中信國際電訊 CPC 推出SmartCLOUD™ Container容器服務 協助企業利用先進容器化技術加快部署業務應用程式 精簡流程、提升營運效率

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香港, 2022年5月16日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）宣佈推出SmartCLOUD™ Container容器服務協助企業應用開發團隊優化流程及簡化操作，有效於競爭激烈和多變的營商環境下快速開拓新業務，加強競爭優勢。SmartCLOUD™ Container託管式容器平台服務建基於中信國際電訊CPC雲平台即服務(PaaS, Platform-as-a-Service) 底座上，全新PaaS服務平台，不但進一步強化了SmartCLOUD™服務組合，從IaaS、PaaS到SaaS的一系列 “即服務”云平台及託管式云服務解決方案，更可透過 SmartCLOUD™ Container容器化應用程式，協助企業更方便管理，更快捷部署，更簡易地將應用程式遷移到不同的環境或供應商生態系統中，從而提供更大的靈活性和可擴展性選擇。
|SmartCLOUD(TM) Container容器服務
透過雲原生容器快速輕鬆地完成部署
於現今以數碼化為中心的商業世界，許多企業均面對如何管理大量雲端及傳統應用程式，因為其內部IT人員為了企業能在急速轉變的環境下開拓新業務，需要持續不斷地開發及改進應用程式。SmartCLOUD™ Container容器服務讓軟件開發團隊及IT部門能安全可靠地建立、運行和操作大規模的應用程式。SmartCLOUD™ Container容器服務是建基於Kubernetes，並提供全棧隨時可用的DevOps 工具包，包括企業級映像倉庫、持續集成和交付 （CI/CD） 服務、監控容器應用程式和專用備份/還原方案等等，確保企業享有一個精簡優化、輕鬆部署的容器化雲平台。
中信國際電訊 CPC戰略總裁藍泰來表示：「企業要掌握科技及數碼化的急速發展，必須轉型創新、具備靈活的應變能力及選擇合適的創新工具。SmartCLOUD™ Container容器服務是建基於行業標準及全面託管的平台即服務 (Platform-as-a-Service)，為企業提供先進的云容器解決方案，能簡易地部署不同功能配合各種運作需要，協助企業精簡優化應用開發，提升營運效率。中信國際電訊 CPC作為 “服務在地 連接全球” 的數智通訊服務伙伴，我們的SmartCLOUD™ 解決方案提供全面的服務組合，加速企業數碼轉型，釋放雲運算為業務帶來的全效價值。」
SmartCLOUD™ Container容器服務的主要優點包括：
-- 精簡應用程式開發
透過SmartCLOUD™ Container 容器服務，簡化和自動化DevOps建置現代化應用程式的流程，有效提升IT團隊於運作和建立應用程式之間的協作。容器服務能簡化Kubernetes技術，開放標準技術讓企業輕鬆地把任何Kubernetes雲應用程式遷移至SmartCLOUD™ Container容器服務。
-- 支援高速及大規模持續集成
SmartCLOUD™ Container容器服務提供一個動態的容器平台環境，支持IT團隊進行持續集成和交付 (CI/CD) 流程，創建及升級創新應用。通過自助服務的網上平台，開發人員能夠在數分鐘內完成環境測試，輕鬆管理大規模的應用程式協調流程。
-- 全面託管、高安全及可靠性標準
具備企業級安全性及合規性的24 x 7全天侯託管容器服務平台，提供監測及支援服務，滿足客戶嚴格要求，為客戶帶來高效的平台管理，降低日常營運成本，更可以提供一個更安全及穩定的容器平台運行其現代應用程式。
-- 容器化高度智能，確保業務連續性
方案配備多個容器集群供企業使用，以確保業務連續性。容器服務讓企業更高效簡單地複製應用程式到不同命名空間，快速進行跨區域以及企業內部和雲端基建之間的故障轉移，保障業務順利運轉。
中信國際電訊CPC簡介
中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。
憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。
中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、19個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。
請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。
媒體查詢：
Catherine Yuen (阮穎珊)
中信國際電訊CPC
電話 (852) 2170 7536
電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com
話題 Press release summary
部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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