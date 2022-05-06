Thursday, 5 May 2022, 10:37 HKT/SGT Share: 雲康集團有限公司宣佈於香港交易所主板上市計劃 每股作價7.89港元集資額最多1,253.8百萬港元

CLSI*醫療業務的中國唯一執行夥伴，CLSI在中國的唯一分支機構

香港, 2022年5月5日 - (亞太商訊) - 中國醫學運營服務提供商 ── 雲康集團有限公司 (「雲康集團」或「公司」，股份代號：2325 )，今天宣佈於香港交易所有限公司(「香港交易所」) 主板上市計劃。



雲康集團將全球發售138,188,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，其中124,369,000股股份將作國際發售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔初步發售股份總數90%；餘下13,819,000股股份將於香港作公開發售(可予調整)，佔初步發售股份總數10%，每股作價$7.89港元。雲康集團將於2022年5月5日(星期四)上午9時開始於香港公開發售，並於2022年5月11日(星期三)中午12時截止。雲康集團的股份預計將於2022年5月18日(星期三)於香港交易所主板開始買賣，股份將按每手買賣單位500股買賣，股份代號爲2325。



招銀國際融資有限公司及浦銀國際融資有限公司為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；招商證券（香港）有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；建銀國際金融有限公司、克而瑞證券有限公司及富途證券國際（香港）有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；博威環球證券有限公司及利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人；國信證券（香港）金融控股有限公司為獨家財務顧問。



雲康集團是中國一家醫學運營服務提供商，為醫療機構提供全套的診斷檢測服務，通過集團的六個獨立臨床實驗室（「獨立臨床實驗室」）及超過320間醫療機構內的現場診斷中心，可以分為診斷外包服務和為醫聯體提供的診斷檢測服務。其次集團亦通過一間門診診所為中國非醫療機構提供少量診斷檢測服務。根據弗若斯特沙利文，於2020年，按收益計，雲康集團於中國醫學運營服務市場的市場份額為3.7%；中國為醫聯體提供診斷檢測服務市場的市場份額為12.5%。截至最後實際可行日期，公司的網絡覆蓋了3,600多個客戶，主要包括醫院及其他醫療機構，並為超過320間醫聯體/現場診斷中心提供服務。在2021年，公司已有超過2,000項檢測項目及已進行超過5,000萬次診斷檢測。



診斷專業知識及標準化檢測能力對公司的成功至關重要。因此，公司不斷採用新技術進行診斷檢測，包含所有主要臨床實驗室技術平台（包括免疫檢測、質譜、PCR、高通量測序、液態芯片、超微病理形態學及數字病理遠程診斷）。公司亦致力於將國際標準及指引應用至中國的醫療機構。公司是臨床和實驗室標準化協會 (「CLSI」)醫療業務的中國唯一執行夥伴，亦是CLSI在中國的唯一分支機構，這使公司能夠根據國際標準提升診斷能力，並促使公司的診斷檢測能力獲得認可。



戰略上專注於診斷檢測，以獲取巨大的市場機遇



根據弗若斯特沙利文，公司是為中國醫療機構提供醫學運營服務的首批企業之一，在中國分級診療制度的醫療改革背景下為醫療機構提供協助。公司參與的主要項目包括與CLSI合作，以提升中國臨床實驗室的實力、質量及可持續性，以及協助醫聯體、區域醫院協會、社區醫療中心、診所及其他醫療機構的發展，旨在優化醫療資源的分配及構建以健康為中心的中國分級診療制度。



作為中國一家醫學運營服務平台，公司的診斷檢測涵蓋病理、感染病及遺傳病等主要醫學專科，檢測項目不斷增加並進行逾2,000項檢測，根據弗若斯特沙利文，佔2020年醫學運營服務市場主要診斷檢測類別的70%以上。公司已建立起一個關係深厚而廣泛的網絡，於2021年覆蓋超過270間現場診斷中心並透過獨立臨床實驗室及現場診斷中心合共進行逾5,000萬次診斷檢測。



專業驅動型平台，賦能醫院建立國際標準檢測體系



雲康集團是中國一家專業驅動型平台，能夠於診斷技術、標準及營運方面提供高水平的全面專業技能，使得醫院有能力建立國際標準化的檢測體系。憑藉六個獨立臨床實驗室，公司已成功建立專業驅動型平台，擁有逾2,000個檢測項目。自2008年成立以来，公司專注於在醫學運營服務行業中應用最新技術，並開發全套診斷能力，為客戶提供全方位及定制化解決方案。此外，公司與中國及全球多家知名醫療保健組織及學術機構合作，如復旦大學、美國遠程醫療協會（「ATA」）。



