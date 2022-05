Wednesday, 11 May 2022, 08:54 HKT/SGT Share: Cipia任命Yehuda Holtzman為新任首席執行官,推進車內空間監測感知解決方案

北京, 2022年5月11日 - (亞太商訊) - 車載人工智能計算機視覺解決方案供應商Cipia(特拉維夫證券交易所代碼:CPIA),近日宣布任命Yehuda Holtzman為其新任首席執行官。 Yehuda Holtzman由Cipia董事會任命,是一位資深企業家兼首席執行官,在私營和上市科技公司有著豐富經驗,將接替即將退任的首席執行官David Tolub。 David Tolub曾帶領Cipia成功轉向汽車市場,並帶領Cipia近期完成了首次公開發行。

圖為Cipia新任首席執行官Yehuda Holtzman

Holtzman在獲任Cipia首席執行官之前,曾多次擔任數家技術和通信公司的首席執行官,在業務、技術和管理方面有著超過25年的經驗。在Holtzman的上一份職務中,他擔任On Track Innovations Ltd.((OTI)) (OTC-QX: OTIVF) 的首席執行官,該公司是近場通信(NFC)和無現金支付解決方案的全球供應商。在此前幾年,他還曾擔任Mobilogy的首席執行官,監管該公司與美國ESW Capital基金的銷售業務。



作為一名經驗老到的企業家,Holtzman曾是軟件公司ExploreGate的聯合創始人,於2012年至2016年期間擔任該公司的首席執行官。此外,Holtzman亦是MobileAccess的聯合創始人,在該公司2011年被Corning Incorporated(紐約證券交易所:GLW)收購期間一直擔任總裁一職。



Holtzman擁有以色列本·古里安大學(Ben-Gurion University)的管理碩士學位和英國布萊頓大學(University of Brighton in England)的電子工程學士學位。 Holtzman將接替在過去三年中擔任Cipia首席執行官的David Tolub,David Tolub已於今年四月份宣布退休。 Tolub成功帶領Cipia完成公司的重要里程碑項目,不僅包括向車內汽車產業的轉型,幫助Cipia迅速成為全球汽車領域的領先供應商之一,還包括去年11月在特拉維夫證券交易所的首次公開發行。



Cipia董事會執行董事Eli Talmor教授表示:“我謹代表董事會和整個Cipia家族,感謝David在過去三年中的出色領導,並祝賀Yehuda加入我們公司擔任新一屆首席執行官。Yehuda在無線技術和汽車領域擁有豐富的經驗和成功的領導力。我相信,他在業務、金融和技術方面經驗的結合,將極大促進Cipia願景和戰略的實現,並助力Cipia在未來幾年發展為汽車科技市場的全球領先企業。"



Cipia 新任首席執行官 Yehuda Holtzman表示:“我很高興加入Cipia,公司正值駕駛員監控行業的關鍵時期。能成為Cipia的一分子,助力消除駕駛體驗中的危險因素,從而最終拯救生命,以共同實現Cipia的願景,我深感榮幸。我相信,Cipia憑藉世界一流的團隊和技術,有望成為汽車市場DMS的全球領導者。我期待通過與公司董事會、管理層和員工的卓有成效的合作,為公司的持續成功貢獻我的經驗。”



Cipia即将离任的首席执行官 David Tolub 表示:“能够在过去几年一直领导Cipia,我倍感荣幸。我为我们取得的所有成就感到非常自豪,也为我们在短短三年内将公司发展为车内空间检测感知市场的领导者,能与历史悠久的跨国公司比肩而骄傲。我向Yehuda Holtzman 获得此任命表示祝贺,并相信他是具有丰富经验的第一人选,能够领导Cipia将公司业务扩展到重要的全球市场。"



关于Cipia

Cipia是一家提供领先智能传感解决方案的企业,利用先进的计算机视觉和人工智能技术,实现更安全和更优质的驾驶体验。公司专注于车内环境,提供Driver Sense驾驶员监控系统,Cabin Sense车内空间监测系统,以及Cipia-FS10车队驾驶员监控和远程视频信息处理设备。经过十多年的研发,Cipia拥有领先的专利计算机视觉技术。Cipia正在不断突破智能感知解决方案的边界,以实现更优质和更安全的驾驶体验。Cipia提供的解决方案已经在商用和私家车车型上投入使用。https://cipia.com/。





