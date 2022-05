神鋼集團：關於日本國內首次低碳高爐鋼材''Kobenable Steel''的商品化

東京, 2022年5月17日 - (亞太商訊) - 東京, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 本次,本公司在日本國內首次實現了可大量減少高爐工藝中二氧化碳排放的低碳高爐鋼材"Kobenable Steel"的商品化。(本公司調查。2022年5月17日時點。) 本產品運用了2021年2月16日"神鋼集團在煉鐵工藝中關於二氧化碳減排的解決方案(※1)"中所發布的技術,即向加古川製鐵所的高爐內投入大量工程技術事業中Midrex技術(※2)所產生的HBI(※3),而從大量減少高爐中二氧化碳排放量的新技術。 本公司於2022年度開始銷售兩種低碳高爐鋼材。關於二氧化碳減排效果,採用了分配給特定鋼材的"Mass balance method(※4)"。 本產品運用與以往相同的高爐工藝製造,具有以下兩個特徵。 ○所有鋼材品種均可銷售

本公司加古川製鐵所及神戶線材工廠生產的所有鋼材品種(薄板、厚板、線材・條鋼)均可銷售。 ○保持以往同等品質

請客戶們繼續放心使用本公司具有優勢的特殊鋼線材、超高強度鋼板等高品質高爐鋼材。 本次商品化之際,關於二氧化碳的減排效果,本公司依據ISO20915進行了計算,算出了削減效果,並將計算方法及其結果交至英國認證服務機構"DNV BUSINESS ASSURANCE SERVICES UK LIMITED"(以下簡稱DNV公司),取得了第三方認證。在銷售低碳高爐鋼材時,將向客戶提供DNV公司發行的第三方認證證書以及本公司發行的低碳鋼材證書(※6)。 本公司將通過率先向社會提供低碳高爐鋼材"Kobenable Steel"的銷售,為實現綠色社會作出貢獻。此外,為實現"立足現在、展望未來,為人們的願望與夢想助力,創建一個生活安全、放心又充實的世界"這一目標,神鋼集團還將繼續靈活發揮員工個性和技術優勢,不斷地向社會課題發起挑戰。 ※1 2021年2月16日發布的新聞

【神鋼集團在煉鐵工藝中關於二氧化碳減排的解決方案】|KOBELCO 神戶製鋼

※2:使用天然氣的還原煉鐵工藝,是佔全球約80%(佔直接還原鐵總量約60%)的先進工藝。本工藝以天然氣為還原劑,以加工後的粉狀鐵礦石顆粒為原料,在豎爐中通過還原工藝生產直接還原鐵。與高爐法相比,具有可以減少20%~40%的二氧化碳排放量等的特徵。

※3:Hot Briquetted Iron(熱壓鐵)的簡稱。由於還原鐵不適合長距離運輸,所以將從還原爐排出的高溫還原鐵壓固成一定大小的塊狀(Briquette)。

※4:在產品製造過程中,具有某特性(例:低碳品)的原料和不具有該特性的原料混合在一起的情況下,根據具有該特性的原料的投入量,對產品的一部分分配該特性的手法。多用於由於製造工藝和供應鏈的特徵而難以分離產品特性的產品,如再生塑料、生物塑料、再生能源電力、可可和棕櫚油等認證食品等。本公司採用Mass balance method,通過將一部分鐵礦石置換為已經經過還原的鋼鐵原料"HBI"來減少焦炭的使用,從而減少二氧化碳的排放,並將減排效果作為環境價值,分配給低碳高爐鋼材。

※5:與18年度實績相比。

※6:銷售數量的上限由認證服務機構規定。關於銷售數量請諮詢我司。 www.kobelco.co.jp/chinese/



