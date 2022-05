香港, 2022年5月24日 - (亞太商訊) - 全球領先的貼身內衣創新設計製造商(Innovative Design Manufacturer,「IDM」)維珍妮國際(控股)有限公司(「維珍妮」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)(股份代號:2199)欣然宣布,集團與阿里巴巴集團(股份代號:9988)的子公司之一,浙江天貓網絡有限公司(「天貓」)達成戰略合作,於新品創新中心(TMIC)內成立T-LAB數字化產研實驗室。

維珍妮與天貓數字化產研實驗室合作簽約儀式現場

維珍妮與天貓成立T-LAB數字產研實驗室

T-LAB數字化產研實驗室是維珍妮數字化轉型升級的一部分,亦是天貓推動數字技術在製造業應用的有益探索。作為全球內衣行業的領導者,集團與國際頭部品牌及眾多的中國本土品牌建立了長久穩定的合作關係。此外,集團不斷革新核心技術,建立堅實的技術壁壘,亦已擁有超過100多項國際專利,此次戰略合作。可讓維珍妮依據天貓的消費洞察,繼續研發具前瞻性的新技術、新面料。



另一方面,經過5年的發展和積累,天貓新品創新中心深入產業鏈的上下游,與包括知名化工原材料廠商及消費品牌在內的全球150家集團、2000家品牌,合作進行C2B的產品創新。天貓將聯合品牌、商家,將維珍妮的創新專利及技術,應用於新產品、新品類,從而加速其商業化。與此同時,雙方還將依託維珍妮在人體工學研究等方面的積累,引領行業發展方向,推動行業標準的建立。



天貓內衣行業總經理芷兮表示:「內衣在中國的市場規模達數千億,其發展分為四個階段。第一階段是成熟品牌擁抱電商管道。第二階段則是新品牌的成長期,而短短5年之內,天貓上已經湧現出估值超過20億美元的新品牌。第三階段是垂直細分品類和高價值品牌的發展時期;進入第四階段後,線上線下、產業鏈上下游將深度融合。目前,行業的發展正處在第二、第三階段。」



天貓新品創新中心負責人添綺補充:「對於品牌而言,天貓不只是銷售管道,更是直面消費者的陣地。天貓TMIC的價值,就是讓品牌利用數位化的技術,更好的理解消費者,理解消費者的新需求。」



維珍妮主席、首席執行官兼執行董事洪游奕先生總結:「在今天的商業環境裡,一切創新都必須從消費者的需求出發,這亦正是今天我們與天貓內衣及新品創新中心合作的原因。當綠色、環保、健康的生活方式成為潮流趨勢,消費者對於產品的功能、品質提出了更高的要求。與此同時,中國女性對於內衣的需求日趨豐富和多元,細分新品類為產業帶來了新的發展空間。我們相信,與天貓共同描繪的產業創新藍圖,不僅能讓我們更靠近消費者、更理解消費者,也能讓我們繼續為品牌夥伴創造引領市場趨勢的產品,達致多贏局面。」



天貓新品創新中心於2017年成立,通過天貓的消費洞察、人群洞察,深度挖掘消費需求,形成一系列數字工具及產品,服務品牌的新品研發。它將傳統的從實驗室、設計師再到消費者的研發模式,轉變為從消費者需求出發的C2B創新模式,大幅提升新品成功率與效率。天貓新品創新中心將升級前沿趨勢發現、消費需求洞察、產業創新圖譜、數位創意加速四大能力,繼續提升商家提高新品研發效率。



有關維珍妮國際(控股)有限公司

維珍妮國際(控股)有限公司於1998年在香港創立,是全球領先的貼身內衣製造商。透過採用創新設計製造(IDM)業務模式,維珍妮為國際知名品牌合作夥伴提供多種產品,包括貼身內衣、運動產品、消費電子配件、胸杯及模壓產品、鞋類及布口罩。集團擁有兩大策略據點 ──中國深圳的研發及生產基地,以及越南自集團於2016年擴產後成為重要的生産基地。





