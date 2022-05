Monday, 16 May 2022, 18:26 HKT/SGT Share:

來源 FTLife Insurance Company Limited 富通保險推出更優越自願醫保靈活計劃「悅康保」 結合新世界集團生態圈優勢 啟動「FTLife 360° Power Up」

全力協助客戶「健康人生贏得起」

香港, 2022年5月16日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)於疫情期間一直與香港市民同行,今日宣佈推出「悅康保」醫療保障計劃(「悅康保」),保障限額以每傷病(1)每保單年度為準則,並為常見嚴重疾病如主要癌症、嚴重心臟病、中風、呼吸系統疾病及任何宣佈為國際關注的突發公共衛生事件的疾病(如2019冠狀病毒病)提供雙倍保障總額,保障全球適用(2),讓客戶享有不受地域限制的周全醫療保障 ﹔另一方面,富通保險亦進一步發揮作為新世界集團成員的優勢,啟動「FTLife 360° Power Up」,透過集團生態圈的多元產品及服務配套,全方位為客戶提升健康保障、獎賞優惠及生活體驗。

富通保險首席產品總監關珮妍(右)與品牌發展及傳訊副總裁林曉慧宣佈推出自願醫保靈活計劃「悅康保」,結合新世界集團生態圈優勢,啟動「FTLife 360° Power Up」,讓客戶在保障、體驗、獎賞及優惠等領域獲得全面的Power Up,全力協助客戶健康人生贏得起。

富通保險首席產品總監關珮妍表示:「疫情持續兩年多,大眾對個人衞生和健康醫療保障方面的關注因而提升,富通保險不敢怠慢,努力從客戶立場出發研發更貼心、更周全的保障產品,務求讓大家在這充滿不確定性的疫境中倍添安心。」



保障限額以每傷病(1)每保單年度為準則 為常見嚴重疾病提供雙倍保障總額

關珮妍續指:「富通保險了解到嚴重疾病往往需要長時間的治療,因此「悅康保」的保障限額以每傷病(1)每保單年度為準則,更體貼客戶需要,即使客戶需於不同保單年度因同一傷病(1)而接受長期治療,或於同一保單年度因不同傷病(1)而多次住院或於門診接受治療,仍能獲得充足的保障。」同時,「悅康保」更會為常見嚴重疾病,包括任何宣佈為國際關注的突發公共衛生事件的疾病(如2019冠狀病毒病),提供雙倍每傷病(1)每保單年度保障總額 (「保障總額」)高達160萬港元,給予客戶及其摯愛最大的後援。



所有保障全球適用(2) 不設細項賠償限額

除了覆蓋廣泛的疾病種類外,「悅康保」亦提供靈活彈性、覆蓋全球(2)的保障。有鑑於近年社會對中、西醫結合治療需求日漸提升,而據政府新聞網(3),本港首間中醫醫院亦預計於2025年啟用,因此,「悅康保」提供領先市場(4)的保障,特別覆蓋全球住院及門診之中醫治療,無論客戶身處何地,均可靈活選擇最合適之治療方法。與此同時,因應有調查(5)指疫情導致線上情緒支援服務的需求大增,「悅康保」特別為精神科治療設大額保障,每傷病(1)每保單年度高達25萬港元。



此外,「悅康保」多項保障的合資格費用均由富通保險全數受保(6),當中覆蓋手術費用(指定手術(7) 除外)、訂明非手術癌症治療(8)(如化療、標靶治療等),以及扣除共同保險後之訂明診斷成像檢測(9),(10),如磁力共振掃描(「MRI 掃描」)、正電子放射斷層掃描(「PET 掃描」)及電腦斷層掃描(「CT掃描」)等,為不幸患病的客戶專心養病。



投保即享無索償折扣(11)

成功投保「悅康保」即時可享有每年16%無索償折扣,直至首次索償後的保單週年日為止。為鼓勵客戶為摯愛家人投保,特設一家投保額外無索償折扣,總折扣率高達20%(12)。



「FTLife 360° Power Up」 發揮新世界集團生態圈優勢

富通保險自2019年正式加入新世界集團後,積極融入集團的生態圈,為客戶及持份者創造更大價值。富通保險今日強勢推出「FTLife 360° Power Up」,透過與集團旗下的業務單位合作,為客戶提升(Power Up)各項健康保障、獎賞優惠及生活體驗。



首階段除了就保障Power Up推出「悅康保」外,更就獎賞方面 Power Up。現有富通保險客戶於推廣期內成功登記為KLUB11會員後,即有機會享有多項限時玩樂、購物及餐飲精彩禮遇。



富通保險品牌發展及傳訊副總裁林曉慧表示:「我們會繼續秉持Think beyond insurance. 的品牌承諾,不斷發掘與集團旗下不同業務單位的合作機會,發揮最大的協同效應,讓客戶在保障、體驗、獎賞及優惠等領域獲得全面的Power Up,於疫情期間給社會注入正能量,助力大家達到健康人生贏得起。」



