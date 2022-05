金活醫藥即將銷售新冠抗原試劑盒！

香港, 2022年5月20日 - (亞太商訊) - 金活醫藥集團(01110.HK)旗下全資附屬公司深圳市金活醫藥有限公司獲得了深圳市市場監督管理局頒發的醫療器械經營許可證,其中經營範圍新增了不需低溫冷藏運輸貯存的診斷試劑—這意味著金活醫藥即將銷售新冠抗原試劑盒!





2022年3月11日,國務院應對新冠病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發佈《關於印發新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)的通知》,決定在核酸檢測基礎上,增加抗原檢測作為補充。《方案》規定,社區居民有自我檢測需求的,可通過零售藥店、網路銷售平臺等管道,自行購買抗原檢測試劑進行自測。抗原檢測簡易快速,無需專業人員和機器的幫助,普通居民在家就能檢,30分鐘內出結果。



根據中泰證券研報,如果國內正式放開抗原自檢測試劑盒,參考海外每月2次的使用頻率,按照14億總人口基數計算,國內新冠抗原自測試劑盒市場的單月規模有望達到177億-266億元。以此換算,國內自測試劑盒的市場空間每年或達千億。金活醫藥表示,由於抗原試劑盒的快速和便捷性,並減輕排隊交叉感染的機率,在新冠病毒還在不斷變異以及國際國內疫情反復的情況下,抗原試劑盒未來市場前景廣闊,因此金活醫藥也積極準備,在取得了相關資質後將大展身手。



事實上,自2020年新冠疫情爆發以來,金活醫藥積極回應政府號召,快速反應,第一時間將關聯公司深圳金活利生藥業有限公司GMP車間攻關改造成一次性醫用口罩生產車間並取得了相關資質,快速生產抗疫物資為協助社會防疫抗疫做出了積極的貢獻。金活醫藥一次性醫用口罩並獲得了國家商務部出口“白名單公示”,疫情兩年多來,金活醫藥累計向海內外捐贈口罩在內的防疫抗疫物資等價值近千萬元。



金活醫藥作為一家致力於成為醫藥健康產業的世界級卓越企業,將通過不斷的科技創新,為全球顧客提供安全、有效的醫藥健康產品與服務,醫療器械作為其中一個重要板塊必不可少。



2015年金活醫藥集團通過收購深圳東迪欣科技55%股權,正式進軍全球醫療健康電子產品市場,收購後東迪欣取得了不斷地發展,2020年疫情期間東迪欣掌上型紅外線體溫計成為商務部首批出口“白名單”,從而迎來了快速增長。截至目前,東迪欣憑藉過硬的產品品質、良好的售後服務以及完善的產品品質認證體系,產品出口全球多個國家和地區,受到眾多客戶的高度認可。隨著國內醫療保健健康意識的提升和老齡化的加劇,國內康復行業政策利好,東迪欣繼續不斷創新,積極進行產品升級和新品研發,以緩解“人類疼痛為永恆目標”,立志成為世界領先的物理康復設備供應商,為構建和諧美好的生命共同體而努力奮鬥。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network