譚仔國際年度經調整溢利上升17.8%至HK$1.65億港元

香港, 2022年5月16日 - (亞太商訊) - 譚仔國際有限公司(「譚仔國際」或「公司」,連同其附屬公司,「集團」;港交所股份代號:2217)作為專營米線的領先及知名快速休閒連鎖餐廳,公布其於香港上市後首次全年業績。儘管香港在截至2022年3月31日止年度(「2022財政年度」)的最後一季度爆發COVID-19第五波疫情,集團收益按年仍顯著上升26.8%至2,275.3百萬港元。撇除一次性的上市費用及COVID-19相關政府補貼,2022財政年度的年度經調整溢利上升17.8%至165.5百萬港元。



摘要

2022財政年度表現亮眼

-- 收益按年上升26.8%至2,275.3百萬港元,主要由於經營的餐廳數量增加及可比較餐廳收益上升

-- 經營利潤增長38.2%至476.7百萬港元

-- 經營利潤率上升1.7個百分點至20.9%

-- 撇除一次性的上市費用及COVID-19相關政府補貼,年度經調整溢利上升17.8%至165.5百萬港元



餐廳網絡擴張

-- 集團成功把獨特、地道的「譚仔味」帶到不同地區,在深圳、廣州及東京的新店旋即獲得熱烈迴響

-- 截至2022年3月31日,集團在香港、中國內地、新加坡及日本共有175間餐廳,對比2021年3月31日增加28間

-- 在中國內地開設了8間餐廳,於東京開設的首間分店反應熱烈

-- 譚仔國際旨在進一步擴展在香港、大灣區、新加坡及日本的餐廳網絡,計劃在2023財政年度的第一季度分別在日本的吉祥寺和惠比壽開設另外兩家餐廳



隨著疫情緩解,譚仔國際香港餐廳的收益在首三季度快速強勢反彈至COVID-19疫情前的水平。這歸因於集團保持優秀的食物質量、多元化的食物選擇及卓越的服務質素,獲得一群忠實顧客的支持。香港整個餐飲業在2022財政年度第四季度受到COVID-19疫情爆發的影響而陷入困境,但由於集團品牌受廣泛認可、推出高價值配料、小食及新產品取得重大成功及得到忠實顧客的長期支持,因此仍能保持業務穩定。



2022財政年度的收入增長主要由於經營的餐廳數目上升,以及香港的可比較餐廳收益穩步增長。與此同時,經營利潤上升38.2%至476.7百萬港元,而經營利潤率上升1.7個百分點至20.9%。這是由於人力資源效率得以改善,使員工成本佔收益的百分比下降;及餐廳業績改善,使用權資產的折舊、租金及相關開支佔比下降。集團繼續錄得健康的財務狀況,於2022年3月31日的現金及現金等價物為1,365.2百萬港元。



董事會建議於2022財政年度派付末期股息每股11.4港仙,或合共約152.4百萬港元 。



業務回顧

第五波COVID-19疫情影響下仍錄得穩定的可比較餐廳收益增長

作為優化菜單策略的一部分,集團在2022財政年度推出了二十多款新產品,包括配料、湯底、小吃和飲料。引入高價值配料及小食,加上成功的營銷活動及於2022年2月份的餐牌價格調整,使得顧客人均消費及日均每座位售出碗數全面提升。



於2022財政年度首三季度,譚仔國際香港餐廳的可比收益已回復到COVID-19疫情前的水平。為減輕第五波COVID-19疫情的影響,集團透過提供外賣自取促銷活動及與第三方配送平台保持強穩合作,提高外賣自取及到戶能力。公司亦審慎管理供應鏈及工作團隊,盡量避免在疫情期間服務受阻。得益於此,集團於2022財政年度最後一季餐廳堂食收入下跌,部分被外賣自取/及到戶訂單比例上升而抵銷。



