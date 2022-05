Monday, 23 May 2022, 17:45 HKT/SGT Share: 沛嘉醫療Tethys AS抽吸導管及Fastunnel輸送型球囊擴張導管獲NMPA批准上市 豐富缺血性卒中領域的產品佈局 推動缺血性卒中患者的救治工作

香港, 2022年5月23日 - (亞太商訊) - 中國具領導地位的醫療創新產品及解決方案服務商 - 沛嘉醫療有限公司 (「沛嘉醫療」或「公司」及其子公司「集團」,股票編號:9996)宣佈,沛嘉醫療旗下加奇生物自主研發的Tethys AS抽吸導管及Fastunnel輸送型球囊擴張導管(前稱:Neway球囊微導管)同日獲得國家藥品監督管理局(NMPA)批准上市,「嘉速度」驚喜再現。



用於急性取栓術式的Tethys AS抽吸導管具有大內腔(相對於其他主流上市產品)、高到位、「線圈+編織」結構抗折抗負壓的特點。針對急性缺血性腦卒中患者,加奇生物已能提供包括支架取栓和抽吸取栓術式在內的多種治療方案,產品系列涵蓋Tethys AS血栓抽吸導管、Syphonet取栓支架和即將獲批的Fluxcap球囊導引導管等多款器械。



顱內動脈粥樣硬化性狹窄(ICAD)血管介入治療擁有圍手術期高併發症的特點。特別是術中如有更多的交換操作,會導致更多的血管破裂、顱內出血、血管夾層等併發症的發生。Fastunnel輸送型球囊擴張導管的創新性設計緊密貼合這一急迫的臨床需求,開創性的採用「球囊+微導管」一體化設計,相容顱內支架系統和目前所有上市的中間導管。該產品能夠大幅簡化ICAD操作步驟,減少術中操作風險,提高手術安全性,從而降低患者手術併發症的發生。



集團董事長兼執行董事張一博士表示:「一直以來,沛嘉醫療旗下加奇生物在理念上緊貼行業前沿,並以國際化視野與積極的落地能力,開展豐富的產品創新研發。在真知上務實而求學術真理,始終聆聽臨床的聲音與工作痛點,結合理念、真知、學術和痛點,四位一體,不斷研發精緻、精密的神經介入產品。Tethys AS抽吸導管及Fastunnel輸送型球囊擴張導管的獲批上市,標誌著國產神經介入領先時代的到來。未來,我們將繼續豐富缺血性卒中領域的產品佈局,持續助力國內卒中中心的建設,推動缺血性卒中患者的救治工作。」







話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network