熒德控股年度收益增加32.8%創新高

香港, 2022年5月17日 - (亞太商訊) - 於香港扎根多年的機電工程服務供應商—熒德控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司「集團」)(股份代號︰8535.HK),於截至2022年3月31日止年度取得卓越業績,確認收益約405.17百萬港元,同比增加約32.8%,創下公司自2018年在香港聯合交易所有限公司GEM上市以來的歷史新高。



受惠業務增加,單計安裝工程已為集團創造的年度收益為約306.90百萬港元;將近完成的五項大規模安裝項目,帶來總收益約為187.15百萬港元。



於截至2022年3月31日止年度,本公司權益持有人應佔溢利約20.78百萬港元(2021年3月31日止年度:約28.51百萬港元)。扣除公司於報告期間就建議公司股份由GEM轉往主板上市所產生之上市開支後,集團營運之正常化溢利約為33.06百萬港元,較過往年度增加約16.0%。



董事建議派付截至2022年3月31日止年度的末期股息每股0.50港仙,連同已派付的中期股息每股0.35港仙,全年每股派息合共0.85港仙,維持穩定的派息比率。(2021年3月31日止年度:每股0.85港仙)。



熒德控股主席兼行政總裁潘正強先生表示:「儘管疫情持續,加上全球資源供應短缺及通脹等問題,市場環境不穩,但集團憑藉領先的工程技術及豐富的項目管理經驗,為香港國際機場三跑道系統周邊配套基礎設施、港鐵黃竹坑站擴建以及港島東中心商業區重建等大型項目開展機電工程,並於年度內取得令人滿意的業績,收益創新高,營運之正常化溢利也錄得增長。展望將來,我們相信香港政府的政策,將為本港經濟帶來復甦動力,特別是明日大嶼願景及北部都會區兩項土地發展項目,預計將大幅增加香港對建築及相關工程服務的需求。我們將繼續通過標準化,提高產出質量及效率,並積極爭取更多工程,擴大業務,令業績更上一層樓。」



截至2022年3月31日止年度,集團已開展三項大規模項目,初始合約金額合共為約113.12百萬港元,集團尚有眾多已獲取或已確定的具可觀收益項目。



集團有信心,建議轉板上市將提供更多的資金渠道,加上多年來的盈利再投資,為整個擴張計劃提供資金,堅定地將集團打造成為未來領先的機電工程公司。



另外,集團修訂股息政策,承諾將分派予股東的年度股息不少於在任何財政年度股東應佔集團綜合純利的30%。



有關熒德控股有限公司

熒德控股有限公司為香港機電工程服務供應商的領導企業之一,專注於消防系統的安裝、改動及加建工程以及保養,其全資附屬公司衛保消防工程顧問有限公司,自1972年起在香港提供工程服務。集團的客戶來自私營及公營界別。私營界別的客戶主要包括物業開發商、物業擁有人及物業開發商委聘的總承判商,而公營界別的客戶主要為房屋委員會及機電工程署等政府部門。



