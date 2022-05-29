Sunday, 29 May 2022, 14:02 HKT/SGT Share:

來源 InvestHK 香港特別行政區政府投資推廣署署長出訪中東和歐洲推廣香港長遠商機

香港, 2022年5月29日 - (亞太商訊) - 香港特別行政區政府投資推廣署署長傅仲森今日（五月二十九日）展開出訪中東的多哈、阿布扎比、迪拜和科威特，以及歐洲的阿姆斯特丹、里斯本和馬德里行程，繼續在海外宣傳香港營商優勢。



訪問期間傅仲森將與不同界別的商業領袖會面，包括創新科技、財經金融服務及家族辦公室、金融科技、商業及專業服務、旅遊及款待，以及運輸、基建和高端製造服務等。他亦分別會在阿布扎比、里斯本和馬德里舉行的三場活動演講，宣傳香港最新的營商環境和機遇，重點介紹香港在粵港澳大灣區內的策略角色。



傅仲森說：「香港是海外和內地公司及全球企業家在香港、大灣區、中國和亞洲等地開展和擴充業務的理想據點。事實證明，我們去年進行的兩項調查結果顯示，來自海外和內地的駐港公司數目和在港的初創企業數目均創歷史新高。」



他續說：「香港為公司提供各種增長業務的途徑。我期待與公司代表和企業家分享香港的最新和真實現況，尤其協助他們了解如何藉香港把握商機，包括大灣區所帶來的機遇。」



關於投資推廣署



投資推廣署是香港特別行政區政府屬下部門，專責促進外來直接投資，致力協助海外及內地企業在香港開設或擴展業務。該署為海外及內地企業提供免費資訊及專業支援服務。如欲查詢更多資料，歡迎瀏覽該署網站www.investhk.gov.hk。





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