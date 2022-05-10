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來源 Janco Holdings Limited 駿高公布二零二二年首季業績 業務穩步發展 令收益增長

香港, 2022年5月9日 - (亞太商訊) - 於香港創立並以本地為基地及亞洲為策略重心的貨運代理及物流一站式服務供應商駿高控股有限公司（「駿高」或「集團」；股份代號：8035），今天公布其2022年3月31日止三個月（「回顧期」）的未經審核2022年首季業績。



回顧期內，集團的總收益約為135.0百萬港元，按年增長3.8%。截至2022年3月31日止三個月，集團股東應佔溢利及毛利分別為4.5百萬港元（2021年首季：5.4百萬港元）及約18.5百萬港元（2021年首季：19.6百萬港元）。



受惠於回顧期內現有及新客戶訂單的貨運量增加，海運貨運代理服務的收益增加約11.9百萬港元，配套物流服務產生的收益增加約1.7百萬港元。然而，收益的增長部分被空運貨運代理和電子商務履行服務收益的跌幅抵消了，毛利減少主要為電子商務履行服務收入下降但相關的成本並無減少所致。



集團正致力進一步開發及於電子商務與履行服務分部取得更高市場佔有率，因為該等分部可見到穩健的增長。展望未來，為配合物流及倉儲服務，集團正評估對合適物流樞紐的投資。集團亦在不斷完善解決方案的篩選，以滿足不同需要，同時提升效率和客戶滿意度。持續改善及市場關注將使集團能夠把握來自中國內地及海外跨境電子商務流量所帶來的機遇，這將是集團成為地區主要物流服務供應商的基石。



有關駿高控股有限公司(股份代號: 8035)

駿高控股於1990年成立，為紮根香港的第三方物流公司，主要從事貨運代理及提供一站式物流服務。公司已發展為全球貨運代理，提供創新及科技驅動的端對端解決方案，為綜合物流專家。其業務包括五大範疇：國際電子商務物流解決方案、貨運代理、合約物流、醫藥及保健品及快遞。此外，公司能為客戶提供一個真正的環球物流網絡。有關詳情，歡迎瀏覽： www.jancofreight.com





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