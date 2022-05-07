Friday, 6 May 2022, 17:05 HKT/SGT Share: 回港中概股群星薈萃 貝殼何以孕育出珍珠？

香港, 2022年5月6日 - (亞太商訊) - 國際勞動節假期一過，香港IPO市場便傳來重磅消息，5月5日，貝殼（NYSE:BEKE）宣布，擬將其A類普通股以介紹形式於港交所主板雙重主要上市，並將於2022年5月11日正式交易。高盛及中金擔任聯席保薦人。



貝殼此次回港採用「雙重主要上市+介紹上市」方式，不涉及新股融資，無發售環節，適合現金流充裕、無迫切融資需求的企業。



「一體兩翼」戰略佈局層層推進 擴大貝殼平台能力圈



招股書顯示，貝殼是領先的線上線下一體化的房產交易和服務平台，率先在中國打造了平台基礎設施和標準，致力於重塑服務者作業模式，從而更高效地為消費者提供二手房和新房交易、房屋租賃、家裝家居等其他服務。



技術驅動的貝殼平台，圍繞「一體兩翼」戰略佈局，通過數據洞察，將基礎設施、平台參與者、服務組合三大主要組成部分高效連通，彼此相互協同，產生巨大的網絡效應，以服務全觸點的生態系統，能力圈不斷擴張。



首先，經紀人合作網絡(ACN)是支撐貝殼基礎設施的運營系統，持續推動信息、交易流程和服務質量的標準化，打造出貝殼的核心競爭力，並促進行業正循環。同時，不斷升級的技術平台使貝殼成為行業中的先鋒，通過將人工智慧和機器學習等技術與運營專長相結合，得以精簡流程，提升數字化賦能，這些創新如今已成為貝殼標誌性的特徵且在行業中形成領先優勢的護城河。



依託行業領先的標準化和數字化實力，貝殼採用已被驗證的「先縱再橫」的拓展模式重塑家裝家居行業，推出旗下家裝品牌被窩家裝，以創造信息更透明、連通性更強且量身定制的客戶體驗。於2021年，推出了自有的Home SaaS家裝家居系統，在家裝流程的關鍵環節中實現全面模塊化、標準化和數字化。



家裝業務從0到1取得突破後，今年4月中下旬，貝殼宣佈已完成對國內領先的家裝家居品牌聖都的收購。貝殼擁有聖都100% 的股權，聖都成為貝殼子公司。至此，貝殼在家裝業務的戰略拼圖取得關鍵性進展，進一步擴大了產品服務組合的廣度和深度，並擴展在價值鏈中的業務佈局。



強勁抗週期能力鞏固行業領先地位 長期投資價值脫穎而出



由於城鎮化的持續推進、家庭小型化以及可支配收入提高，住房需求預計將保持韌性，中國市場仍是全球最大的市場，無論是提供二手房和新房交易，還是房屋租賃、家裝家居，都是具有高天花板且快速增長的賽道。



面對2020年以來的疫情衝擊，貝殼顯示出強大的抗週期能力，令其競爭壁壘得到增厚，護城河進一步拓寬。據最新財報數據，2021年貝殼全年成交額(GTV)為3.85萬億元，同比增長10.1%；營業收入為808億元，同比增長14.6%；經調整後淨利潤為22.94億元。



穩健的經營和財務業績進一步鞏固了貝殼的行業領先地位。2021年，貝殼的平台完成了超過450萬筆房產交易，總交易額達到人民幣38,535億元。根據灼識諮詢報告，按總交易額計算，貝殼是中國最大的房產交易和服務平台，同時也躋身全球前三大商業平台之列。



2019年底至今已有多只中概股成功回流港股市場，且目前已經登港的回歸中概股基本處於在美上市中概股的頭部梯隊。雖然回歸中概股板塊群星薈萃，然貝殼作為中國居住行業的執牛耳者，有著優秀的質地和光明的前景，內蘊珍珠實力斐然，一身珠華所在，長期投資價值不言而喻。





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