力求改進

儘管疫情期間全球物流受阻,所使用食品及飲料成本面對上升壓力,集團仍得以通過供應鏈管理及產品替代或升級紓緩成本上漲。集團亦透過整合「譚仔雲南米線」(「譚仔」)及「譚仔三哥米線」(「三哥」)品牌的中央廚房減低設施成本、提高效益及優化食品生產,並設立新供應鏈管理系統以改良成本控制及優化生產規劃流程。



此外,集團實施了智能排班以維持適當的人員及生產力水平,配合業務在疫情期間的變動,以優化員工成本。集團亦重新評估市場需求,對餐廳營業時間、裝修項目及餐廳開業時間作出迅速決策。



擴展餐廳網絡

截至2022年3月31日,譚仔國際共營運175間餐廳,並在現有的香港、中國內地及新加坡市場之外,於2022年3月31日覆蓋至日本市場。集團日本首間餐廳獲得熱烈反響:數百名顧客在其東京新宿店外排隊數小時,渴望搶先享受充滿香港風味和文化且熱騰騰的麵食。



在香港,集團有81間譚仔餐廳及81間三哥餐廳,並將繼續擴展至先前未有覆蓋的地區。集團深明疫情持續期間外賣自取及到戶訂單對本行業的重要性,因此不斷擴張的餐廳網絡會為全港的到戶服務範圍提供支持。



在中國內地,集團於2022財政年度合共開設了八間譚仔品牌餐廳,其中六間位於深圳及兩間位於廣州。於2023財政年度,公司計劃在大灣區開設更多餐廳,以推動堂食及外賣自取的收益。



集團於2022年3月在新加坡增設了一間餐廳,並確認了2023財政年度籌建中的新餐廳位置。



日本方面,譚仔國際於2022年3月31日在新宿開設了的首家餐廳,隨後會在2023財政年度的第一季度分別在東京吉祥寺和惠比壽開設另外兩家餐廳。



前景

縱然去年顛簸不斷,集團面對突發情況時保持靈活變通。疫情踏入第三年,集團深信社交限制將逐步解除,並將於香港、中國內地及海外市場重拾增長動力。



為迎合不斷變化的客戶行為及疫情發展,集團正斥資進一步提升於餐廳層面應付堂食、外賣及到戶訂單的效率。集團亦於香港及其他市場應用新供應鏈管理系統,以優化成本控制及加強生產規劃流程。此舉將保障集團不受物流中斷及COVID-19相關的運輸及流動政策變動的影響。



中國內地市場方面,深圳及廣州餐廳開店之初的收益及客戶反應良好,相信一旦社交活動恢復,集團當地的業務將會回升。



乘著新加坡市場自2021年11月起強勢復甦,集團將恢復當地開設新餐廳的活動,並調整業務模式,以捕捉復甦的消費市場氣氛及提升盈利能力。此外,譚仔國際東京首間餐廳獲得熱烈反響,令人鼓舞。隨著日本的市場活動開始復甦,在控股股東Toridoll Holdings Corporation的鼎力支持下,集團計劃於2023財政年度第一季在當地增設兩間餐廳,把握市場勢頭。



譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生表示:「我們很高興能憑藉高度的靈活性和適應能力,在2022財政年度順利跨越疫情所帶來的挑戰,持續提升收益和經營利潤率。令人鼓舞的表現引證了集團在食物及服務質素、餐廳營運及供應鏈管理的競爭優勢。繼2021年10月成功在香港上市後,我們將繼續擴大市場覆蓋,將非一般連鎖餐廳的餐飲體驗及獨特的『譚仔味』帶到全世界。」



關於譚仔國際有限公司 (HKEX: 2217)

譚仔國際於2021年10月在香港聯合交易所有限公司上市(股票代碼:02217.HK),是香港最大和最受歡迎的快速休閒連鎖餐廳集團之一,在香港位列亞洲粉麵專門店營運商第一位*,主要經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩個品牌,目前於香港、中國內地、新加坡和日本均有業務。於2022年3月31日,集團共經營175間餐廳,首間「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」餐廳分別於1996年及2008年在香港開業,是打造香港米線新潮流的先鋒。





*根據歐睿按2020年收益及餐廳數目計算





