Wednesday, 18 May 2022, 19:36 HKT/SGT Share: 雲康集團成功登陸香港交易所主板 首日上市收市價$8.50港元,$0.61港元高於發售價,上升7.73%

香港, 2022年5月18日 - (亞太商訊) - 中國醫學運營服務提供商 ── 雲康集團有限公司 (「雲康集團」或「公司」,股份代號:2325 ),正式登陸香港交易所主板市場,股份代號為2325,每手買賣單位為500股股份。



公司的全日股價最高達到每股股份$8.50港元,收市報每股股份$8.50港元。全日成交量達約31.2百萬股份,成交金額約$ 237.8百萬港元。



此次雲康集團在港交所上市,全球發售138,188,000股股份,其中香港發售股份13,819,000股股份,國際發售股份124,369,000股股份。公司於全球發售所得款項總額估計約為1,090.3百萬港元(假設超額配售權未獲行使),計劃用於未來四年擴大並深化醫聯體網絡;升級並提升醫學運營服務提供商的營運能力;擴大診斷能力並及豐富診斷檢測組合;尋找潛在投資及收購機會;招聘及培訓人才,重點是管理及技術人員;用作營運資金及一般企業用途。



雲康集團作為中國一家醫學運營服務平台,診斷檢測涵蓋病理、感染病及遺傳病等主要醫學專科,檢測項目不斷增加並進行逾2,000項檢測,根據弗若斯特沙利文,佔2020年醫學運營服務市場主要診斷檢測類別的70%以上。公司已建立起一個關係深厚而廣泛的網絡,於2021年覆蓋超過270間現場診斷中心並透過獨立臨床實驗室及現場診斷中心合共進行逾5,000萬次診斷檢測。



雲康集團通過協助醫院在診斷檢測中制定國際質量標準,將高水準標準化檢測能力賦能予醫院,雲康集團亦獲得美國臨床病理學會(全球領先的病理學組織)的認證,且根據弗若斯特沙利文,公司的營運達到ISO質量標準。根據弗若斯特沙利文,公司於中國擁有最多同時持有ISO15189及CAP認證的獨立臨床實驗室。



雲康集團董事長、執行董事兼行政總裁張勇先生表示:「今天,我們很高興見證雲康集團在香港交易所正式掛牌上市。這是我們發展史上的一個重要里程碑,也是我們新征程的起點。我們衷心感謝客戶和股東多年的信任和合作。亦感謝合作夥伴、香港交易所和香港證監會的大力支持。憑藉雲康集團專業的診斷檢測能力及強大的標準化能力、廣大忠誠的客戶群,以及經驗豐富的管理團隊,我們將能把握行業的未來趨勢及方向,利用自身的競爭優勢,進一步鞏固雲康集團的市場地位,為股東及投資者創造更大的價值。」



關於雲康集團有限公司



雲康集團是一家專業驅動的中國醫學運營服務提供商,最早於2008年公司便開始面向各級醫療機構提供標準化的診斷檢測服務。通過利用自身專業的診斷能力以及覆蓋全國的服務網路,公司逐漸發展成為提供全套診斷檢測服務的醫學運營服務平台,向各類醫療機構提供診斷外包服務及為醫聯體提供的診斷檢測服務;其檢測項目不斷增加,2021年已覆蓋逾2,000項檢測項目並已開展逾5,000萬次的診斷檢測。就2020年的收益而言,公司於中國醫學運營服務市場的市場份額為3.7%。雲康集團也是中國為醫聯體提供診斷檢測服務市場的主要參與者,就2020年的收益而言佔據12.5%的市場份額。在該等市場裡,公司通過獨立臨床實驗室及協助建立和運營的現場診斷中心,向醫聯體內的合作醫院提供模塊化的診斷檢測服務和技術支持。迄今為止,雲康集團已成功為來自全國超過3,600個客戶提供專業服務,正服務於超過320家現場診斷中心。



