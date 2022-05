Saturday, 7 May 2022, 11:33 HKT/SGT Share: 新股消息:市傳雲康集團(02325)國際配售足額認購

香港, 2022年5月7日 - (亞太商訊) - 中國醫學營運服務商雲康集團(02325)於周四(5日)開始招股,據市場消息,國際配售認購反應理想,已獲足額認購,吸引了有名的長線基金進來,預期認購仍會持續升溫。



雲康集團計劃發行1.38億股,當中90%為國際配售,10%為香港公開發售,每股發售價7.89元,集資最多10.9億元(綠鞋前)。每手500股,一手入場費約3985元。該公司預期將於5月18日掛牌。招銀國際及浦銀國際為聯席保薦人。



公司主要業務為在中國提供醫學運營服務,為醫療機構提供全套的診斷檢測服務,包括感染病(如COVID-19)診斷檢測、病理檢測、遺傳病診斷檢測以及常規診斷檢測。受益於在疫情催化下的新冠肺炎病毒檢測服務需求激增,去年全年整體收入達人民幣16.97億元,按年增長41.4%,毛利率方面持續提升,目前維持到50%以上,股東應佔溢利約人民幣3.81億元,按年增長49.2%。



公司擬將所得款項淨額中,約55%將分配用於未來4年擴大並深化醫聯體網絡;約20%將分配用於升級並提升運營能力;約10%將分配用於擴大診斷能力,並豐富診斷檢測組合;約5%將分配用於尋找潛在投資及收購機會;約5%將分配用於招聘及培訓人才庫,重點是管理及技術人員;及約5%將用作營運資金及一般企業用途。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

May 5, 2022, 10:37 HKT/SGT 雲康集團有限公司宣佈於香港交易所主板上市計劃 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   