雲康集團通過協助醫院在診斷檢測中制定國際質量標準，將高水準標準化檢測能力賦能予醫院，雲康集團亦獲得美國臨床病理學會（全球領先的病理學組織）的認證，且根據弗若斯特沙利文，公司的營運達到ISO質量標準。根據弗若斯特沙利文，公司於中國擁有最多同時持有ISO15189及CAP認證的獨立臨床實驗室。



為醫聯體提供診斷檢測服務，實現業務的規模化快速增長



憑藉標準化的診斷服務，公司能夠將臨床實驗室檢測及病理學領域的國際質量及技術標準應用於醫療機構內的現場診斷中心。公司服務以六個運營模塊（即整體業務規劃、質量控制、分級診療、營銷、智慧物流及供應鏈）為支持後盾。公司實現了該等診斷中心的可拓展性，該等診斷中心數量按51.6%的複合年增長率由截至2018年底的79間增至截至2021年底的275間。公司正逐步擴大在小城市與地區的業務佈局，以覆蓋更多的基層醫療機構，並已在全國11個城市建立擁有專業人員的代表辦事處，以快速回應客戶需求。



覆蓋全國的忠誠客戶網絡



通過自營獨立臨床實驗室及現場診斷中心，公司能夠向中國的醫療機構客戶提供服務，並建立廣泛網絡。截至2021年12月31日，公司合作的醫院分佈於中國31個省市，其中大部分醫院位於總部所在的廣東省。截至最後實際可行日期，公司亦協助建立及運營322間現場診斷中心。



透過提供標準化及高水準的服務，並與客戶緊密合作，公司擁有牢固的客戶忠誠度及黏性。截至最後實際可行日期，超過60%的主要診斷外包服務客戶與公司開展業務已有五年或更長時間。通過專為現場診斷中心的營運而設計的雲康知識科技系統，公司能夠實時跟踪服務的活躍用戶並及時提供服務，尤其是透過直接連接客戶的檢測設備，一定程度上也增強了客戶忠誠度。



經驗豐富的高級管理層及高質素團隊

公司由一支高級管理團隊領導，彼等若干人士於醫學運營服務行業擁有超過20年經驗。公司兢兢業業的行業資深人士在管理、財務、業務營運、人力資源及行政管理方面擁有相輔相成的技能，以成功管理及經營公司的業務。此外，技術人員亦是公司成功的基石。2016年，公司與中山大學合作，成立雲康醫學與健康管理學院（「雲康學院」）計劃，提供臨床及病理診斷培訓。在雲康學院，公司員工將為學生不時提供實踐課程，公司則可為學生及畢業生提供實習或全職工作機會。



展望未來，公司將繼續擴展及深化醫聯體網絡。在未來數年內，公司計劃主要專注於為醫聯體病理、遺傳病及感染病實驗室，進一步提升其精準醫療能力。同時，還将計劃設立更多的銷售及客戶服務代表辦事處，更好地了解客戶需求並設計及提供滿足該等需求的解決方案。另外，將致力於運營能力的持續升級及提高，從而改善客戶體驗並專注於四大領域：1）提高本地服務能力，2）數字化診斷檢測，3）尋求潛在收購及投資機會，以及4）廣州總部的升級。同時，擴大診斷能力組合，尤其是腫瘤、遺傳病、感染病及遺傳藥理學領域。繼續提高診斷檢測技術，更新設備。公司將計劃向更多非醫療機構客戶（如公司及政府機構）推廣服務。最後，公司計劃繼續吸引及培訓天資卓越且經驗豐富的人員，特別是技術、醫療以及管理層人員。



雲康集團董事長、執行董事兼行政總裁張勇先生表示：「在過去的十年中，許多醫療機構開始組建醫聯體以提升其整體診斷檢測能力，並在其場地內特別是在醫聯體的龍頭醫院內建立診斷中心，而不是簡單地將診斷檢測服務外包予獨立臨床實驗室。鑒於該等新興醫療需求，我們於2013年開始在現場診斷中心為醫聯體提供病理學、感染病及遺傳病等不同醫學專科領域的診斷檢測服務。作為中國一家醫學運營服務提供商，我們通過診斷專業知識及強大的標準化能力、廣大忠誠的客戶群，以及經驗豐富的管理團隊，實現了可持續增長。我們相信，該等競爭優勢難以複製，且我們處於有利位置，可把握中國醫學運營服務市場的巨大增長潛力。我們將能把握行業的未來趨勢及方向，利用自身的競爭優勢，進一步鞏固雲康集團的市場地位，為股東及投資者創造最大的價值。」







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