富通保險為自願醫保計劃(「自願醫保」)的產品提供者 (註冊編號:00028),提供自願醫保之認可產品 — 靈活計劃:「悅康保」醫療保障計劃 (認可產品編號:F00064-01-000-01 / F00064-02-000-01 / F00064-03-000-01 / F00064-04-000-01)



註 :



(1). (i) 就同一傷病的每次住院或每宗日間手術,保障表內列明按「每傷病每保單年度」作賠償準則適用的個別保障項目賠償限額(如有)及每傷病每保單年度保障總額將會重新計算,前提是該住院或日間手術並不是在同一傷病之前一次住院或接受日間手術的最後日期(於自願醫保認可產品之補充文件的第四部分中第(a)(i)(3)節定義)起計連續90日內發生。

(ii) 當受保人因多於1個傷病住院或接受任何日間手術時,在同一次住院或同一宗日間手術所涉及的所有不同的傷病將會受限於1個適用的個別保障項目賠償限額(如有)及/或每傷病每保單年度保障總額。

有關詳情,請參閱自願醫保認可產品之補充文件的第四部分第(a)節。

(2). 除精神科治療及於香港的私家醫院入住合資格病房級別以下之病房的現金保障外(如適用),所有保障均適用於全球。

(3). 資料來源: https://www.news.gov.hk/chi/2021/06/20210628/20210628_160808_705.html

(4).「領先市場」項目為比較香港人壽市場主要自願醫保靈活計劃後所得出之結果,截至 2022 年 5 月 16 日。就「住院/門診中醫保障」而言,市場上主要自願醫保靈活計劃只提供門診中醫保障,而「悅康保」則提供全球住院及門診之中醫治療保障。就「精神科治療」保障而言,「悅康保」提供的賠償限額為每傷病1每保單年度高達25萬港元,遠超市場上大部份自願醫保靈活計劃。

(5). 資料來源: https://www.bokss.org.hk/content/press/276/refresh_press_release_final_.pdf

(6). 全數受保是指不設分項賠償限額,合資格費用及其他費用的賠償金額須受每傷病每保單年度保障總額所規限。

(7). 指定手術設分項賠償限額。指定手術是指:

a. 皮膚或皮下病變組織切除術 / 冷凍術 / 電灼術 / 激光治療;及

b. 關節抽吸術 / 注射。

(8). 治療只包括放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療。

(9). 富通保險有權要求有關書面建議的證明,例如轉介信或由主診醫生或註冊醫生在索償申請表內提供的陳述。

(10). 檢測只包括電腦斷層掃描(「CT」掃描)、磁力共振掃描(「MRI」掃描)、正電子放射斷層掃描(「PET」掃描)、PET–CT組合及PET–MRI組合。

(11). 額外無索償折扣金額乃根據扣除無索償折扣前的續保保費計算。若於獲享無索償折扣及額外無索償折扣後方獲給付一個之前的保單年度之索償(身故賠償及特別現金津貼除外),富通保險將重新審視該保單年度是否合資格獲取無索償折扣及額外無索償折扣。

(12). 如客戶於「悅康保」保單續保時(「該保單」)以保單持有人身份持有多於一份仍然生效之「悅康保」保單,只要該保單i) 已在相關續保日前連續生效3個保單年度或以上; 及ii) 在續保日享有的無索償折扣為16%,不論其他保單之索償狀況或生效年期,該保單可享高達4%額外無索償折扣,連同原有之無索償折扣,最高可享20%總折扣率。



以上所述的所有產品特點受相關條款及細則約束,有關「悅康保」醫療保障計劃的詳細資料,請參閱產品小冊子:https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/products/life-insurance/health/FlexiCare-Product-Brochure.pdf



重要提示:

-- 本新聞稿乃資料摘要,僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張及保單文件。有關富通保險「悅康保」醫療保障計劃詳情,均以保單合約之條款及細則作準。

-- 本新聞稿的產品資料不包含「悅康保」醫療保障計劃的完整條款,有關完整條款載於保單文件中。

-- 「悅康保」醫療保障計劃可作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。

-- 如欲查詢,歡迎致電富通保險客戶服務熱線:+852 2866 8898。

-- 此文件只適宜於香港分發,不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品,或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法,富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。



關於富通保險有限公司

富通保險有限公司(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:0659)之全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。富通保險服務香港逾三十年,為個人及機構提供一系列多元化的保險及理財規劃產品服務,涵蓋人壽保障、醫療保險、意外保障、儲蓄計劃和投資保險。作為新世界集團成員,富通保險亦透過與集團多元業務的協同,從創富傳承、健康養生到優質生活,為客戶提供完善的人生規劃方案。





