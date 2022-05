Wednesday, 25 May 2022, 18:13 HKT/SGT Share: 新希望服務上市一週年 強化供應鏈優勢 提升民生服務競爭力

香港, 2022年5月25日 - (亞太商訊) - 新希望服務控股有限公司 (簡稱「新希望服務」或「公司」,股份代號:3658.HK)正式上市一週年。同日,公司發佈持續關聯交易,宣佈新希望控股集團已同意在新希望服務的供應鏈平台上下達產品訂單,產品範圍涵蓋辦公用品、電器、辦公電腦、家裝建材、日用品、辦公傢俱及服裝等。



此次與新希望控股集團簽訂的框架協議,將有助於新希望服務打造更符合公司客戶採購需求的優質供應鏈平台,通過線上系統,以更優的服務品質和有競爭力的商品價格,提升公司在生活服務領域的競爭力和市場能力。同時,結合新希望服務在供應鏈管理、上游供應商議價、品質管控等方面的專業優勢,通過線上系統進行集成,增加在生活服務板塊的收入,為股東創造更多價值。



另外,在同一公告中,還有一項重要變化:公司董事會決議更改全球發售所得款項用途,調低「戰略收購及投資」所得款項淨額的比例,以提高「營運資金」的占比並為「發展生活服務」新類別提供資金。



之所以有這樣的分配,根本原因還在於規模增長仍是新希望服務未來發展的戰略重點之一 。區域深耕戰略和大力推進生活服務,是鞏固市場地位的重要手段。而在上市一年的發展中,隨著公司在管樓面的大幅增加、對明宇環球商管的收購,以及生活服務的戰略性業務地位等實際經營需求,而做出了此項改變。



具體來看,款項用途在「發展生活服務」層面,主要用於進一步擴展社區生活服務的品類及滲透率,加大團餐業務的投資,以及社區資產管理團隊及門店的建設,以此來持續打強公司核心競爭力。



此外,公司在上市一周年投資者交流會中提及,未來公司將持續深耕中國都市圈和城市群,提升業務規模;繼續圍繞客戶需求,鏈接新希望集團產業鏈,做強生活服務;並將通過服務力提升和智慧化建設,為生活服務發展築基石,不斷完善社區生態體系,提高運營效率,結合精益管理實現合理化降本增效。





