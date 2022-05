科軒動力向歐洲交付40輛訂製的7.5米電動物流車

香港, 2022年5月4日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「科軒動力」或「集團」)今年將向歐洲交付40輛訂製的7.5米電動物流車。

科軒動力的最新一批電動物流車將在西班牙改裝為電動校車。

科軒動力貫徹其獨特的增值業務策略,依照客戶的需要訂製和開發箱式底盤,讓客戶可在其上安裝車廂及裝配組件。該批電動物流車將改裝為電動校車,以配合西班牙擴大可持續公共和城市交通網絡的計劃。



科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop表示:「這西班牙客戶為其推出的校車計劃,物色更環保和更節能的電動汽車解決方案。為此科軒動力度身訂製一款輕身和低功耗的電動物流車,我們相信隨著可持續城市交通的需求持續增長,這個車款將會成為一個受歡迎的選擇。」



科軒動力現已準備就緒向全球提供度身訂製的新能源汽車解決方案,尤其是針對歐洲和拉丁美洲等高增長電動汽車市場。集團最近向墨西哥一位主要客戶交付新能源汽車解決方案。



Miguel Valldecabres Polop續說:「過去一年,我們一直專注推廣集團的增值業務方案,以促進在高增長電動汽車市場的業務發展。歐洲市場對訂製的新能源汽車有巨大需求,但能夠為貨物配送供應平台提供和交付度身訂製解決方案的公司為數不多,這正成為科軒動力開拓業務的契機,我們亦有優越能力滿足該等客戶的需求。」



科軒動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶設有生產基地,擁有廣泛的海內外銷售網路,及重點開拓東南亞、歐洲和拉丁美洲的高增長市場。





