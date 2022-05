Tuesday, 10 May 2022, 10:57 HKT/SGT Share: 智能製造拓展智慧建築,遠大住工多極增長

香港, 2022年5月10日 - (亞太商訊) - 遠大魔方與騰訊云達成戰略合作佈局智慧建築新領域

合肥濱湖新區桂園、和園保障房項目

遠大魔方公寓產品



未來,遠大住工和騰訊雲將面向市場,助力更多傳統企業轉型升級。雙方將在智慧園區、智慧社區、全真互聯等領域進行定向合作與研發,在智能建造、智慧城市、產業小鎮、企業數字化升級等領域內打造重點合作項目,並在全國范圍內復制推廣,實現更廣泛深入的戰略合作。



房地產行業調控政策有望迎來持續放鬆,保障性租賃住房拉動裝配式建築需求

2021年,國內持續加碼房地產調控政策,調控方式、力度及細緻度均出現了顯著升級。伴隨一系列加強房地產金融審慎管理等調控方案的密集出台,房地產市場驟然降溫。截至2021年底,中國房地產行業的投資僅錄得4.4%的年增長率,低於2020年7%的增長率。 2021年上半年,新建築項目的數量相對強勁,然而由於下半年監管措施的壓力開始釋放,全年同比反下降11.4%。



今年起,政府針對房地產行業出台多項維穩政策,一方面扭轉居民預期,另一方面鼓勵地產投資並通過政策的引導讓行業朝正向及健康的方向穩健發展。針對裝配式建築行業,近期出台有關保障性租賃住房及建築節能及綠色建築的發展目標,為該行業未來幾年的發展提供了強而有力的催化劑。同時住建部明確了 “十四五“期間40個重點城市的新增保障性租賃住房計劃,今年計劃新建190萬套(間),截至2025年計劃新增保障性租賃住房650萬套(間),預計可解決1300萬人的住房困難。市場分析,保障性租賃住房新增計劃將利好裝配式建築PC構建需求同時帶動行業發展。主要邏輯源於裝配式建築的兩大優勢——建設週期相較傳統建築方式較短同時能夠大大縮減建設週期並大大降低建設施工過程中對環境的負擔。對於保障性租賃住房的開發商來講,建設週期的縮短至關重要,因為提前交付租賃住房並提前產生租金。據光大證券測算,若假設保障房租賃價格為40元/平米/月,若結構部分及裝修部分總計節約9個月左右工期,則對應租金價值為360元/平米。在裝配式建築價格近乎持平傳統建築的背景下,無疑裝配式建築為更有價值的建築方式。



今年3月,住建部發布《十四五建築節能與綠色建築發展規劃》,進一步明確了國家推動綠色建築高質量發展的決心。該規劃指出,到2025年,裝配式建築佔當年城鎮新建建築的比例達到30%(2018年該比例為9.1%)。該政策明確了縣城綠色低碳建設的需求,而裝配式模塊化建築特性能夠很好的適應農房和村莊建設現代化的需求,打造綠色低碳鄉村。



“十四五”時期建築節能和綠色建築發展具體指標

主要指標 / 2025年

既有建築節能改造面積(億平方米) / 3.5

建設超低能耗、近零能耗建築面積(億平方米) / 0.5

城鎮新建建築中裝配式建築比例 / 30%

建築能耗中電力消費比例 / 55%



領跑裝配式建築行業,積極推動多極增長

遠大住工為裝配式建築香港IPO的第一股,於2019年11月正式於香港聯交所主板掛牌交易。遠大住工是裝配式建築行業的領軍企業。目前裝配式建築行業受政策驅動明顯,隨之而來的是裝配式建築企業的增加,從而拉平產品售價。據了解,當前裝配式建築價格競爭激烈,部分裝配式建築價格越來越接近傳統現澆價格,而這也是行業快速增長及蓄勢待發的標誌之一。



經歷了2021年疫情及房地產行業整體下行的影響,公司近日還是提交了一份較為穩健的成績單。 2021年遠大住工的持續經營業務仍然實現營收人民幣30.59億元,同比增長21.8%。此外,公司經營性現金流及現金儲備依然保持穩固。值得注意的是,根據公司於2022年1月17日發布的公告顯示,2021年度新簽合同和在手未完成合同都創了歷史新高,2021年度PC業務新簽合同總金額同比增長20.9%,達到人民幣49.47億元,在手未完成合同總金額同比增長24.1%,達到人民幣64.48億元,公司2022年利潤增長可期。



2021年3月,遠大魔方魔豆系列(模塊化集成產品)正式發布,這是充分利用裝配式建築技術生產的預製性、模塊化的住宅成品。該產品於2021年7月開始批量試生產,9月批量生產,不到半年時間實際交付落地項目遍布16個省份,涉及文旅、公共、辦公、醫療等多個賽道的創新應用場景。數據顯示,截至2021年12月31日止年度集團取得新簽合同1.54億元,實現收入8200萬元。同時,公司的美宅系列在近期頻頻出台的保障性租賃住房政策以及鄉村振興的助力下也收穫了較好的需求增長。



展望2022年,遠大住工堅定戰略轉型,從單純的PC製造商轉型為多類型裝配式建築產品的製造商及服務商,完善公司To-B及To-C的雙輪驅動商業模式。公司響應“保障性住房”政策的號召與新市民、青年群體的租住需求,應時推出了高品質的魔方公寓產品系列。該產品能夠實現多層30天精裝修、高層150天精裝修的快速交付,從居住條件上增加大型企業、產業園區乃至地區工業集群對人才的吸引力。解決新市民、青年人住房問題,助力「十四五」保障性租賃住房建設。同時,針對我國居民汽車保有率不斷提升、城市中心停車越加困難的現狀,公司亦推出了新品智慧停車樓,將能有助於緩解城市交通壓力。在房地產行業復甦和裝配式建築產品需求增長的大趨勢下,公司管理層提及將持續完善自身的PC-CPS智能平台,利用大數據技術提升生產效力,規模經營從而降低單位運營成本,提升盈利能力。







話題 Press release summary



部門 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network