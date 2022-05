Tuesday, 17 May 2022, 14:27 HKT/SGT Share: 積極回饋投資者產品屢獲殊榮 金嗓子用實力鑄就堅強品牌內核

香港, 2022年5月17日 - (亞太商訊) - 近年來,隨著全球人口總量基數的增長及社會老齡化程度的不斷提升,醫療服務、藥品需求量及需求種類與日俱增,全球藥品市場規模亦隨之穩定增長,廣闊的行業前景,為金嗓子的發展帶來了良好契機。

2022年金嗓子將力爭在藥品和快消消費者產品領域實現新的突破。

成立於1956年3月的金嗓子控股集團有限公司(「金嗓子」,股份代號:06896.HK),是中國領先的潤喉片製造商,專注於生產及銷售潤喉片以及其他藥品及食品。公司以「金嗓子」主品牌為核心,以「喉寶」、「腸寶」、「心寶」、「胃寶」、「兒寶」等多個高端細分市場子品牌為引領,打造了金嗓子大健康的堅強品牌內核,目前已發展為一家現代綜合集團。



產品屢獲殊榮 業績穩健增長



自成立以來,金嗓子以造福人類為宗旨,先後推出了金嗓子三寶,建立了強大的品牌知名度及客戶忠誠度,得到了業內的廣泛認可。



2021年10月,在中國非處方藥企業及產品品牌2021年度綜合統計評比中,金嗓片喉片在眾多產品品牌中脫穎而出,榮獲中國非處方藥物協會「中成藥·咽喉類」第一名,在非處方藥生產企業綜合排名中,金嗓子位列第43位。2020年8月在第十四屆中國品牌節上榮獲中國品牌500強的榮譽及在2020年8月中國醫藥工業百強年會上榮獲「2019年度中國醫藥工業中藥百強企業」殊榮。



在營銷渠道方面,金嗓子建立了廣泛及架構分明的全國銷售及分銷網絡,其分銷商網絡覆蓋中國所有省份、自治區及直轄市。此外,公司的產品亦涉足多個海外市場,包括美國、加拿大、俄羅斯、日本、歐盟、澳洲、東南亞、中東、墨西哥及非洲,出口已涵蓋全球五大洲。



憑借完善的分銷網絡及在品牌價值方面的優秀表現,金嗓子業績持續穩健增長。財務數據顯示,2021年,公司錄得營業收入人民幣(下同)約820.5百萬元,同比增加約26.8%;毛利約577.7百萬元,同比增加約21.5%;2021年股東應佔溢利較去年同期增加約33.5百萬元或21.7%。在疫情持續反復的背景之下,能夠取得如此業績,折射出金嗓子强劲的经营韧性。



積極回饋投資者 持續加大擴張步伐



作為業內知名企業,金嗓子在資本市場也備受關注和好評,公司自成立以來,一直高度重視對投資者的回報,維護全體股東特別是中小股東的合法權益,以穩定的分紅派息持續回報投資者。



今年4月,金嗓子發佈2021年年度報告,董事會建議向公司股東派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.18港元,並於上星期股東大會中通過議案確認派息。穩定的派息背後,彰顯了金嗓子持續向上的穩健發展勢頭。



在實現穩健發展的同時,金嗓子仍在加快業務擴張的步伐。公司自幾年前開始啟動新基地的建設,建設共分成兩期進行。截至2022年3月底,該基地一期項目已建設完畢,公司於2021年下半年完成搬遷。



伴隨著新基地的啟用,全自動化的生產線大大提升了生產效率及質量,同時於環保、技術含量、製造質量等方面均獲得了顯著提升,進一步強化了金嗓子的核心競爭優勢,奠定了其高質量發展的基礎。



中長期來看,隨著生活水平的提升及健康意識逐年增強,人們較以往更加關注生活質量和健康,與此同時,針對空氣污染問題,更關注於對咽喉的保護,在此背景下,與之相關的藥品及潤喉片市場預期將持續增長。立足於多品類、多渠道發展的金嗓子,有望憑藉其所獨具的產品力及品牌優勢,把握市場高速發展的機遇,打開新的增長空間,值得期待。





