來源 BDO BDO公佈2022年BDO環境、社會及管治大獎得獎名單 第四屆的大獎顯示,儘管疫情帶來挑戰,傑出香港上市公司仍對提升環境、社會及管治高度關注

香港, 2022年5月19日 - (亞太商訊) - 全球第五大會計網絡 ─ BDO今天公佈第四屆BDO環境、社會及管治大獎(「大獎」)的得獎名單。此大獎備受上市公司的廣泛支持,本年度各獎項的得獎企業是從約90個提名中選出,均展現卓越的環境、社會及管治(ESG)報告及披露。得獎企業由著名及專業的評審團選出,肯定了在推行可持續發展措施方面的傑出成績。BDO因應2019新冠病毒疫情(「疫情」)的情況,今屆BDO環境、社會及管治大獎頒獎典禮在網上舉行,並邀請關注者及大眾一同見證得獎企業於過去一年在ESG報告所付出的努力及取得的成就。

BDO環境、社會及管治大獎舉行網上頒獎典禮,表揚堅守ESG承諾及在ESG方面表現出色的企業。

(左起)立信德豪審計部董事總經理陳錦榮、立信德豪非審計部董事總經理江智蛟。

立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢。

為了應對全球急速暖化,企業應該履行企業責任,採納減少碳排放的方案,盡最大努力減少商業活動中所釋放的溫室氣體,致力實踐長期淨零排放的業務模式。2021 年,BDO國際發起BDO可持續發展運動,承諾在2050年之前達至溫室氣體淨零排放。BDO各事務所正共同努力實踐這一承諾,避免對地球產生不良影響。因而,BDO將今屆大獎主題定為「碳中和」,以表揚致力實現淨零排放並在減碳各方面表現出色的公司(見下列完整名單)。



最佳ESG報告大獎評審團主席香港董事學會行政總裁徐尉玲博士BBS MBE JP表示:「ESG的採納是由董事會領導力、企業文化和員工行動共同推動。ESG報告能向持份者傳達公司的價值和貢獻。我很高興見到今年入圍者的高水平和得獎報告的卓越表現。這個獎項項目對促進可持續發展再次發揮作用,值得嘉許。」



ESG最佳表現大獎評審團主席世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁博士表示:「眾所周知,現時ESG是市場焦點,很高興看到參賽者在報告中均有提及業務先例,為TCFD框架做準備,從源頭著手。身為董事會的一員,我支持積極參與。總的來說,我很高興看到BDO繼續為社會帶來積極影響。」



主題大獎評審團主席世界自然基金會香港分會主管 - 企業可持續發展何美娟女士表示:「感謝BDO舉辦以碳中和為題的ESG大獎。我們正處於應對氣候變化的關鍵時刻、將升溫限制在攝氏1.5 度,避免給人類和自然帶來災難性的影響。商界在根據氣候科學迅速減少溫室氣體排放方面發揮著關鍵作用。企業必須與供應鏈的成員、客戶、投資者、監管機構和社會緊密合作,採取果斷行動實現可持續發展。」



香港立信德豪會計師事務所審計部董事總經理陳錦榮先生MH JP表示:「BDO環境、社會及管治大獎已踏入第四屆,我們繼續鼓勵上市公司提升對社會責任和可持續發展舉措的認識。2022年是充滿挑戰的一年,疫情肆虐下,每家公司都需要想辦法進行重塑以維持運營。我們很榮幸看到許多老朋友,以及一些新面孔參與今年的獎項角逐,展示了他們在ESG領域的持續努力和卓越成就。本屆大獎以『碳中和』為主題,我們樂見許多公司展示了他們通過碳減排實踐淨零排放的努力,除此之外,他們亦將這一目標納入他們的長期業務模式。BDO作為「淨零金融服務提供者聯盟」的一員,致力響應2050年或之前達至全球溫室氣體淨零排放的目標。」



香港立信德豪會計師事務所非審計部董事總經理江智蛟先生表示:「我們共收到近 90 份提名參加今年的獎項。 藉此機會,我謹代表 BDO 向我們的評審團、媒體合作夥伴和支持機構表示衷心的感謝,使本年度獎項得以順利舉辦。此外,我還要感謝參加獎項評選的所有公司。我們十分榮幸見證他們在ESG 方面取得的成果以及持續成長。受疫情影響,頒獎典禮已經連續兩年於網上舉行,我們期待明年能夠與大家見面,共享喜悅,見證成就。展望未來,BDO將繼續支持香港上市公司,協助它們提升ESG報告水平及表現,以促進香港整體的ESG的發展。」



香港立信德豪會計師事務所董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢先生表示:「作為持續提升 ESG 領域的積極倡導者,我們很高興看到有更多上市公司致力提升 ESG 實踐和披露質量。隨著ESG報告水平的不斷提高和參選企業的優異表現,今年『ESG年度大獎』的角逐更加激烈,對獲獎者的評判難度極大。藉此機會,我們要感謝我們的專業評委,他們運用自己的專業知識和豐富經驗,令獎項更具公信力和代表性。為把握有關趨勢,我們將繼續致力提高ESG參與度,從而進一步提升香港作為國際金融中心的領導地位。」



2022年BDO環境、社會及管治大獎得獎名單 (排名不分先後)

ESG 最佳表現大獎-大型市值

中電控股有限公司 (002.HK)

新世界發展有限公司 (017.HK)

香港中華煤氣有限公司 (003.HK)



ESG 最佳表現大獎-中型市值

中遠海運港口有限公司 (1199.HK)

嘉里建設有限公司 (683.HK)

信義能源控股有限公司 (3868.HK)



ESG 最佳表現大獎-小型市值

中國光大綠色環保有限公司 (1257.HK)

美麗華酒店企業有限公司 (071.HK)

陽光房地產投資信託基金 (435.HK)



ESG 最佳表現大獎-GEM

沛然環保顧問有限公司 (8320.HK)

羅馬集團有限公司 (8072.HK)



最佳ESG 報告大獎-大型市值

中電控股有限公司 (002.HK)

聯想集團有限公司 (992.HK)

新世界發展有限公司 (017.HK)



最佳ESG 報告大獎-中型市值

中國光大環境(集團)有限公司 (257.HK)

中國電力國際發展有限公司 (2380.HK)

嘉里建設有限公司 (683.HK)



最佳ESG 報告大獎-小型市值

中國光大綠色環保有限公司 (1257.HK)

美麗華酒店企業有限公司 (071.HK)

太興集團控股有限公司 (6811.HK)



最佳 ESG 報告大獎-GEM

沛然環保顧問有限公司 (8320.HK)

羅馬集團有限公司 (8072.HK)



ESG年度大獎-大型市值

中電控股有限公司 (002.HK)



ESG年度大獎-中型市值

嘉里建設有限公司 (683.HK)



ESG年度大獎-小型市值

中國光大綠色環保有限公司 (1257.HK)



ESG年度大獎-GEM

沛然環保顧問有限公司 (8320.HK)



主題大獎

中電控股有限公司 (002.HK)



有關香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited)

BDO的全球網絡遍佈164個國家和地區,超過95,000名員工在全球超過1,700個辦事處攜手合作,並有著共同目標:向客戶提供卓越的專業服務。香港立信德豪會計師事務所有限公司自1981年在香港成立,致力透過全面的專業服務協助企業成長。專業服務包括審計服務、商業及外包服務、私人客戶服務、風險諮詢服務、專項諮詢及稅務服務。有關詳情,可參閱網址 www.bdo.com.hk。



