沈浸式遊戲的可能性來吸引全球觀眾。 Melons的最大供應量為100億個代幣,並在BEP20和ERC20網絡上推出。 MuskMelon社區希望通過公平銷售來確保最大程度的公眾參與。



欲了解更多信息,請訪問 https://muskmelon.org/



聯絡方式:

聯絡人: Neal Mathews

電子郵件 Id: hello@muskmelon.org

聯絡號碼: +221 774800422



話題 Press release summary



部門 Crypto, Exchange, Blockchain, Technology

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network