Thursday, 19 May 2022, 17:17 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體引入新戰略投資者 進一步鞏固股權架構及加強財務狀況

矢志開創第三代半導體業務新高峰

香港, 2022年5月19日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6908.HK）欣然宣布集團引入新戰略投資者Wide Yield Investment Holding Limited （「Wide Yield Investment」），以支持集團打造世界級第三代半導體產業鏈平台的願景和發展。



Star Eagle Enterprise Limited以總代價302,103,000港元向Wide Yield Investment出售100,500,000股股份（相當於集團已發行之股份總數約17.83%）。Wide Yield Investment及其最終實益擁有人於事項完成後已成為集團的主要股東。



集團管理層對於引入Wide Yield Investment作為宏光半導體其中的主要股東之一感到欣喜，足證Wide Yield Investment對集團的業務策略及前景充滿信心。透過引入戰略投資者，宏光半導體相信其股權架構及財務狀況將得以進一步加強，讓其充分發揮於氮化鎵（「GaN」）半導體領域的發展並深化其實力。集團將繼續發揮現有優勢，加快發展GaN半導體業務，致力為股東創造持續且穩定的長期回報。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體産品，包括發光二極管（「LED」）燈珠、新一代半導體氮化鎵（「GaN」）芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識，集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用，矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業，並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解决方案。



有關更多資料，請瀏覽：www.hg-semiconductor.com







話題 Press release summary



部門 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

