雲康集團 (02325.HK) 冀為中國醫療系統創新發展

香港, 2022年5月21日 - (亞太商訊) - 新股雲康集團(2325)一直致力於深化在醫療領域方面的技術,與不同的機構共同合作,推動科研成果產業化;共同培訓高素質人才;改革醫療措施、優化醫療系統方面的效率,提高基層醫院的診斷能力及容量,運用長期以來的科研技術帶來中國醫療系統的突破。



專業驅動型平台,賦能醫院建立國際標準檢測體系

雲康集團是中國一家專業驅動型平台,能夠於診斷技術、標準及營運方面提供高水平的全面專業技能,令得醫院有能力建立國際標準化的檢測體系。自成立以来,公司專注於在醫學運營服務行業中應用最新技術,並開發全套診斷能力,為客戶提供全方位及定制化解決方案。



公司與中國及全球多家知名醫療保健組織及學術機構合作,這包括和復旦大學合作,在醫療改善及診斷檢測方面實施先進醫療改革措施。此外,該公司就在中國應用先進的遠程醫療技術與美國遠程醫療協會(「ATA」)合作,ATA與雲康集團約定共同在中國推廣先進的遠程醫療技術、產品及方法,並在中國設計遠程醫療項目,建立遠程醫療研究及應用的示範及推廣基地。



雲康集團的診斷檢測服務獲得廣泛的行業認可,公司的廣州實驗室是中國極少的幾家獲國家發改委認可為國家基因檢測技術應用示範中心的機構之一,並獲中國衛生部命名為醫藥生物工程技術研究中心以及國家發改委聯合工程實驗室。公司亦為第一批產前篩查及診斷專業高通量基因測序技術臨床應用試點單位。



在醫療和診斷檢測方面實施先進醫療改革措施

雲康集團曾助力南寧市第二人民醫院搭建遠程的「南寧市區域病理診斷雲平台」。此項科研可以依託雲康的遠程病理技術優勢和專家資源,利用數位切片掃描技術、網頁圖像瀏覽及其他技術,將傳統病理數位化,進行遠端病理診斷,讓患者可以縮短就醫時間和提高就醫體驗;亦可以尋找線上權威專家進行線上會診,不但可以提高診斷效率,亦可以確保平台的準確性和權威性。



中國的各級醫療可以重新分配醫療資源,透過運用雲康集團的嶄新技術去實現網上看診,數字化病歷,現場的醫療診斷中心可以把資源投放到合適的患者上以提高效率,實施醫療改革、優化醫療資源分配、減低傳統醫療場所的負荷。



運用科研技術提早發現慢性疾病

雲康集團也啟動了有關於糖尿病方面的健康管理項目研究,曾跟廣州市健康管理平台共同研發了「基於視網膜監測體系的粇尿病社區互聯網健康管理平台構建及示範研究」,亦可借助現有科研成果構建出符合國際標準的「中國人群的糖尿病及糖尿病視網膜病變」的數據平台,可以提早檢測及預防市民患上慢性病的機會。



與政府部門共同合作,建構成渝雙城經濟圈醫藥健康產業的高品質發展

在健康科技服務方面,雲康集團以「產學研用」的方式,及借助廣州南方學院的人才和科技資源優勢,深耕醫療診斷領域,持續加強科研技術,促進診斷領域方面的高質量發展。雲康亦曾跟成渝地區開展以「探索三醫未來,守望健康幸福」為主題的系列活動。計劃包括數字醫療技術創新與應用中心、醫學診斷技術臨床應用中心、區域行銷管理中心和區域分級協同健康醫療服務網絡。這各項目可以持續增強西南區域的醫療健康發展,為西南醫療區域的產業提出創新發展,升級醫療系統。





